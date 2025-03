Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Світова економіка / Світова економіка, тенденції Світова економіка, тенденції + Додати

тему Відповісти

на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 21222324 Додано: Чет 28 лис, 2024 12:47 Данило Гетманцев

Час від часу інформую про новини щодо грошово-кредитної політики у різних державах світу.



У листопаді деякі центральні банки продовжували цикл пом’якшення монетарної політики, деякі – через підвищення інфляції, валютні ризики – поставили відповідні рішення про зміну облікової ставки на паузу (останнє власне як і в Україні). По країнам в регіоні, ЦБ Чехії продовжив монетарне пом’якшення, ЦБ Польщі, Угорщини залишили ставку незмінною.



✍🏼📑Нижче підбірка про рішення, прийняті у цьому місяці.



1️⃣Центральний банк Нової Зеландії утретє за останні чотири місяці знизив свою ключову ставку – на 50 б.п. з 4,75% до 4,25%, зазначивши у своєму рішенні про можливість подальшого зниження ще на таку ж величину у лютому 2025 року.



2️⃣Центральний банк Швеції знизив ключову відсоткову ставку також на 50 б.п. – з 3,25% до 2,75%, зазначивши, що у разі збереження прогнозів щодо економічної ситуації в країні він може ще пом’якшити свою грошово-кредитну політику у грудні та першій половині 2025 року.



3️⃣Центральний банк Південноафриканської республіки знизив основну ставку на 25 б.п. – з 8,00% до 7,75%, як і прогнозували експерти.



4️⃣Центральний банк Чехії також знизив відсоткову ставку на 25 б.п. з 4,25% до 4,00%, зберігши темпи пом’якшення грошово-кредитної політики на тлі повільного відновлення економіки та утримання інфляції у межах цільового діапазону.



5️⃣Народний банк Китаю залишив на нинішньому рівні:

▪️ ставку по кредитах першокласним позичальникам на один рік – на рівні 3,1%;

▪️ ставку по кредитах першокласним позичальникам на п’ять років – на рівні 3,6%.

У регуляторі зазначили, що фінансові установи країни знизили свої ставки сильніше, ніж очікувалось, а також запевнили у своїй прихильності продовженню політики підтримки економіки, розпочатої декілька місяців тому.



6️⃣Центральний банк Індонезії зберіг на нинішньому рівні усі три свої ставки:

▪️ семиденного зворотного репо – 6,00%;

▪️ депозитну – 5,25%;

▪️ кредитну – 6,75%.

У регуляторі зазначили, що зміна світової динаміки після виборів у США вимагає від нього зосередитись на питання стабілізації національної валюти.



7️⃣Центральний банк Норвегії залишив ключову ставку на рівні 4,50% – максимумі за 16 років, підкресливши при цьому, що вартість запозичень залишиться на цьому рівні до кінця 2024 року.



8️⃣Центральний банк Угорщини залишив ключову ставку без змін на рівні 6,5% після просідання національної валюти на тлі результатів виборів у США та з огляду на те, що анонсовані плани із запровадження новою адміністрацією торгівельних мит можуть негативно вплинути на економіку держав Центральної Європи.



9️⃣У Польщі ключова процентна ставка за рішенням місцевого Центрального банку залишена на рівні 5,75% на тлі прискорення інфляції в країні у жовтні.



1️⃣0️⃣Центральний банк Австралії також не став змінювати відсоткову ставку, залишивши її на рівні 4,35% – максимумі за останні 12 років, зазначивши, що «грошово-кредитна політика має залишатись обмежувальною до тих пір, доки не буде впевненості у тому, що базова інфляція уповільнюватиметься бажаним чином».



1️⃣1️⃣Національний банк Киргизстану вирішив зберегти облікову ставку на рівні 9,0%, що «відповідає нинішнім макроекономічним умовам країни та відображає політику Національного банку відносно існуючих ризиків, сприятиме збереженню цінової стабільності в країні та макроекономічної стійкості». Вона діятиме до кінця січня 2025 року. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4841 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1080 раз. Подякували: 2026 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 02:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 17041 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8491 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 11:56 Re: Еміграція, заробітчанство Извините что много текста будет,но для понимания ситуации,что творит рыжий придурок и что ожидает Штаты и мигрантов в том числе,рекомендую запастить терпением и прочесть все,что будет написано...разделю на три части...Ссылку на статью,я к сожалению дать не могу,по причине,что текст скопирован с одного телеграмм-канала,по фонде и крипте и написано было еще пару недель наверное назад,Вы вряд ли найдете там уже эту статью из за переполненности новостями.

Я начинаю всерьез опасаться за "здоровье доллара" как валюты....Итак,поехали.



Часть 1!



