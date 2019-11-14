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Арсенал Страхование

Арсенал Страхование
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Арсенал Страхование 4 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
33%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2014 15:17

Арсенал Страхование

Арсенал Страхование
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Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2014 12:53

Rjvgfybz Cegth

Добрый день!

В октябре прошлого года купил автомобиль Ford Fiesta и сразу застраховал в вашей компании полное КАСКО
В начале декабря был в гостях у друга, авто стояло на улице. Когда собрался ехать домой обнаружил разбитый автомобиль (Дверь багажника, заднее стекло и задняя фара), в него кто-то или что-то врезалось, судя по всему грузовой транспорт, виновник скрылся с места ДТП до моего прихода.
Вызвал ГАИ зарегистрировал страховой случай и уже не мечтал о новогодних поездках к родственникам на авто. Но был приятно удивлён, что страховая компания выплатила деньги на ремонт авто и я успел его отремонтировать до нового года. С момента ДТП прошло чуть больше 20 дней.
Весной случились ещё 2 неприятности: Скол на лобовом стекле и сломанная хулиганами антенна. Крепление антенны было сломано так, что крыша стала протекать во время сильного дождя. Получил выплату на СТО по обоим случаям, но в связи с нестабильной ситуацией в стране, СТО закрылось через несколько дней после перевода средств (г. Донецк, СТО Фортуна). СТО до сих пор не работает. Страховая компания сработала на "УРА", но СТО подвело.
Буду пробовать вернуть деньги на счёт компании и произвести ремонт на другом СТО.
21 августа разворачивался на сельской дороге и не заметил в высокой траве металлическую трубу - повредил бампер. Т.к. в Это время находился в Славянском районе поехал к АВТОЭксперту в Краматорск. 22 август подал все бумаги и произвёл осмотр на СТО Талисман.
15 сентября мне позвонил сотрудник СТО и сказал, что деньги перечислены на СТО и я могу приезжать ремонтировать бампер, но за несколько дней до этого попал в ДТП и ответил, что приеду на СТО в ближайшее время, но совсем по другой причине.
Как и писал выше попал в ДТП 12 сентября. Автомобиль сильно повреждён (2 двери, крыло стойка, порог, арки дверей, бампер). 16 сентября приехал в Краматорск к тому же эксперту. написал заявление провёл осмотр авто на СТО Талисман.
В следующий понедельник планирую ехать в СТО Талисман для ремонта бампера, ну а последствия ДТП я верен что будут устранены немного позже с помощью вашей страховой компании.

Огромное вам спасибо за то, что вы есть!
Oleg R
 
 
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2015 13:02

Автоцивілка порушника застрахована у компанії Арсенал.

Добрий день. Допоможіть вирішити проблему. Водій, який порушив ПДР і виїхав на зустрічну, вщенть розбив мою автівку. Автоцивілка порушника застрахована у компанії Арсенал. Компанія Арсенал ніяких активних дій не приймає, моє розбите авто стоїть більше тижня навіть без огляду. Нам надважко пересуватись з маленькими дітьми з калясками у громадському транспорті. Я не розумію чому ми як жертва ДТП повинні чекати місяцями? Наступного тижня я розібю палатку перед офісом вашої компанії і поселюсь там разом з дітками, та запрошу всі можливі ЗМІ. Цей випадок потребує всеукраїнського розголосу.
yuriyigor
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2015 10:58

Re: Арсенал Страхование

Компания крайне не порядочная! Когда наступил страховой случай представители СК "Арсенал Страхування" начали нести всякую чушь лишь бы не выплачивать! При этом по горячей линии рассказывают про наш случай как страховой, а когда говорим что это мы и есть - связь резко пропадает! Никому не советую связываться с этой не порядочной компанией, только нервы и время потратите!
0307
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2016 00:48

Re: Арсенал Страхование

Осаго у них надежно?
guk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2016 14:56

guk уровень выплат 36%
http://forinsurer.com/ratings/nonlife/15/9/38
NoName CK
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:16

Re: Арсенал Страхование

Дуже зручно, що можна оплатити договір без відвідування офісу страхової, або відділення банку. Є навіть декілька варіантів оплати онлайн.
Торнадо
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:29

Re: Арсенал Страхование

Підкажіть, будь ласка, чи діє на сьогодні страхування від COVID-19, при перетині кордону?
xodgu
 
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