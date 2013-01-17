Світова економіка, тенденції

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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 22232425 Додано: Нед 09 бер, 2025 13:10 fler написав: Шось підказує, що Маск ризикує втратити бізнес..

Заможні китайські інвестори непомітно вливають десятки мільйонів доларів у приватні компанії, які контролюються Ілоном Маском. Шось підказує, що Маск ризикує втратити бізнес..Заможні китайські інвестори непомітно вливають десятки мільйонів доларів у приватні компанії, які контролюються Ілоном Маском.

Тобто, з ваших слів китайській економіці прийшов писець, причому вже давно, а зараз черга за Теслою. Тобто, з ваших слів китайській економіці прийшов писець, причому вже давно, а зараз черга за Теслою. Water Повідомлень: 2869 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 14:32 Маск Water написав: fler написав: Шось підказує, що Маск ризикує втратити бізнес..

Заможні китайські інвестори непомітно вливають десятки мільйонів доларів у приватні компанії, які контролюються Ілоном Маском. Шось підказує, що Маск ризикує втратити бізнес..Заможні китайські інвестори непомітно вливають десятки мільйонів доларів у приватні компанії, які контролюються Ілоном Маском.

Тобто, з ваших слів китайській економіці прийшов писець, причому вже давно, а зараз черга за Теслою. Тобто, з ваших слів китайській економіці прийшов писець, причому вже давно, а зараз черга за Теслою.

Ні, Water, ваші фантазії не треба видавати за мої слова , а якщо дуже хочеться, то тільки разом із відповідним посиланням на мій пост чи цитатою.

Маск тепер політик і чиновник високого рангу. За зв'язки з Китаєм його можна звинуватити у зраді державним інтересам США з усіма наслідками для нього та для його бізнесу. Але частково ви маєте рацію тому що

Чистий капітал Ілона Маска скоротився на $22,2 млрд впродовж 25 лютого (за 1 день!), що стало його четвертим за величиною одноденним збитком. Основною причиною стало падіння акцій Tesla, що становить більшу частину статків Маска. Акції впали на 8,4% у Нью-Йорку, що призвело до падіння ринкової вартості компанії нижче $1 трлн вперше з 7 листопада. Зниження вартості Tesla частково пояснюється падінням продажів у Європі майже вдвічі у січні. Експерти пов’язують це зі зниженням популярності Маска серед європейських покупців через його активну участь у політичних суперечках. https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe Ні, Water, ваші фантазії не треба видавати за мої слова, а якщо дуже хочеться, то тільки разом із відповідним посиланням на мій пост чи цитатою.Маск тепер політик і чиновник високого рангу. За зв'язки з Китаєм його можна звинуватити у зраді державним інтересам США з усіма наслідками для нього та для його бізнесу. Але частково ви маєте раціютому щоЧистий капітал Ілона Маска скоротився на $22,2 млрд впродовж 25 лютого (за 1 день!), що стало його четвертим за величиною одноденним збитком. Основною причиною стало падіння акцій Tesla, що становить більшу частину статків Маска. Акції впали на 8,4% у Нью-Йорку, що призвело до падіння ринкової вартості компанії нижче $1 трлн вперше з 7 листопада. Зниження вартості Tesla частково пояснюється падінням продажів у Європі майже вдвічі у січні. Експерти пов’язують це зі зниженням популярності Маска серед європейських покупців через його активну участь у політичних суперечках. fler

Повідомлень: 5572 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1197 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 18:10 Re: Напад росії і білорусі на Україну Shaman написав: інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше. інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше.



Акції Tesla падають сім тижнів поспіль після призначення Ілона Маска в адміністрацію Трампа. Компанія втратила понад 800 млрд доларів капіталізації, а провідні аналітики знижують цільові ціни на акції.



сьогодні бачив, що втрати наближаються до 900млрд

Після того, як 17 грудня акції досягли максимуму в майже 480 доларів, Tesla втратила понад 800 мільярдів доларів ринкової капіталізації.



Цього тижня кілька компаній з Волл-стріт, включаючи Bank of America, Baird і Goldman Sachs, знизили свої цінові орієнтири на Tesla.



Знижуючи цільові ціни з 490 до 380 доларів, аналітики Bank of America посилалися на занепокоєння щодо падіння продажів нових автомобілів компанії та відсутність останніх оновлень від Маска щодо "дешевої моделі".



