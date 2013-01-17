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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 25 гру, 2023 12:27
Дюрі-бачі написав:
Про аграріїв 100%: в зерні, буряку і т.д. один середній аграрій з 1000 гектарів завжди переграє 1000 дрібних фермерів з 1 гектаром в ефективності використання техніки.
эффективность красивое слово, но какой смысл?
если нужно уничтожить сельское население то латифундия на тысячи гектаров и война очень эффективны
Европа идет другим путем, сохраняет людей, 1000 фермеров с 1 гектаром сохраняют свою работу, собственность, свою культуру и образ жизни, им есть за что воевать
небольшое подорожание продуктов мелочь по сравнение с этим и легко закрывается дотациями
по итогу европейская деревенька совсем не то что украинское село
Востаннє редагувалось nekefer
в Пон 25 гру, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 12:29
Shaman написав:
так технологічні новинки доступні всьому світові. але рівень доступності різний. телевізори були доступні у срср, але на них скільки треба було чекати/збирати гроші пересічним - кілька років? а не як у розвинених країнах й зараз у нас - пішов та купив.
Про доступність й зараз далеко не рівність: якщо Iphone для Американця - це ЗП за тиждень, то для українця - за кілька місяців, а для північнокорейця - кілька років.
nekefer написав:
эффективность красивое слово, но какой смысл?
на відкритих ринках, які тут дуже рекламують, виживає найефективніший. А то Європейці молодці, що власного виробника захищають, а українці - погані.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 25 гру, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 12:30
adeges написав: Shaman написав:
ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?
Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був
собівартість дуже цікава річ. я би з задоволенням подивився, але це закрита інфо. може якщо зустріну певних людей - перепитаю.
а цікавість в тому, що залежно від того, як її рахувати - то можемо отримати зовсім різні результати, дуже важливо розуміти припущення. поточні операційні витрати - вони може й невеликі. але загальні витрати, в тому числі капіталізовані значно більші.
не може бути рівна собівартість при відкритому способі добичі вугілля та коли глибина - 1 км. таких шахт ніде більше й немає напевне. й підтримувати їх у робочому стані - дорого. взагалі питання їх закриття вже давно було актуальним.
тому вартість вугілля в Роттердамі з постачанням з ПАР може бути співставна з видобутком в Україні. на 100% відсотків не впевнений, але казали, що після відміни формули вартість вугілля лише зросла
. популізм як є
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Shaman
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувати
ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?
И почему я не удивлен этим постом?
"Можете не отвечать" (с)
а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла rjkz
, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?
навряд чи ви десь особисто стикалися
можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.
що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс
Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.
Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".
Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.
Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.
Ну и это его решение было привести к власти завгара.Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?
Это ваша работа?
Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.
Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.
Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек. Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?
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rjkz
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:55
rjkz написав: Shaman написав:
а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла rjkz
, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?
навряд чи ви десь особисто стикалися
можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.
що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс
Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.
Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".
Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.
Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.
Ну и это его решение было привести к власти завгара.Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?
Это ваша работа?
Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.
Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.
Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек. Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?
треба повторити, бо в черговий раз якись звинувачення. про ІВК не буду, може через це.
так от, я за об'єктивність. а у вас або десь медом намазано (підказка в США), або повний морок (за вашим описом в Україні гірше, ніж в КНДР, Сомалі та Афганістані
).
олігархи це погано, з цим треба боротися. але ми повторюємо шлях, які розвинені країни пройшли 100 років тому. у нас експериментували з соціалізмом - експеримент довів, що ідея не працює. я ж не просто так навів приклад Рокфеллера.
але ви берете лише одного олігарха - самого відомого, й таке враження що лише він винен у всіх наших проблемах. ще й з такими емоціями - я ж кажу, щось особисте. й до речі у питання системного підходу у бізнесі він дасть фору багатьом іншим.
тому трошки об'єктивніше дивиться на життя - й ніхто не буде зауважувати
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Shaman
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:02
Shaman написав:
але ми повторюємо шлях, які розвинені країни пройшли 100 років тому.
это в какой стране 100 лет назад была такая коррупция?
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vitaliiangel
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:08
vitaliiangel написав: Shaman написав:
але ми повторюємо шлях, які розвинені країни пройшли 100 років тому.
это в какой стране 100 лет назад была такая коррупция?
така - це яка?
як в Китаї? ми й близько не стояли. в Південній Кореї президентів зазвичай після саджають за корупцію.
я натякаю більше про США - й мова більше не про корупцію, а про владу найбільших олігархів -- я гадаю США кінця 19-початку 20 сторіччя не дуже сильно відрізнялися від поточної України. так вільне володіння зброєю трохи обмежувало апетити, але принцип був той же. й ще раз - почитайте про Рокфеллера та Standard oil
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Shaman
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:11
Shaman ты как с другой планеты.
мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
наложи на Китай нашу коррупцию и 90% бизнеса с этого видео исчезнет. Представь себе такое в Киеве. Сразу облава ментов и конские штрафы. У меня тётка торговала на рынке, заипалась всем платить. Бывало такое выторг 10000 в месяц а обязательных платежей 9000. Потом сидит и ревёт птамуш целый месяц отпахала бесплатно. Пока я её не убедил бросить заниматься куйнёй. Устроилась в ателье, хоть в тепле и 8 тыс стабильные.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:41
vitaliiangel написав:
мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт
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nekefer
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:45
nekefer написав:
просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт
у них власть не лезет в жизнь пэрэсичных. Есть видос русского бизнесмена с шеньжэня который за 3 года в своем бизнесе (интернет магазин) ни разу не столкнулся с чиновниками. Говорит в родной росии его бы уже запинали разными проверками и поборами.
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