Хронология торговых войн, приведших к Великой депрессии



Начало 1920-х: возвращение протекционизма после Первой мировой войны



1919–1921: После окончания Первой мировой войны США столкнулись со скачками цен – послевоенную инфляцию сменила резкая дефляция. В 1920 году инфляция достигла ~15%, а уже в 1921 году сменилась падением цен на 10% . Экономика пережила короткую, но острую депрессию 1920–1921 годов, особенно сильно ударившую по сельскому хозяйству, где цены на продукцию упали. В этих условиях администрация президента Уоррена Гардинга вернулась к политике высоких тарифов (протекционизма), чтобы поддержать отечественных производителей.



1921: Конгресс принял чрезвычайный Закон о тарифах (Emergency Tariff Act) – временную меру защиты фермеров и промышленности, рынок сбыта которых в Европе сократился с окончанием войны .



1922: Вслед за этим был принят тарифный закон Фордни–Маккамбера. Он значительно повысил импортные пошлины – в среднем до ~40% на иностранные товары , что выше уровня 1913 года. Законом также президенту предоставлялось право повышать или снижать ставки еще на 50% для уравнивания внутренних и внешних цен . Эти меры защитили американскую промышленность, и в условиях «процветающих 1920-х» экономика США продолжала расти. Однако одним из последствий стало усложнение положения Европы: европейским странам стало труднее экспортировать свои товары в США и зарабатывать доллары для выплаты военных долгов . Некоторые европейские правительства повысили пошлины в ответ, хотя в целом американскому буму 1920-х это заметно не повредило .



1921–1924: Иммиграционные ограничения и связь с протекционизмом



Параллельно с тарифной защитой товаров США ограничивали приток рабочей силы из-за рубежа. 1921: Введены первые иммиграционные квоты (Emergency Quota Act), ограничившие въезд по странам происхождения. 1924: Конгресс принял строгий Иммиграционный акт 1924 г. (закон Джонсона–Рида), установивший квоты по национальному признаку. Общий годовой лимит иммигрантов был зафиксирован на уровне 165 тыс. человек – на 80% меньше среднего уровня до войны . Квоты для стран Южной и Восточной Европы были резко урезаны, а иммиграция из Азии полностью запрещена . Эти ограничения отражали изоляционистскую тенденцию: стремление «защитить рабочие места для американцев» подобно тому, как высокие тарифы защищали отечественные товары.



Последствия для экономики: Сокращение иммиграции привело к уменьшению притока рабочей силы и предпринимательских талантов. По оценкам экономистов, такие меры имели негативный эффект – замедлили инновации и не улучшили положение американских рабочих в долгосрочной перспективе . Например, исследование 2020 года показало, что резкое снижение иммиграции ученых из Европы уменьшило количество новых патентов, а ограничение притока даже неквалифицированных работников снизило изобретательскую активность в городах, где ранее было много мигрантов . Таким образом, протекционизм в сфере рабочей силы, как и в торговле, в итоге ослабил экономический потенциал США.



1925–1929: Перепроизводство в сельском хозяйстве и назревающие торговые конфликты



В середине 1920-х американская промышленность переживала бум, однако фермеры столкнулись с кризисом overproduction. Во время мировой войны США и другие регионы нарастили выпуск сельхозпродукции, но с восстановлением европейского сельского хозяйства возник избыток продовольствия на рынке . В результате цены на сельхозпродукцию во второй половине десятилетия постоянно снижались – это была аграрная дефляция, подтачивавшая доходы фермеров. Несмотря на общую экономическую эйфорию «Ревущих двадцатых», аграрный сектор пребывал в депрессии.



1928: На этой почве усилилось давление на власть с требованием усилить торговую защиту фермеров. В президентской кампании 1928 года кандидат-республиканец Герберт Гувер обещал поднять тарифы на сельхозтовары для поддержки разоряющихся фермеров . После победы Гувера республиканцы приступили к пересмотру тарифного законодательства.Хотя изначально речь шла лишь о сельском хозяйстве, лоббисты из промышленности быстро расширили законопроект – он превратился в общее повышение тарифов во всех отраслях. osafly

Повідомлень: 2071 З нами з: 29.05.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 15 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 12:01 Re: Еміграція, заробітчанство ЧАСТЬ 2



1929: Пока Конгресс обсуждал новый тарифный закон, в октябре 1929 года произошел обвал фондового рынка (крах Уолл-стрит), ставший отправной точкой Великой депрессии. Экономическая активность начала снижаться, и в этих условиях многие политики ошибочно надеялись, что еще большее ограничение импорта спасет американские рабочие места.



1930: Тарифный акт Смута–Хоули и ужесточение изоляционизма



Июнь 1930: Несмотря на протесты экономистов, Конгресс принял всеобъемлющий тарифный акт Смута–Хоули (Smoot–Hawley Tariff Act). Он повысил и без того высокие импортные пошлины примерно на 20% по широкому кругу товаров . В совокупности около 900 наименований импортных продуктов получили повышенные ставки, доведя средний уровень тарифа приблизительно до 50–60% на многие товары. Это было одно из самых высоких тарифных повышений в истории США. Закон, названный в честь его инициаторов – сенатора Рида Смута и конгрессмена Уиллиса Хоули, был подписан президентом Гувером 17 июня 1930 года.