Goldman Sachs, який знизив цільову ціну акцій до 320 доларів з 345 доларів, також вказав на падіння продажів електромобілів для Tesla в перші два місяці року на кількох ринках Європи, Китаю та деяких регіонів США.



Аналітики Goldman відзначили, що Tesla стикається з "жорстким конкурентним середовищем для FSD" у Китаї, де ключові конкуренти "зазвичай не вимагають окремого придбання програмного забезпечення для функцій розумного водіння". FSD, або Full Self-Driving (Supervised), - це частково автоматизована система водіння Tesla, яку компанія продає як преміальний варіант у США.



Але Волл-стріт хвилюють не лише такі фундаментальні показники, як показники продажів і виробництва. Інвестори також намагаються оцінити, наскільки політика і робота Маска в Білому домі будуть тиснути на Tesla і як довго.



"Взаємодія Маска з адміністрацією Трампа додає невизначеності з боку попиту", - пишуть аналітики Baird.



европейці (до них приєдналась Канада) відмовляються від предзамовлення автомобилей Tesla, продажи в січні впали на 45% к січню 2024.





стосовно Starlink, наш український канадець у відео сказав, що їх містечно повністю відмовилось від терміналів starlink, хоч комьюніті повертало кошти після купівлі (тобто сельсовет ), на сьогодні вирішили що всім безкоштовно протягнуть оптоволокно до кожної хати (тільки не з ними, з маском/трампом) сьогодні бачив, що втрати наближаються до 900млрдевропейці (до них приєдналась Канада) відмовляються від предзамовлення автомобилей Tesla, продажи в січні впали на 45% к січню 2024.стосовно Starlink, наш український канадець у відео сказав, що їх містечно повністю відмовилось від терміналів starlink, хоч комьюніті повертало кошти після купівлі (тобто сельсовет ), на сьогодні вирішили що всім безкоштовно протягнуть оптоволокно до кожної хати (тільки не з ними, з маском/трампом) prodigy Повідомлень: 12009 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3285 раз. Подякували: 3324 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 бер, 2025 18:56 prodigy написав: Shaman написав: інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше. інвестори вже запитують Маска, а що він для тиждень зробив для інвесторів? окрім падіння продажів Тесли на багатьох ринках, й є цифри й 50% падіння й більше.



Акції Tesla падають сім тижнів поспіль після призначення Ілона Маска в адміністрацію Трампа. Компанія втратила понад 800 млрд доларів капіталізації, а провідні аналітики знижують цільові ціни на акції.



сьогодні бачив, що втрати наближаються до 900млрд

........ сьогодні бачив, що втрати наближаються до 900млрд........

Справедливости ради стоит сказать, что это скорее не падение, а "возврат к норме".

Можно посмотреть график цен на акции Тесла на https://ru.investing.com/equities/tesla-motors-advanced-chart .

Закрытие пятницы на 262,67 долл. На пике цена акции доходила до 489 долл.

Но этот пик приходился на 17.12.2024 - голосование выборщиков - подавляющая победа Трампа.

Сейчас цены на уровне конца октября 2024, когда они были на "нормальных" уровнях. Такой же сильный подскок был в окт.2021-марте 2022, не знаю, чем он был вызван. Справедливости ради стоит сказать, что это скорее не падение, а "возврат к норме".Можно посмотреть график цен на акции Тесла наЗакрытие пятницы на 262,67 долл. На пике цена акции доходила до 489 долл.Но этот пик приходился на 17.12.2024 - голосование выборщиков - подавляющая победа Трампа.Сейчас цены на уровне конца октября 2024, когда они были на "нормальных" уровнях. Такой же сильный подскок был в окт.2021-марте 2022, не знаю, чем он был вызван. ЛАД 2 Повідомлень: 33444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 16:40 Валерій Пекар



Тепер настав час розглянути різні групи, з яких складається неоднорідна нова американська адміністрація.



1. America First – так ми назвемо першу групу. Була спокуса назвати її MAGA, але це гасло об’єднує набагато ширше коло. Мета когорти America First – посилення американського гегемонізму. Можна назвати їх економічними націоналістами. Їхня програма викладена у документі "Проєкт-2025" від Heritage Foundation. Ключові його тези: посилення влади президента, скорочення державного апарату й підвищення його ефективності, дерегуляція економіки, викопне паливо як основа енергетики, повернення виробництва в США, скорочення міграції, скорочення фінансування медицини, захист консервативних цінностей, а в зовнішній політиці – жорстке протистояння з Китаєм, обмеження міжнародних зобов’язань та участі в міжнародних організаціях.



