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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 03 кві, 2025 13:21
Поки всі стежать за США, то інвестори в Nikkei 225 (японські акції) нарешті дочекались і вийшли в плюс, в порівнянні з 1989 роком. Всього 35 років очікування. Сподіваюсь таке ж майбутнє чекає на інвесторів в s&p 500
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