• Реакция экспертов: Перед принятием акта более 1000 американских экономистов подписали петицию с призывом к президенту наложить вето . Видные промышленники также предупреждали о вреде закона – Генри Форд называл его «экономической глупостью» . Однако Гувер, хотя и разделял опасения, уступил давлению однопартийцев и бизнес-лобби и все же утвердил закон .

• Безработица: Повышение тарифов не достигло заявленной цели – безработица не снизилась. На момент принятия акта уровень безработицы в США уже достиг ~8%, а в последующие два года продолжил стремительно расти – до 16% в 1931 году и около 25% к 1932–1933 годам . Хотя начало Великой депрессии было связано с финансовым кризисом и спадом спроса еще до введения тарифа, новый закон усугубил ситуацию в экспортно-ориентированных отраслях и сельском хозяйстве, усилив увольнения.

• Иммиграционная политика 1930: В тот же период США фактически «закрыли двери» и для людей. В сентябре 1930 года президент Гувер распорядился ужесточить выдачу виз: консульства получили инструкцию отказывать во въезде всем, кто «может стать обузой» (likely to become a public charge) на фоне массовой безработицы . По сути, легальная иммиграция в разгар депрессии была сведена к нулю. Одновременно власти начали кампании по выдворению мигрантов, уже находящихся в стране. Местные и федеральные органы активно депортировали или «репатриировали» иностранцев, прежде всего выходцев из Мексики, чтобы освободить рабочие места для американцев . В 1930–1932 годах официально депортировали около 16–19 тысяч человек ежегодно, но в разы больше мигрантов были вынуждены покинуть страну «добровольно» под давлением и из страха безработицы . Такая политика изоляции в отношении рабочей силы шла рука об руку с торговым протекционизмом.



1930–1932: Ответные тарифы других стран и обвал мировой торговли



Новый американский тариф мгновенно вызвал торговую войну в глобальном масштабе. Торговые партнеры США ответили зеркально: вводили высокие пошлины на американские товары, защищая свои рынки. Уже в мае 1930 года ближайший торговый партнер США – Канада – поднял тарифы на 16 категорий товаров из США (совокупно на продукты, составлявшие ~30% американского экспорта в Канаду) . В последующие месяцы и годы аналогичные меры приняли десятки стран: свои тарифы повысили, помимо Канады, Куба, Мексика, Франция, Италия, Испания, Австралия, Аргентина, Бразилия, страны Британской империи и многие другие . В течение двух лет более двух десятков государств установили заградительные пошлины в ответ на акт Смута–Хоули .



Даже Великобритания – исторический сторонник свободной торговли – отказалась от принципа фритреда. В 1931–1932 годах британское правительство впервые ввело общие импортные тарифы и перешло к системе «имперских преференций» для торговли внутри колоний.





Хотя изначально речь шла лишь о сельском хозяйстве, лоббисты из промышленности быстро расширили законопроект – он превратился в общее повышение тарифов во всех отраслях .



1929: Пока Конгресс обсуждал новый тарифный закон, в октябре 1929 года произошел обвал фондового рынка (крах Уолл-стрит), ставший отправной точкой Великой депрессии. Экономическая активность начала снижаться, и в этих условиях многие политики ошибочно надеялись, что еще большее ограничение импорта спасет американские рабочие места.



1930: Тарифный акт Смута–Хоули и ужесточение изоляционизма



Июнь 1930: Несмотря на протесты экономистов, Конгресс принял всеобъемлющий тарифный акт Смута–Хоули (Smoot–Hawley Tariff Act). Он повысил и без того высокие импортные пошлины примерно на 20% по широкому кругу товаров . В совокупности около 900 наименований импортных продуктов получили повышенные ставки, доведя средний уровень тарифа приблизительно до 50–60% на многие товары. Это было одно из самых высоких тарифных повышений в истории США. Закон, названный в честь его инициаторов – сенатора Рида Смута и конгрессмена Уиллиса Хоули, был подписан президентом Гувером 17 июня 1930 года.

• Реакция экспертов: Перед принятием акта более 1000 американских экономистов подписали петицию с призывом к президенту наложить вето . Видные промышленники также предупреждали о вреде закона – Генри Форд называл его «экономической глупостью» . Однако Гувер, хотя и разделял опасения, уступил давлению однопартийцев и бизнес-лобби и все же утвердил закон .

• Безработица: Повышение тарифов не достигло заявленной цели – безработица не снизилась. На момент принятия акта уровень безработицы в США уже достиг ~8%, а в последующие два года продолжил стремительно расти – до 16% в 1931 году и около 25% к 1932–1933 годам . Хотя начало Великой депрессии было связано с финансовым кризисом и спадом спроса еще до введения тарифа, новый закон усугубил ситуацию в экспортно-ориентированных отраслях и сельском хозяйстве, усилив увольнения.