Типові представники: Джей Ді Венс (JD Vance), Рассел Вот (Russel Vought), Том Хоман (Tom Homan), Джон Реткліф (John Ratcliffe), Піт Геґсет (Pete Hagseth), Тулсі Ґаббард (Tulsi Gabbard), Меджорі Тейлор Ґрін (Marjorie Taylor Greene), Такер Карлсон (Tucker Carlson), Стів Беннон (Steve Bannon).



2. Техноолігархи – власники найбільших технологічних корпорацій. Їхнє прагнення – руйнування державних інституцій як таких. Можна було би подумати, що вони техноанархісти – противники будь-якої влади. Але при уважнішому розгляді вони виявляються технофашистами – тобто вони противники будь-якої влади, але прагнуть влади для себе. Це люди з інженерним мисленням, але, як правило, досить слабко розвинені з гуманітарної точки зору (грубо кажучи, вони не володіють інструментарієм для розуміння соціальної реальності). Їхня мета – послабити та роз’їсти державні інституції, замінивши її непідзвітними залаштунковими агенціями (на кшталт Маскової DOGE). Їхня мрія – тоталітаризм, керований ШІ-технологіями, який не знає кордонів та держав у традиційному розумінні. Криптовалюта для них – інструмент боротьби проти централізованого контролю держави та фінансових інституцій, шлях до нової парадигми економічної свободи, втілення мрії про світ, де індивідуальна автономія та приватність захищені математикою, а не законами та урядовою волею.



Типові представники: Елон Маск (Elon Musk), Пітер Тіль (Peter Thiel), Дейвід Сакс (David Saks). Ідеолог – Кертіс Ярвін (Curtis Yarvin).



3. Нові хрестоносці – представники радикальних релігійних течій, що останнім часом неймовірно набрали вплив в США. Ці харизматичні містичні релігійні організації, які часом називають Нова Апостольська Реформація, мають вплив на понад 40% американців, яким вони надають сенс буття (хоча американське суспільство в цілому стало більш секулярним, водночас християни радикалізувалися). Їхня мета – Царство Боже тут і зараз (настали останні часи перед його приходом!), для чого треба подолати Сатану та його демонічні сили й встановити контроль над “сімома пагорбами” (Seven Mountains Mandate): уряд, бізнес, освіта, сім’я, мистецтво, медіа та релігія. Їхній супротивник – сучасна демократична секулярна держава, яка має бути демонтована й замінена теократією. Ця група отримала вплив на призначення в федеральні суди та регуляторні органи, що займаються питаннями освіти, охорони здоров'я та релігійних прав, через що матиме можливість посилювати консервативний соціальний курс у питаннях релігійних свобод та сімейних цінностей. Економічна політика нових хрестоносців – лібертаріанство, максимально вільний ринок. Емігрантів радо приймають, якщо вони приєднуються до віри.



Типові представники: Майк Джонсон (Mike Johnson), Пола Вайт-Кейн (Paula White-Cain), Самуель Аліто (Samuel Alito), Джек Пособіек (Jack Posobiec), Ланс Валнау (Lance Wallnau).



4. Когорта помсти. Їхня мета проста: помститися “глибинній державі” та ключовим інституціям за те, що “не давали” Трампу працювати в першу каденцію; прокурорам та суддям – за приниження Трампа під час імпічментів та за “вкрадену перемогу” в 2020 році; іншим політикам – за злорадство у період президентства Байдена; а також конкретно місту Вашингтон – за те, що історично голосує проти нього (під час останніх виборів в 2024 році Трамп отримав тільки 5,4% голосів виборців). У цієї групи немає позитивної програми, яку вони хотіли би впровадити в майбутньому; вони сконцентровані на відплаті за минуле.



Типовий представник: Дональд Трамп-молодший (мстить за тата).



