Світова економіка, тенденції

Додано: Вів 26 гру, 2023 19:55

rjkz написав: Shaman написав: а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла



rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?

навряд чи ви десь особисто стикалися



можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.



що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?навряд чи ви десь особисто стикалисяможете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс

Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.

Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".

Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.

Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.

Ну и это его решение было привести к власти завгара.

Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?

Это ваша работа?

Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.

Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.

В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.

Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.

Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?

Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.Ну и это его решение было привести к власти завгара.Это ваша работа?Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.

треба повторити, бо в черговий раз якись звинувачення. про ІВК не буду, може через це.так от, я за об'єктивність. а у вас або десь медом намазано (підказка в США), або повний морок (за вашим описом в Україні гірше, ніж в КНДР, Сомалі та Афганістані).олігархи це погано, з цим треба боротися. але ми повторюємо шлях, які розвинені країни пройшли 100 років тому. у нас експериментували з соціалізмом - експеримент довів, що ідея не працює. я ж не просто так навів приклад Рокфеллера.але ви берете лише одного олігарха - самого відомого, й таке враження що лише він винен у всіх наших проблемах. ще й з такими емоціями - я ж кажу, щось особисте. й до речі у питання системного підходу у бізнесі він дасть фору багатьом іншим.тому трошки об'єктивніше дивиться на життя - й ніхто не буде зауважувати