• Иммиграционная политика 1930: В тот же период США фактически «закрыли двери» и для людей. В сентябре 1930 года президент Гувер распорядился ужесточить выдачу виз: консульства получили инструкцию отказывать во въезде всем, кто «может стать обузой» (likely to become a public charge) на фоне массовой безработицы . По сути, легальная иммиграция в разгар депрессии была сведена к нулю. Одновременно власти начали кампании по выдворению мигрантов, уже находящихся в стране. Местные и федеральные органы активно депортировали или «репатриировали» иностранцев, прежде всего выходцев из Мексики, чтобы освободить рабочие места для американцев . В 1930–1932 годах официально депортировали около 16–19 тысяч человек ежегодно, но в разы больше мигрантов были вынуждены покинуть страну «добровольно» под давлением и из страха безработицы . Такая политика изоляции в отношении рабочей силы шла рука об руку с торговым протекционизмом.



1930–1932: Ответные тарифы других стран и обвал мировой торговли



Новый американский тариф мгновенно вызвал торговую войну в глобальном масштабе. Торговые партнеры США ответили зеркально: вводили высокие пошлины на американские товары, защищая свои рынки. Уже в мае 1930 года ближайший торговый партнер США – Канада – поднял тарифы на 16 категорий товаров из США (совокупно на продукты, составлявшие ~30% американского экспорта в Канаду) . В последующие месяцы и годы аналогичные меры приняли десятки стран: свои тарифы повысили, помимо Канады, Куба, Мексика, Франция, Италия, Испания, Австралия, Аргентина, Бразилия, страны Британской империи и многие другие . В течение двух лет более двух десятков государств установили заградительные пошлины в ответ на акт Смута–Хоули .



Даже Великобритания – исторический сторонник свободной торговли – отказалась от принципа фритреда. В 1931–1932 годах британское правительство впервые ввело общие импортные тарифы и перешло к системе «имперских преференций» для торговли внутри колоний. osafly

Повідомлень: 2071 З нами з: 29.05.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 15 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 12:03 Re: Еміграція, заробітчанство ЧАСТЬ 3



На Имперской экономической конференции в Оттаве (1932) был закреплен принцип: «сначала свои производители, потом товары из империи, и лишь в последнюю очередь – иностранный импорт» . Таким образом, к 1932 году протекционизм охватил практически весь индустриальный мир.



Объемы торговли: Последствия этой всеобщей тарифной войны для мировой экономики оказались катастрофическими. Международная торговля резко сократилась. Экспортно-импортные потоки США, как и других стран, упали до беспрецедентно низкого уровня: например, импорт США из Европы снизился с $1,334 млн в 1929 году до всего $390 млн в 1932 году, а экспорт США в Европу рухнул с $2,341 млн до $784 млн за тот же период . В целом мировая торговля сократилась примерно на 66% с 1929 по 1934 год . Иными словами, к началу 1930-х годов глобальный торговый оборот был лишь одной третью от довоенного уровня – две трети мировой торговли исчезли всего за четыре года. Настолько масштабного спада в торговле не наблюдалось за всю современную историю.



Экономические показатели и последствия: Резкое сокращение спроса и торговли усугубило общий экономический кризис – Великую депрессию – как в США, так и за рубежом. Производство и доходы стремительно падали, а цены – наоборот, снижались (дефляция). В США валовой внутренний продукт уменьшился почти на треть: реальный ВВП сократился примерно на 29% в 1929–1933 гг. . Общий уровень цен обрушился: потребительские цены снизились на 25% (т.е. четверть стоимости товаров «испарилась») , а оптовые цены упали еще сильнее – примерно на 32% . Дефляция достигала двузначных величин – в 1932 году цены падали более чем на 10% за год . Массовые банкротства предприятий и банков привели к взрывному росту безработицы: к 1933 году без работы осталось до 25% американцев , то есть каждый четвертый трудоспособный житель США. Аналогичные процессы происходили и во многих других странах.



Экономисты и историки сходятся во мнении, что эскалация торговых барьеров значительно усугубила и продлила мировую депрессию. Хотя Великая депрессия началась прежде всего как финансовый кризис и спад производства, политика «попрошаек-соседей» – взаимное удушение торговли тарифами – помешала экономике восстановиться. В результате тарифные войны задушили внешний спрос в критический момент. Как отмечают исследователи, тарифный акт Смута–Хоули в итоге «продлил [депрессию] и, возможно, углубил ее во всем мире, не только в США» . Глобальный спад оказался более глубоким и длительным, чем мог бы быть, во многом из-за коллапса международной торговли: мировая торговля «обвалилась» на 65% , лишив экономики стимулов к росту.



