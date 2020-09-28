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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 07:24

  ricardo написав:
  antey718 написав:Код у укргаза действительно странный приходит,
Мені періодично отаке приходить ||||||||||

Если у вас приложении и финномер в разных патифонах,то вход будет недоступен
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:22

Re: Укргазбанк

  sens написав:приложение и финномер в разных патефонах,то вход будет недоступен

Стоит внимательно прочитать текст запроса OTP-кода) Там указано ввести сообщение полностью, а не только сам код.
У меня финномер на телефоне, а приложение на планшете: скопированное сообщение с кодом перебрасываю ВСЁ полностью через телеграм, а далее вставляю полностью скопированное сообщение в поле ввода кода в приложении.
Схема рабочая.
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:35

  killer bees написав:
  sens написав:приложение и финномер в разных патефонах,то вход будет недоступен

Стоит внимательно прочитать текст запроса OTP-кода) Там указано ввести сообщение полностью, а не только сам код.
У меня финномер на телефоне, а приложение на планшете: скопированное сообщение с кодом перебрасываю ВСЁ полностью через телеграм, а далее вставляю полностью скопированное сообщение в поле ввода кода в приложении.
Схема рабочая.
а по-моему вы занимаетесь не тем молодой человек,проверять вашу схему не стану,так как проверено приложение на смартфон с финномер
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:16

Re: Укргазбанк

  sens написав:а по-моему вы занимаетесь не тем молодой человек,проверять вашу схему не стану,так как проверено приложение на смартфон с финномер

Звучит как "не читал, но осуждаю" :)
  sens написав:Если у вас приложении и финномер в разных патифонах,то вход будет недоступен

Тут Вы неправы. Вход доступен при вставке полного текста сообщения, независимо от того, находится ли финансовый номер в том же телефоне, что и приложение, или нет.
Стоит ли разность финансовый номер и приложение на разные телефоны - это другой вопрос, но читал, что некоторые так делают.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 12:28

  ingtrans написав:
  sens написав:а по-моему вы занимаетесь не тем молодой человек,проверять вашу схему не стану,так как проверено приложение на смартфон с финномер

Звучит как "не читал, но осуждаю" :)
  sens написав:Если у вас приложении и финномер в разных патифонах,то вход будет недоступен

Тут Вы неправы. Вход доступен при вставке полного текста сообщения, независимо от того, находится ли финансовый номер в том же телефоне, что и приложение, или нет.
Стоит ли разность финансовый номер и приложение на разные телефоны - это другой вопрос, но читал, что некоторые так делают.

Монописуально,в смарте есть финномер и только банковские приложения,нет другого хлама
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:13

Re: Укргазбанк

Коллеги, по виртуальному Прозапасу ничего не менялось, 10% ещё есть?
Если что, надо сейчас туда денежки СЭПом забросить, чтоб к 1 октября они уже были и на них начали капать повышенные проценты, правильно?
А вывод бесплатно оттуда СЭПом всё ещё есть?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:35

  Andrew75 написав:Коллеги, по виртуальному Прозапасу ничего не менялось, 10% ещё есть?
Если что, надо сейчас туда денежки СЭПом забросить, чтоб к 1 октября они уже были и на них начали капать повышенные проценты, правильно?
А вывод бесплатно оттуда СЭПом всё ещё есть?

Все верно. СЭПом (забросить) можно и завтра, если что.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:02

Газмяс сегодня повеселил. Звонок: "Спасибо что вы с нами. Мы рассылали клиентам через вайбер приглашение загрузить наше приложение и видим что вы этого не сделали. Почему?" "Ну наверное потому, что у меня кроме как текущего счета в Евро и депозитных счетов тоже в Евро никаких других счетов в вашем банке нет, а без карт приложение просто не даст зарегистрироваться..." "А да правильно, но может вы когда-то откроете у нас карточные счета, то тогда загрузите наше приложение?" "Ну если когда-то открою... :twisted:"
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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