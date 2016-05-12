22 правила жизни, о которых хотелось бы знать в юности

Додано: П'ят 31 жов, 2014 10:24

1. Детство заканчивается, как только вы заработаете свои первые деньги.С этого момента вы становитесь объектом возможного материального обогащения для всех, кто вас окружает в данный момент.2. Образовательная система устаревает в тот момент, когда вы в первый день сели за парту, поскольку она строится на косности министерств и ведомств и не успевает за новыми тенденциями и веяниями.3. Нужно читать «скучные книги», не рекомендованные в школе.Читайте без остановки, читайте как можно больше познавательной литературы. Если вы не приобретёте эту привычку в детстве, то всё, что вы потом будете читать - это титры на телевизионном экране, что не принесёт вам ума и не прибавит интеллекта.4. Мировой порядок хочет, чтобы все оставались зомби-теледебилами.Экономика страны построена на потреблении. Поэтому, чем вы безграмотней и чем сильнее зависимы от телевизора и СМИ, тем проще вам продать продукты и услуги, порой даже такие, которые вам совсем не нужны.5. Окружающие люди – это источники информации.Научитесь общаться и слушать окружающих. Избегать людей, считая их недостойными своего внимания – значит не найти клиентов, друзей или работу в дальнейшем.6. Уважайте мудрость людей старше себя.Слушайте старших, даже если вы считаете, что их точка зрения давно устарела. Их знания построены на мудрой системе ценностей, выработанной годами, на жизненном опыте и логических взаимосвязях между проблемами и принятыми для их устранения решениями.7. Выбирайте людей, с которых можно брать пример.Найдите людей, которыми можно восхищаться. Постарайтесь их превзойти, а после выбирайте других, более достойных.8. Застенчивость – враг прогресса.Не давайте своим эмоциям запрещать вам узнавать больше о людях, ведь в этом случае и люди не узнают о вас. Народная мудрость не зря гласит «Наглость – второе счастье».9. Выбирайте надёжных попутчиков.Не стройте основательных отношений с человеком, если вам что-то в нём не нравится. Именно это «что-то» и будет причиной ваших потерь в случае разрыва.10. Рисковать нужно, пока у тебя ничего нет.Со временем вы приобретёте семью, детей, опыт и осторожность, станете более консервативными. Если хотите принимать рискованные решения – принимайте их, пока молодые.11. Будьте скупердяем.Не тратьте деньги на ерунду, копите их на что-то серьезное, например, на своё дело. Это вас научит всегда добиваться своих целей. Помните, деньги – это всего лишь средство, а не цель.12. Познавайте мир.Тратьте деньги на впечатления. Радость от впечатлений и ценность воспоминаний выше, чем ценность приобретённых предметов обихода и одежды.13. Деньги нужно зарабатывать.Никакая экономия не сделает вас материально обеспеченным и морально самодостаточным. И совсем неважно, сколько вы зарабатываете сейчас, главное – ваше желание и умение зарабатывать.14. Сорвать банк в молодости – это к несчастью.Везение в молодости чаще всего приводит к необдуманным поступкам и неправильным решениям. Лёгкие деньги быстро уходят, оставляя только горечь и расстройство.15. Нужна программа действий.Не хотите планировать свою жизнь - готовьтесь получать удары судьбы. Судьба может дать вам подарок и без программы, но часто подарком важнее правильно воспользоваться, чем просто получить. С программой это будет нагляднее и понятнее.16. Поддерживайте форму.Заведите привычку заниматься физическими упражнениями хотя бы 15 минут в день. Организм привыкнет к этому, и вы сами не сможете потом отказаться от полезных занятий и будете поддерживать себя в форме.17. Будьте готовым к автономному режиму.Научитесь готовить еду, стирать, гладить, покупать и т.д, даже если ваш семейный партнёр делает это лучше вас.18. Не доверяйте своей памяти.Памяти недостаточно, какой бы фантастичной она ни была. Всё записывайте.19. Мечтайте.Никогда не переставайте мечтать о чём-то большем и лучшем, не слушайте никого, кто вам говорит, что пора спуститься с небес на землю.20. Воспитанием должны заниматься родители.Не старайтесь исправить людей. Не тратьте силы напрасно, ищите тех, кто еще не испорчен.21. Нужно быть грамотным.Умение говорить складно и по делу пригодится тогда, когда вы будете доносить свою точку зрения клиентам, руководству или персоналу.22. Умение конкурировать.Жизнь, бизнес, отношения – очень конкурентные среды. Учитесь тонко лавировать среди них.