Итоги и уроки



К 1933 году стало ясно, что политика повсеместных тарифных войн провалилась. Она не спасла от депрессии, а напротив – усилила безработицу и затормозила восстановление. Осознав последствия, США и другие страны начали менять курс. Уже в 1934 году администрация президента Рузвельта приняла Закон о взаимных торговых соглашениях (Reciprocal Trade Agreements Act), фактически отказавшийся от одностороннего повышения пошлин . Новая политика предусматривала двусторонние соглашения о взаимном снижении тарифов, что было коренным разворотом от изоляционизма конца 1920-х. В дальнейшем, вплоть до и после Второй мировой войны, мировой торговле был дан импульс к либерализации, а крайности протекционизма, подобные Smoot–Hawley, больше не повторялись в таком масштабе. Основные уроки заключались в том, что «торговые войны» не приводят к победе ни одну из сторон: ограничение торговли в ответ на кризис лишь углубило глобальный экономический спад, показав опасность протекционизма для мировой экономики . osafly

Повідомлень: 2071 З нами з: 29.05.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 15 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 12:58 Re: Еміграція, заробітчанство osafly



Це все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.



До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".



Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США? flyman

Повідомлень: 38740 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 13:36 flyman написав: osafly



Це все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.



До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".



Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США? osaflyЦе все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США?





flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье! flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье! osafly

Повідомлень: 2071 З нами з: 29.05.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 15 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 бер, 2025 21:52 osafly написав: flyman написав: osafly



Це все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.



До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".



Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США? osaflyЦе все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США?





flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье! flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье!

черговий крах долара черговий крах долара flyman

Повідомлень: 38740 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 16:40 Валерій Пекар



Тепер настав час розглянути різні групи, з яких складається неоднорідна нова американська адміністрація.



1. America First – так ми назвемо першу групу. Була спокуса назвати її MAGA, але це гасло об’єднує набагато ширше коло. Мета когорти America First – посилення американського гегемонізму. Можна назвати їх економічними націоналістами. Їхня програма викладена у документі "Проєкт-2025" від Heritage Foundation. Ключові його тези: посилення влади президента, скорочення державного апарату й підвищення його ефективності, дерегуляція економіки, викопне паливо як основа енергетики, повернення виробництва в США, скорочення міграції, скорочення фінансування медицини, захист консервативних цінностей, а в зовнішній політиці – жорстке протистояння з Китаєм, обмеження міжнародних зобов’язань та участі в міжнародних організаціях.



Типові представники: Джей Ді Венс (JD Vance), Рассел Вот (Russel Vought), Том Хоман (Tom Homan), Джон Реткліф (John Ratcliffe), Піт Геґсет (Pete Hagseth), Тулсі Ґаббард (Tulsi Gabbard), Меджорі Тейлор Ґрін (Marjorie Taylor Greene), Такер Карлсон (Tucker Carlson), Стів Беннон (Steve Bannon).



2. Техноолігархи – власники найбільших технологічних корпорацій. Їхнє прагнення – руйнування державних інституцій як таких. Можна було би подумати, що вони техноанархісти – противники будь-якої влади. Але при уважнішому розгляді вони виявляються технофашистами – тобто вони противники будь-якої влади, але прагнуть влади для себе. Це люди з інженерним мисленням, але, як правило, досить слабко розвинені з гуманітарної точки зору (грубо кажучи, вони не володіють інструментарієм для розуміння соціальної реальності). Їхня мета – послабити та роз’їсти державні інституції, замінивши її непідзвітними залаштунковими агенціями (на кшталт Маскової DOGE). Їхня мрія – тоталітаризм, керований ШІ-технологіями, який не знає кордонів та держав у традиційному розумінні. Криптовалюта для них – інструмент боротьби проти централізованого контролю держави та фінансових інституцій, шлях до нової парадигми економічної свободи, втілення мрії про світ, де індивідуальна автономія та приватність захищені математикою, а не законами та урядовою волею.



Типові представники: Елон Маск (Elon Musk), Пітер Тіль (Peter Thiel), Дейвід Сакс (David Saks). Ідеолог – Кертіс Ярвін (Curtis Yarvin).



3. Нові хрестоносці – представники радикальних релігійних течій, що останнім часом неймовірно набрали вплив в США. Ці харизматичні містичні релігійні організації, які часом називають Нова Апостольська Реформація, мають вплив на понад 40% американців, яким вони надають сенс буття (хоча американське суспільство в цілому стало більш секулярним, водночас християни радикалізувалися). Їхня мета – Царство Боже тут і зараз (настали останні часи перед його приходом!), для чого треба подолати Сатану та його демонічні сили й встановити контроль над “сімома пагорбами” (Seven Mountains Mandate): уряд, бізнес, освіта, сім’я, мистецтво, медіа та релігія. Їхній супротивник – сучасна демократична секулярна держава, яка має бути демонтована й замінена теократією. Ця група отримала вплив на призначення в федеральні суди та регуляторні органи, що займаються питаннями освіти, охорони здоров'я та релігійних прав, через що матиме можливість посилювати консервативний соціальний курс у питаннях релігійних свобод та сімейних цінностей. Економічна політика нових хрестоносців – лібертаріанство, максимально вільний ринок. Емігрантів радо приймають, якщо вони приєднуються до віри.



