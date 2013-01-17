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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:21

  nekefer написав:
  vitaliiangel написав:мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".

просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт

Китай? комунізм? вдалий жарт. :D

комунізм там закінчився років 30 назад, від нього залишилася лише назва партії...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:25

  vitaliiangel написав:Shaman ты как с другой планеты.

мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".

наложи на Китай нашу коррупцию и 90% бизнеса с этого видео исчезнет. Представь себе такое в Киеве. Сразу облава ментов и конские штрафы. У меня тётка торговала на рынке, заипалась всем платить. Бывало такое выторг 10000 в месяц а обязательных платежей 9000. Потом сидит и ревёт птамуш целый месяц отпахала бесплатно. Пока я её не убедил бросить заниматься куйнёй. Устроилась в ателье, хоть в тепле и 8 тыс стабильные.

а де сказано, що корупції немає. ой не певен, за що ж там смертна кара? ;)

та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:00

  Shaman написав:та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
коррупция не убивает бизнес полностью, а сильно уменьшает его масштабы. Поэтому внешне может показаться что её нет. Есть же рынки, там торгаши торгуют, всё прекрасно. Только не каждому по душе платить дань. А кому-то и нечем. Эти люди выпадают из экономики. Я тебе какие то элементарные вещи объясняю. Открой свой бизнес, поговорим.
  Shaman написав:а де сказано, що корупції немає
сядь у метро продавать рыбу в Киеве. Тебе назовут таксу. А если не заплатишь придут менты и вышвырнут со штрафом. В мелких сёлах проще, там все друг друга знают и может быть не вышвырнут, но если ты чужак, понаехал, переселенец - вышвырнут 200%.
  Shaman написав:але чомусь торгують далі
почему же они торгуют? а детей людям чем кормить, сказками что нет коррупции.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:10

Re: Еміграція, заробітчанство

1. В Китаї особливий вид корупції. В них так звана культура "конверта": йдеш до боса щось просити - обов'язково береш конвертик з 100 Юанів...
2. За всю Україну не скажу, але мама торгувала на базарі із 90-х і десь після 1998 року, як ввели єдині податки, до неї податкова ні разу не приходила. Лише із коронавірусом, коли вона неправильно закрила ФОП, її побрили за несплату ЄСВ...
3. Та і вуйко зі своєю фірмою до певного рівня (коли оборот перестав влазити в 2 ФОП) теж нікому не був потрібний, а от уже далі почалось віджимання бізнесу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:16

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
коррупция не убивает бизнес полностью, а сильно уменьшает его масштабы. Поэтому внешне может показаться что её нет. Есть же рынки, там торгаши торгуют, всё прекрасно. Только не каждому по душе платить дань. А кому-то и нечем. Эти люди выпадают из экономики. Я тебе какие то элементарные вещи объясняю. Открой свой бизнес, поговорим.
  Shaman написав:а де сказано, що корупції немає
сядь у метро продавать рыбу в Киеве. Тебе назовут таксу. А если не заплатишь придут менты и вышвырнут со штрафом. В мелких сёлах проще, там все друг друга знают и может быть не вышвырнут, но если ты чужак, понаехал, переселенец - вышвырнут 200%.
  Shaman написав:але чомусь торгують далі
почему же они торгуют? а детей людям чем кормить, сказками что нет коррупции.

як ти все добре пишеш - гадаєш в Китаї чужинці сидять? чи свої, які знають що треба робити для торгівлі?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:16

  Дюрі-бачі написав:до неї податкова ні разу не приходила.
налоговая тетку как раз не беспокоила. Мзду брал рынок и ещё кое кто из местных властей, о чём я не хочу здесь рассказывать.
  Shaman написав:як ти все добре пишеш - гадаєш в Китаї чужинці сидять? чи свої, які знають що треба робити для торгівлі?

https://nonews.co/wp-content/uploads/20 ... PI2022.pdf
Китай - China
Украина - Ukraine
vitaliiangel
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