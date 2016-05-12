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22 правила жизни, о которых
хотелось бы знать в юности

22 правила жизни, о которых хотелось бы знать в юности
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Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2014 10:24

22 правила жизни, о которых хотелось бы знать в юности

1. Детство заканчивается, как только вы заработаете свои первые деньги.
С этого момента вы становитесь объектом возможного материального обогащения для всех, кто вас окружает в данный момент.

2. Образовательная система устаревает в тот момент, когда вы в первый день сели за парту, поскольку она строится на косности министерств и ведомств и не успевает за новыми тенденциями и веяниями.

3. Нужно читать «скучные книги», не рекомендованные в школе.
Читайте без остановки, читайте как можно больше познавательной литературы. Если вы не приобретёте эту привычку в детстве, то всё, что вы потом будете читать - это титры на телевизионном экране, что не принесёт вам ума и не прибавит интеллекта.

4. Мировой порядок хочет, чтобы все оставались зомби-теледебилами.
Экономика страны построена на потреблении. Поэтому, чем вы безграмотней и чем сильнее зависимы от телевизора и СМИ, тем проще вам продать продукты и услуги, порой даже такие, которые вам совсем не нужны.

5. Окружающие люди – это источники информации.
Научитесь общаться и слушать окружающих. Избегать людей, считая их недостойными своего внимания – значит не найти клиентов, друзей или работу в дальнейшем.

6. Уважайте мудрость людей старше себя.
Слушайте старших, даже если вы считаете, что их точка зрения давно устарела. Их знания построены на мудрой системе ценностей, выработанной годами, на жизненном опыте и логических взаимосвязях между проблемами и принятыми для их устранения решениями.

7. Выбирайте людей, с которых можно брать пример.
Найдите людей, которыми можно восхищаться. Постарайтесь их превзойти, а после выбирайте других, более достойных.

8. Застенчивость – враг прогресса.
Не давайте своим эмоциям запрещать вам узнавать больше о людях, ведь в этом случае и люди не узнают о вас. Народная мудрость не зря гласит «Наглость – второе счастье».

9. Выбирайте надёжных попутчиков.
Не стройте основательных отношений с человеком, если вам что-то в нём не нравится. Именно это «что-то» и будет причиной ваших потерь в случае разрыва.

10. Рисковать нужно, пока у тебя ничего нет.
Со временем вы приобретёте семью, детей, опыт и осторожность, станете более консервативными. Если хотите принимать рискованные решения – принимайте их, пока молодые.

11. Будьте скупердяем.
Не тратьте деньги на ерунду, копите их на что-то серьезное, например, на своё дело. Это вас научит всегда добиваться своих целей. Помните, деньги – это всего лишь средство, а не цель.

12. Познавайте мир.
Тратьте деньги на впечатления. Радость от впечатлений и ценность воспоминаний выше, чем ценность приобретённых предметов обихода и одежды.

13. Деньги нужно зарабатывать.
Никакая экономия не сделает вас материально обеспеченным и морально самодостаточным. И совсем неважно, сколько вы зарабатываете сейчас, главное – ваше желание и умение зарабатывать.

14. Сорвать банк в молодости – это к несчастью.
Везение в молодости чаще всего приводит к необдуманным поступкам и неправильным решениям. Лёгкие деньги быстро уходят, оставляя только горечь и расстройство.

15. Нужна программа действий.
Не хотите планировать свою жизнь - готовьтесь получать удары судьбы. Судьба может дать вам подарок и без программы, но часто подарком важнее правильно воспользоваться, чем просто получить. С программой это будет нагляднее и понятнее.

16. Поддерживайте форму.
Заведите привычку заниматься физическими упражнениями хотя бы 15 минут в день. Организм привыкнет к этому, и вы сами не сможете потом отказаться от полезных занятий и будете поддерживать себя в форме.

17. Будьте готовым к автономному режиму.
Научитесь готовить еду, стирать, гладить, покупать и т.д, даже если ваш семейный партнёр делает это лучше вас.

18. Не доверяйте своей памяти.
Памяти недостаточно, какой бы фантастичной она ни была. Всё записывайте.

19. Мечтайте.
Никогда не переставайте мечтать о чём-то большем и лучшем, не слушайте никого, кто вам говорит, что пора спуститься с небес на землю.

20. Воспитанием должны заниматься родители.
Не старайтесь исправить людей. Не тратьте силы напрасно, ищите тех, кто еще не испорчен.

21. Нужно быть грамотным.
Умение говорить складно и по делу пригодится тогда, когда вы будете доносить свою точку зрения клиентам, руководству или персоналу.

22. Умение конкурировать.
Жизнь, бизнес, отношения – очень конкурентные среды. Учитесь тонко лавировать среди них.

http://fit4brain.com/4904
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Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:08

Действительно жизненно) Но к сожалению что-то знать, прочитав в книге или еще где - это одно, но только лишь на "собственной шкуре" можно прочувствовать смысл и сделать выводы)..
WASP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:42

Хорошие и правильные советы!Единственное, не могу понять, почему человек должен быть скуп?! Нельзя всю жизнь во всём себе отказывать! Зачем тогда жить?
JenyaBond
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:51

Эх знать бы это раньше)
aminaka55
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:16

Бурик З.М. ~ Зоряна Бурик:

Дуже класні поради. Повністю погоджуюсь. Лиш хотілось би уточнити пункт 6. Уважайте мудрість людей старше себе. Думку молодших також треба враховувати. Свіжі думки та ідеї інколи набагато кращі, ніж застояні і неактуальні. І + старість, на жаль, не завжди означає мудрість.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:53

Re: 22 правила жизни, о которых хотелось бы знать в юности

Життєво, проте не з усім згодна.
Zaritskaya
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