Типові представники: Майк Джонсон (Mike Johnson), Пола Вайт-Кейн (Paula White-Cain), Самуель Аліто (Samuel Alito), Джек Пособіек (Jack Posobiec), Ланс Валнау (Lance Wallnau).



4. Когорта помсти. Їхня мета проста: помститися “глибинній державі” та ключовим інституціям за те, що “не давали” Трампу працювати в першу каденцію; прокурорам та суддям – за приниження Трампа під час імпічментів та за “вкрадену перемогу” в 2020 році; іншим політикам – за злорадство у період президентства Байдена; а також конкретно місту Вашингтон – за те, що історично голосує проти нього (під час останніх виборів в 2024 році Трамп отримав тільки 5,4% голосів виборців). У цієї групи немає позитивної програми, яку вони хотіли би впровадити в майбутньому; вони сконцентровані на відплаті за минуле.



Типовий представник: Дональд Трамп-молодший (мстить за тата).



5. Конвенційний бізнес, який завжди підтримував республіканців: нафта, сталь, фарма, хімія, ВПК, фінансовий сектор (“Wall Street”) тощо. Конвенційний бізнес традиційно підтримує республіканців через їхню політику зниження податків та дерегуляції, що обіцяє нижчі витрати і більшу свободу підприємництва. Великі корпорації також цінують консервативний підхід республіканців до трудового законодавства, що часто обмежує права профспілок. Окрім того, республіканська партія послідовно виступає за ринкові рішення замість державного втручання, що резонує з бізнес-інтересами, які надають перевагу мінімальному урядовому регулюванню. Аналогічно Уолл-стріт підтримує республіканців через послідовну політику дерегуляції фінансових ринків та податкові пільги для інвестиційної діяльності, що безпосередньо збільшує прибутковість фінансових установ. Великі банки та інвестиційні компанії особливо цінують республіканську прихильність до мінімального втручання держави у фінансовий сектор, що дозволяє їм максимізувати прибутки та обмежити витрати на дотримання регуляторних вимог. Найменше цій групі потрібні торгові війни та високі тарифи. Найбільше їй потрібна передбачуваність.



Типові представники: Скотт Бессент (Scott Bessent), Тімоті Мелон (Timothy Mellon), Річард Уйлін (Richard Uihlein), Філ Руфін (Phil Ruffin), Міріям Адельсон (Miriam Adelson), Вівек Рамасвамі (Vivek Ramaswamy).



6. Класичні консервативні республіканці. Ця група традиційно відстоює фіскальний консерватизм, виступає за обмежений уряд, низькі податки та бюджетну дисципліну як шлях до економічного процвітання. У питаннях зовнішньої політики вони підтримують сильну міжнародну присутність США, надійні союзи та важливість американського лідерства у глобальній безпеці. На соціальному рівні класичні республіканці схиляються до традиційних цінностей, проте віддають перевагу поміркованому підходу до соціальних питань, наголошуючи на важливості особистої відповідальності та повазі до конституційних принципів. Вони думають і відчувають, що Трамп “вкрав” або “хакнув” (hijacked) їхню “Велику Стару Партію” (GOP), як її називають в США. Тож їхня мета – перечекати та спробувати повернути свою партію собі. Водночас вони насолоджуються перемогою Республіканської партії у важкій боротьбі проти демократів. Очевидно, що Байден був для них більшим “ворогом”, ніж Трамп.



Типові представники: Джон Тун (John Thune), Ліндсі Грем (Lindsey Graham), Мітч МакКоннелл (Mitch McConnell), Мітт Ромні (Mitt Romney), Браян Фітцпатрік (Brian Fitzpatrick), Марко Рубіо (Marco Rubio).

Якщо перші три групи націлені на злам старого порядку, дві останні прагнутимуть скоріше його збереження.



Окремо треба зупинитися на постатях президента та віце-президента. Дональд Трамп ближче до економічних націоналістів із першої групи, але готовий користуватися послугами всіх, кого об’єднав, не особливо роздумуючи над їхніми суперечностями (див. нижче). Його завдання полягає у досягненні максимальної величі тут і зараз, що пояснюється, між іншим, його поважним віком.

Натомість Джей Ді Венс, так само нині проявлений як економічний націоналіст, буде вправно й спритно маневрувати між групами, розуміючи їхні суперечності, з метою забезпечити собі сильну владу в тій політичній конструкції, яка складатиметься в результаті. Він непогано себе почуває з хрестоносцями, водночас, кажуть, намагається знайти спільну мову і з традиційними республіканцями, і з бізнесом. Саме Джей Ді Венс був на AI Саміті в Парижі. І його відома вже промова в Мюнхені – це значно більше, ніж повторення мантр Трампа. Очевидно, що 40-річний політик починає будувати платформу для своєї майбутньої тривалої політичної кар’єри.



