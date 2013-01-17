RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Світова економіка, тенденції

Світова економіка, тенденції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:21

Re: Світова економіка, тенденції

Поки всі стежать за США, то інвестори в Nikkei 225 (японські акції) нарешті дочекались і вийшли в плюс, в порівнянні з 1989 роком. Всього 35 років очікування. Сподіваюсь таке ж майбутнє чекає на інвесторів в s&p 500
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5240
З нами з: 29.07.22
Подякував: 838 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Російська економіка 1 ... 162, 163, 164
tobias » Чет 17 січ, 2013 12:01
1639 313039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 чер, 2023 17:00
grkgusejnov
Економіка і фінанси України 1, 2, 3, 4, 5
maksimus silvestris » П'ят 25 вер, 2020 13:50
41 49022
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 15:51
maksimus silvestris
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 11:56
1449 167167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 23:10
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3866)
03.04.2025 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.