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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1068106910701071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 00:58

  velvet написав:
  Investor_K написав:
  velvet написав:На IBAN по СЭП


Через экономиста в отделении можно?

Бесплатно только через интернет-банкинг

Який не працює і не підтримується
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:10

  Искатель написав:Тесно общался со своим менеджером в отделении "Укргаза" (дали персонального за старые заслуги).
Сказали так: все, что получено в результате валютообмена, будет доступно только на следующий рабочий день.
Купил евро в пятницу - снимешь только в понедельник.
Продал доллары в субботу - гривна доступна тоже в понедельник.
Поэтому сразу после обмена платежи по СЭП толкать бесполезно; будут зависать из-за "недостатка средств на счете".

А чего вы тут удивляетесь? Это ж Укргазбанк! У них переброска между двумя своими гривневыми Прозапасами будет с комиссией 5 грн.


я покупаю и снимаю через 1 секунду.
если вы снимаете платежкой со счета - да, нужно ждать ... но зачем такие извращения, если есть карты? ) с карты снимается по авторизационному остатку - поэтому едва обменяв сразу можно снимать ...

что касается обратного обмена (валюты на гривну) и последующего сэпа - да, СЭП идет со счета и нужна проводка.
IMPRINTER
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  #<1 ... 1068106910701071
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