Важливо розуміти, що всі вищезгадані групи мають між собою непримиренні суперечності. Економічні націоналісти з America First хочуть зруйнувати світовий порядок, але посилити американську державу, щоб вона домінувала у світі. Технофашисти хочуть зруйнувати все, в тому числі й американську державу. Ця суперечність відображається у протилежному ставленні до оподаткування, держслужбовців, спецслужб тощо. Окрім того, America First проти міграції, а техноолігархи її потребують заради імпорту талантів. Економічні націоналісти мріють про минулу індустріальну велич Америки, техно-праві – про утопічний ідеал, керований ШІ. Перші є популістами, другі елітістами. Перші – антиглобалісти, другі – крайні глобалісти. Одні хочуть краху Кремнієвої долини, інші її домінування. Перші проти багатіїв, інші самі багатії та мріють про глобальну теплу ванну для себе. Перші апелюють до тих, кого технологічна революція викидає на узбіччя, інші – до невеликої глобалістської еліти, яку вона піднесла. Перші піклуватимуться про долар, другі мріють витіснити його криптовалютами. Перші остерігаються інших держав, які можуть зашкодити Америці, другі, здається, загалом їх не бачать.

Лібертаріанський ідеал потребує малого слабкого уряду й невтручання в особистий простір громадянина, тоталітарний ідеал – сильного уряду з максимальним втручанням. (Водночас є вражаючий варіант знаходження спільної мови між ними: коротко кажучи, безмежна свобода для сильних і концтабір для слабких, див. статтю у коментарях.) З іншого боку, як лібертаріанський, так і тоталітарний ідеали суперечать прагматичному патримоніальному підходу (щоб довго не пояснювати, це як режим Орбана в Угорщині: своїм все, чужим трохи грошей на життя, аби не лізли куди не треба), який набагато простіше й дешевше встановити й підтримувати.

Аналогічно, виглядає так, що засновники великих американських технологічних компаній (Джефф Безос, Марк Цукерберг, Сергей Брін, Сем Альтман) об'єднались із Маском для формування спільних регуляторних підходів до нових технологій, щоб запобігти надмірному державному втручанню. Але між ними і Маском більше протиріч та конкуренції, ніж спільного. Безос конкурує з Маском у космічній галузі, де Blue Origin намагається догнати SpaceX, а також на ринку супутникового інтернету, де Project Kuiper протистоїть Starlink. Марк Цукерберг розходиться з Маском у питаннях соціальних медіа та ШІ, особливо після придбання Маском Twitter (X) та критики Meta. Сергей Брін і Google розробляють безпілотні автомобілі через Waymo, що конкурує з Tesla, а також змагаються за таланти у сфері ШІ. Сем Альтман стикається з Маском на полі битви за розвиток ШІ, де OpenAI та xAI представляють різні філософії щодо безпеки та відкритості ШІ. Крім того, публічна риторика Маска та його рішення часто демонструють бажання дистанціюватися від "технологічної еліти" Кремнієвої долини, оскільки він позиціонує себе як аутсайдер, який змінює світ власними методами, незалежно від схвалення чи підтримки інших індустріальних титанів. Всі ці хлопці йому просто не потрібні на його Олімпі, тому конфлікт там неминучий.

В дечому інтереси й прагнення вищезазначених шести груп перетинаються. Наприклад, всі вони виступають за скорочення ролі держави в суспільстві та економіці: менше податків, менше державних витрат, менше державної регуляції. Але в цілому групи скоріше попутники, ніж союзники.



Беззаперечно всі ці групи об’єднує сьогодні лише одне – вони обрали своїм лідером Дональда Трампа як людину, яка здатна зламати старий порядок. Але що постане натомість, це питання. І перше питання – хто стане цим будівничим, який з конкуруючих кланів добереться до керма? Поки що саме Трамп є одноособовим обличчям змін: кожен із інших політиків у своїх промовах повинен згадати ім’я президента і підкреслити, що це саме його ідея, мінімум 5-6 разів, а то й більше (іноді здається, що вони навіть конкурують між собою за кількість згадок). Але так буде не завжди. І хоча ідеї "Проєкту-2025" непогано розписані на довгий період, суперечності неминучі, тож важливо, хто матиме більшу вагу при формуванні політик завтра.

Сьогоднішня ж політика нової адміністрації, яку ми спостерігаємо, є певною суперпозицією прагнень різних груп (хоча, звичайно, класичні республіканці нині далі від формування політичних рішень, ніж інші). Саме тому іноді ухвалені рішення виглядають хаотично: кроки по роззброєнню суперечать крокам по озброєнню, а політика “перезавантаження” відносин з росією суперечить політиці її стратегічного стримування тощо.