5. Конвенційний бізнес, який завжди підтримував республіканців: нафта, сталь, фарма, хімія, ВПК, фінансовий сектор (“Wall Street”) тощо. Конвенційний бізнес традиційно підтримує республіканців через їхню політику зниження податків та дерегуляції, що обіцяє нижчі витрати і більшу свободу підприємництва. Великі корпорації також цінують консервативний підхід республіканців до трудового законодавства, що часто обмежує права профспілок. Окрім того, республіканська партія послідовно виступає за ринкові рішення замість державного втручання, що резонує з бізнес-інтересами, які надають перевагу мінімальному урядовому регулюванню. Аналогічно Уолл-стріт підтримує республіканців через послідовну політику дерегуляції фінансових ринків та податкові пільги для інвестиційної діяльності, що безпосередньо збільшує прибутковість фінансових установ. Великі банки та інвестиційні компанії особливо цінують республіканську прихильність до мінімального втручання держави у фінансовий сектор, що дозволяє їм максимізувати прибутки та обмежити витрати на дотримання регуляторних вимог. Найменше цій групі потрібні торгові війни та високі тарифи. Найбільше їй потрібна передбачуваність.



Типові представники: Скотт Бессент (Scott Bessent), Тімоті Мелон (Timothy Mellon), Річард Уйлін (Richard Uihlein), Філ Руфін (Phil Ruffin), Міріям Адельсон (Miriam Adelson), Вівек Рамасвамі (Vivek Ramaswamy).



6. Класичні консервативні республіканці. Ця група традиційно відстоює фіскальний консерватизм, виступає за обмежений уряд, низькі податки та бюджетну дисципліну як шлях до економічного процвітання. У питаннях зовнішньої політики вони підтримують сильну міжнародну присутність США, надійні союзи та важливість американського лідерства у глобальній безпеці. На соціальному рівні класичні республіканці схиляються до традиційних цінностей, проте віддають перевагу поміркованому підходу до соціальних питань, наголошуючи на важливості особистої відповідальності та повазі до конституційних принципів. Вони думають і відчувають, що Трамп “вкрав” або “хакнув” (hijacked) їхню “Велику Стару Партію” (GOP), як її називають в США. Тож їхня мета – перечекати та спробувати повернути свою партію собі. Водночас вони насолоджуються перемогою Республіканської партії у важкій боротьбі проти демократів. Очевидно, що Байден був для них більшим “ворогом”, ніж Трамп.



Типові представники: Джон Тун (John Thune), Ліндсі Грем (Lindsey Graham), Мітч МакКоннелл (Mitch McConnell), Мітт Ромні (Mitt Romney), Браян Фітцпатрік (Brian Fitzpatrick), Марко Рубіо (Marco Rubio).

Якщо перші три групи націлені на злам старого порядку, дві останні прагнутимуть скоріше його збереження.



Окремо треба зупинитися на постатях президента та віце-президента. Дональд Трамп ближче до економічних націоналістів із першої групи, але готовий користуватися послугами всіх, кого об’єднав, не особливо роздумуючи над їхніми суперечностями (див. нижче). Його завдання полягає у досягненні максимальної величі тут і зараз, що пояснюється, між іншим, його поважним віком.

Натомість Джей Ді Венс, так само нині проявлений як економічний націоналіст, буде вправно й спритно маневрувати між групами, розуміючи їхні суперечності, з метою забезпечити собі сильну владу в тій політичній конструкції, яка складатиметься в результаті. Він непогано себе почуває з хрестоносцями, водночас, кажуть, намагається знайти спільну мову і з традиційними республіканцями, і з бізнесом. Саме Джей Ді Венс був на AI Саміті в Парижі. І його відома вже промова в Мюнхені – це значно більше, ніж повторення мантр Трампа. Очевидно, що 40-річний політик починає будувати платформу для своєї майбутньої тривалої політичної кар’єри.



Важливо розуміти, що всі вищезгадані групи мають між собою непримиренні суперечності. Економічні націоналісти з America First хочуть зруйнувати світовий порядок, але посилити американську державу, щоб вона домінувала у світі. Технофашисти хочуть зруйнувати все, в тому числі й американську державу. Ця суперечність відображається у протилежному ставленні до оподаткування, держслужбовців, спецслужб тощо. Окрім того, America First проти міграції, а техноолігархи її потребують заради імпорту талантів. Економічні націоналісти мріють про минулу індустріальну велич Америки, техно-праві – про утопічний ідеал, керований ШІ. Перші є популістами, другі елітістами. Перші – антиглобалісти, другі – крайні глобалісти. Одні хочуть краху Кремнієвої долини, інші її домінування. Перші проти багатіїв, інші самі багатії та мріють про глобальну теплу ванну для себе. Перші апелюють до тих, кого технологічна революція викидає на узбіччя, інші – до невеликої глобалістської еліти, яку вона піднесла. Перші піклуватимуться про долар, другі мріють витіснити його криптовалютами. Перші остерігаються інших держав, які можуть зашкодити Америці, другі, здається, загалом їх не бачать.

