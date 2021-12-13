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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1068106910701071 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 701 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 186 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 15% 102 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 19% 130 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 25% 178 Всього голосів : 701 Додано: Вів 14 гру, 2021 00:58 velvet написав: Investor_K написав: velvet написав: На IBAN по СЭП На IBAN по СЭП



Через экономиста в отделении можно? Через экономиста в отделении можно?

Бесплатно только через интернет-банкинг Бесплатно только через интернет-банкинг

Який не працює і не підтримується Який не працює і не підтримується sergey_sryvkin

Повідомлень: 921 З нами з: 19.02.14 Подякував: 368 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 01:10 Искатель написав: Тесно общался со своим менеджером в отделении "Укргаза" (дали персонального за старые заслуги).

Сказали так: все, что получено в результате валютообмена, будет доступно только на следующий рабочий день.

Купил евро в пятницу - снимешь только в понедельник.

Продал доллары в субботу - гривна доступна тоже в понедельник.

Поэтому сразу после обмена платежи по СЭП толкать бесполезно; будут зависать из-за "недостатка средств на счете".



А чего вы тут удивляетесь? Это ж Укргазбанк! У них переброска между двумя своими гривневыми Прозапасами будет с комиссией 5 грн. Тесно общался со своим менеджером в отделении "Укргаза" (дали персонального за старые заслуги).Сказали так: все, что получено в результате валютообмена, будет доступно только на следующий рабочий день.Продал доллары в субботу - гривна доступна тоже в понедельник.Поэтому сразу после обмена платежи по СЭП толкать бесполезно; будут зависать из-за "недостатка средств на счете".А чего вы тут удивляетесь? Это ж Укргазбанк! У них переброска между двумя своими гривневыми Прозапасами будет с комиссией 5 грн.



я покупаю и снимаю через 1 секунду.

если вы снимаете платежкой со счета - да, нужно ждать ... но зачем такие извращения, если есть карты? ) с карты снимается по авторизационному остатку - поэтому едва обменяв сразу можно снимать ...



что касается обратного обмена (валюты на гривну) и последующего сэпа - да, СЭП идет со счета и нужна проводка. я покупаю и снимаю через 1 секунду.если вы снимаете платежкой со счета - да, нужно ждать ... но зачем такие извращения, если есть карты? ) с карты снимается по авторизационному остатку - поэтому едва обменяв сразу можно снимать ...что касается обратного обмена (валюты на гривну) и последующего сэпа - да, СЭП идет со счета и нужна проводка. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38263 З нами з: 06.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 6090 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1068106910701071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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