Що буде далі? По-перше, відбуватиметься природна конкуренція за доступ “до тіла”. Представники America First, техноолігархи та нові хрестоносці зараз ближче до системи ухвалення рішень в адміністрації Трампа. Класичні республіканці та бізнес – трохи осторонь. Але важливо розуміти, що в наступні місяці ми також побачимо багато прикладів мімікрії, коли різні індивідууми будуть намагатися показати себе більшими прихильниками MAGA, ніж вони є насправді. Так умовні Скотт Бессент, Марко Рубіо або навіть Кіт Келлоґ потрапили на радари Трампа – вони почали дуже агресивно публічно підтримувати ідеї America First.

По-друге, накопичуватимуться суперечності, які потребуватимуть певних механізмів вирішення. Вже пішли чутки про конфлікт між Маском та Рубіо щодо звільнення держслужбовців. Традиційний американський бізнес починає піднімати голос щодо тарифів. Їм також не дуже близька ідея масштабного зниження державних витрат – адже вони є постачальниками держави й просто починають втрачати гроші. Так само і Wall Street не дуже позитивно реагує на останні економічні рішення. Але поки що проблеми можна списати на медовий місяць Трампа – перші 100 днів його критикувати ніхто навіть і не подумає. А якщо суперечності стануть нерозв’язними? Тоді чиясь точка зору домінуватиме, і переможці скинуть переможених з Олімпу, де завжди бракує вільних місць.



Нарешті, не забуваймо, що всі ці групи представляють лише половину країни. Окрім того, серед виборців Трампа, постраждалих від нової політики (фермери, профспілки, держслужбовці, правоохоронці тощо), накопичуватиметься невдоволення, яке також впливатиме на ситуацію. Та й списувати демократів не варто: вони дочекаються кінця медового місяця та дадуть новій адміністрації наробити якомога більше помилок, а потім можуть вийти зі своїм словом – не забуваймо, що демократи непогано працюють в опозиції, а в обох палатах Конгресу у Трампа зараз дуже тоненька більшість, яка дозволить йому проводити закони виключно за рахунок 100% явки та дисципліни всередині всіх своїх груп підтримки. А якщо суперечності стануть нерозв’язними? Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4841 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1080 раз. Подякували: 2026 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 17:41 flyman написав: osafly написав: flyman написав: osafly



Це все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.



До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".



Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США? osaflyЦе все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США?





flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье! flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье!

черговий крах долара черговий крах долара

То як колеги-мухи, що порадите, в яких активах пересидіти, якщо велика депресія скоро відбудеться знову? Погоджуюся, що ймовірність цього досить велика. Недаром Китай та інші держави ринулися скупати золото. Але дивлячись на історичний графік золота, то, наприклад, пік 80 року (704 дол. США) воно повторило майже через 30 років. Що в межах людського життя досить велика цифра. Не тільки лиш кожен зможе дочекатися у випадку чого . І це ще не враховуючи інфляцію долара. Тож цілком може бути, що і нинішня ціна золота є піковою і вище 3000 стрибне через 30 років. А що тоді залишається? За обвалом фондового ринку послідує крипта та нерухомість. Хтось скаже вкладати в себе, в навчання/знання, але в наш час із розвитком штучного інтелекту і дана інвестиція може себе не виправдати То як колеги-мухи, що порадите, в яких активах пересидіти, якщо велика депресія скоро відбудеться знову? Погоджуюся, що ймовірність цього досить велика. Недаром Китай та інші держави ринулися скупати золото. Але дивлячись на історичний графік золота, то, наприклад, пік 80 року (704 дол. США) воно повторило майже через 30 років. Що в межах людського життя досить велика цифра. Не тільки лиш кожен зможе дочекатися у випадку чого. І це ще не враховуючи інфляцію долара. Тож цілком може бути, що і нинішня ціна золота є піковою і вище 3000 стрибне через 30 років. А що тоді залишається? За обвалом фондового ринку послідує крипта та нерухомість. Хтось скаже вкладати в себе, в навчання/знання, але в наш час із розвитком штучного інтелекту і дана інвестиція може себе не виправдати The_Rebel

Повідомлень: 677 З нами з: 01.06.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 172 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Російська економіка 1 ... 162 , 163 , 164

tobias » Чет 17 січ, 2013 12:01 1639 311386

grkgusejnov Вів 06 чер, 2023 17:00 Економіка і фінанси України 1 , 2 , 3 , 4 , 5

maksimus silvestris » П'ят 25 вер, 2020 13:50 41 48420

maksimus silvestris Сер 15 вер, 2021 15:51 Китайська економіка 1 ... 143 , 144 , 145

tobias » П'ят 22 січ, 2010 11:56 1449 165567

tobias Пон 01 лют, 2016 23:10