Лібертаріанський ідеал потребує малого слабкого уряду й невтручання в особистий простір громадянина, тоталітарний ідеал – сильного уряду з максимальним втручанням. (Водночас є вражаючий варіант знаходження спільної мови між ними: коротко кажучи, безмежна свобода для сильних і концтабір для слабких, див. статтю у коментарях.) З іншого боку, як лібертаріанський, так і тоталітарний ідеали суперечать прагматичному патримоніальному підходу (щоб довго не пояснювати, це як режим Орбана в Угорщині: своїм все, чужим трохи грошей на життя, аби не лізли куди не треба), який набагато простіше й дешевше встановити й підтримувати.

Аналогічно, виглядає так, що засновники великих американських технологічних компаній (Джефф Безос, Марк Цукерберг, Сергей Брін, Сем Альтман) об'єднались із Маском для формування спільних регуляторних підходів до нових технологій, щоб запобігти надмірному державному втручанню. Але між ними і Маском більше протиріч та конкуренції, ніж спільного. Безос конкурує з Маском у космічній галузі, де Blue Origin намагається догнати SpaceX, а також на ринку супутникового інтернету, де Project Kuiper протистоїть Starlink. Марк Цукерберг розходиться з Маском у питаннях соціальних медіа та ШІ, особливо після придбання Маском Twitter (X) та критики Meta. Сергей Брін і Google розробляють безпілотні автомобілі через Waymo, що конкурує з Tesla, а також змагаються за таланти у сфері ШІ. Сем Альтман стикається з Маском на полі битви за розвиток ШІ, де OpenAI та xAI представляють різні філософії щодо безпеки та відкритості ШІ. Крім того, публічна риторика Маска та його рішення часто демонструють бажання дистанціюватися від "технологічної еліти" Кремнієвої долини, оскільки він позиціонує себе як аутсайдер, який змінює світ власними методами, незалежно від схвалення чи підтримки інших індустріальних титанів. Всі ці хлопці йому просто не потрібні на його Олімпі, тому конфлікт там неминучий.

В дечому інтереси й прагнення вищезазначених шести груп перетинаються. Наприклад, всі вони виступають за скорочення ролі держави в суспільстві та економіці: менше податків, менше державних витрат, менше державної регуляції. Але в цілому групи скоріше попутники, ніж союзники.



Беззаперечно всі ці групи об’єднує сьогодні лише одне – вони обрали своїм лідером Дональда Трампа як людину, яка здатна зламати старий порядок. Але що постане натомість, це питання. І перше питання – хто стане цим будівничим, який з конкуруючих кланів добереться до керма? Поки що саме Трамп є одноособовим обличчям змін: кожен із інших політиків у своїх промовах повинен згадати ім’я президента і підкреслити, що це саме його ідея, мінімум 5-6 разів, а то й більше (іноді здається, що вони навіть конкурують між собою за кількість згадок). Але так буде не завжди. І хоча ідеї "Проєкту-2025" непогано розписані на довгий період, суперечності неминучі, тож важливо, хто матиме більшу вагу при формуванні політик завтра.

Сьогоднішня ж політика нової адміністрації, яку ми спостерігаємо, є певною суперпозицією прагнень різних груп (хоча, звичайно, класичні республіканці нині далі від формування політичних рішень, ніж інші). Саме тому іноді ухвалені рішення виглядають хаотично: кроки по роззброєнню суперечать крокам по озброєнню, а політика “перезавантаження” відносин з росією суперечить політиці її стратегічного стримування тощо.



Що буде далі? По-перше, відбуватиметься природна конкуренція за доступ “до тіла”. Представники America First, техноолігархи та нові хрестоносці зараз ближче до системи ухвалення рішень в адміністрації Трампа. Класичні республіканці та бізнес – трохи осторонь. Але важливо розуміти, що в наступні місяці ми також побачимо багато прикладів мімікрії, коли різні індивідууми будуть намагатися показати себе більшими прихильниками MAGA, ніж вони є насправді. Так умовні Скотт Бессент, Марко Рубіо або навіть Кіт Келлоґ потрапили на радари Трампа – вони почали дуже агресивно публічно підтримувати ідеї America First.

По-друге, накопичуватимуться суперечності, які потребуватимуть певних механізмів вирішення. Вже пішли чутки про конфлікт між Маском та Рубіо щодо звільнення держслужбовців. Традиційний американський бізнес починає піднімати голос щодо тарифів. Їм також не дуже близька ідея масштабного зниження державних витрат – адже вони є постачальниками держави й просто починають втрачати гроші. Так само і Wall Street не дуже позитивно реагує на останні економічні рішення. Але поки що проблеми можна списати на медовий місяць Трампа – перші 100 днів його критикувати ніхто навіть і не подумає. А якщо суперечності стануть нерозв’язними? Тоді чиясь точка зору домінуватиме, і переможці скинуть переможених з Олімпу, де завжди бракує вільних місць.



Нарешті, не забуваймо, що всі ці групи представляють лише половину країни. Окрім того, серед виборців Трампа, постраждалих від нової політики (фермери, профспілки, держслужбовці, правоохоронці тощо), накопичуватиметься невдоволення, яке також впливатиме на ситуацію. Та й списувати демократів не варто: вони дочекаються кінця медового місяця та дадуть новій адміністрації наробити якомога більше помилок, а потім можуть вийти зі своїм словом – не забуваймо, що демократи непогано працюють в опозиції, а в обох палатах Конгресу у Трампа зараз дуже тоненька більшість, яка дозволить йому проводити закони виключно за рахунок 100% явки та дисципліни всередині всіх своїх груп підтримки. А якщо суперечності стануть нерозв’язними? Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4841 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1081 раз. Подякували: 2026 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 17:41 flyman написав: osafly написав: flyman написав: osafly



Це все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.



До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".



Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США? osaflyЦе все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США?





flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье! flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье!

черговий крах долара черговий крах долара

То як колеги-мухи, що порадите, в яких активах пересидіти, якщо велика депресія скоро відбудеться знову? Погоджуюся, що ймовірність цього досить велика. Недаром Китай та інші держави ринулися скупати золото. Але дивлячись на історичний графік золота, то, наприклад, пік 80 року (704 дол. США) воно повторило майже через 30 років. Що в межах людського життя досить велика цифра. Не тільки лиш кожен зможе дочекатися у випадку чого . І це ще не враховуючи інфляцію долара. Тож цілком може бути, що і нинішня ціна золота є піковою і вище 3000 стрибне через 30 років. А що тоді залишається? За обвалом фондового ринку послідує крипта та нерухомість. Хтось скаже вкладати в себе, в навчання/знання, але в наш час із розвитком штучного інтелекту і дана інвестиція може себе не виправдати То як колеги-мухи, що порадите, в яких активах пересидіти, якщо велика депресія скоро відбудеться знову? Погоджуюся, що ймовірність цього досить велика. Недаром Китай та інші держави ринулися скупати золото. Але дивлячись на історичний графік золота, то, наприклад, пік 80 року (704 дол. США) воно повторило майже через 30 років. Що в межах людського життя досить велика цифра. Не тільки лиш кожен зможе дочекатися у випадку чого. І це ще не враховуючи інфляцію долара. Тож цілком може бути, що і нинішня ціна золота є піковою і вище 3000 стрибне через 30 років. А що тоді залишається? За обвалом фондового ринку послідує крипта та нерухомість. Хтось скаже вкладати в себе, в навчання/знання, але в наш час із розвитком штучного інтелекту і дана інвестиція може себе не виправдати The_Rebel

Повідомлень: 677 З нами з: 01.06.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 172 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 бер, 2025 20:32 The_Rebel

По перше рік проведення Олімпіяди у Мацкві(80й) був не 30, а 45 років тому

Щось мене підказує що ви не дивилися у дитинстві мультік "А баба Яга - против!" та не пам'ятаєте як полетів Мішка.

За 7 років до того і барель дуже штормило, але ненависні зеленим патріотам піндоси зменшили літраж та потужність своїх легендарних V8 та якось це пережили

А ще за два роки грам коштував 1$ 30ç

Ну і подруге - нерухомість хтось повинен побудувати та відремонтувати, бетон та цегла не падає у ціні, ділянки потрібно розглядовувати не у умовних Детройтах/Макєєвках, і якщо щось підходить то треба брати.

Пачка зелених на край палає яскравіше та швидше кавалірки хоч у старому, але цегляному будинку. барабашов

Повідомлень: 4926 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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