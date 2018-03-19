Где в Украине «донецких» ненавидят сильнее всего

Додано: П'ят 29 лип, 2016 12:53

"Два года Крым, в лице его оккупационных властей, гордо стоял на коленях напрямую перед венценосным кремлевским фаллосом. "Господин назначил меня любимой женой",- исступленно орал новый крымский истеблишмент. Вот так вот сразу в дамки: не просто аннексирован, но оделён к тому же своим федеральным округом.Но хозяин - существо взыскательное и пресыщенное. Ему быстро надоела новая сосалка, которая, к тому же, стала финансовой дырой.Вчерашнюю фаворитку отослали обслуживать одного из управляющих, со всеми её претензиями и особыми статусами. Теперь приложиться напрямую к царским чреслам ей не светит никогда. Но какие обещались перспективы два года тому назад!Смотри, ватный чирей, как относится твой обожествлённый сутенер к донбассу - как к гундону. Использовал, скрутил, и выбросил в окошко."На Донбассе существовал и существует по сей день крупный бизнес и крупная промышленность. И продукция, которую она производит, на фиг не нужна на Донбассе. Она и в России, честно говоря, не очень нужна. Потому что в РФ существует своя промышленность,такая же. Где эту продукцию можно продать? Она вся экспортная. Ее можно продать только в капиталистическом мире. Как вы это сделаете без тех людей, которые обозначены в этом мире, как законные владельцы этих предприятий". (с) Бородай, создатель днр.И если крым хозяину нужен, как статусная шалава, которую он увёл из семьи, то ты, хобопоц, для него лишь безмолвный латекс.Смотри, мариупольский ватник, куда ты нас чуть не втравил: в Донецке закрылся завод "Норд". Этот завод присягнул на верность фейковому государству, перерегистрировался в днр, платил днр налоги - и только поэтому его не порезали на металл в первые же месяцы существования ноВОРоссии. Если когда-нибудь ты, коллективный дурачок, случайно подхватишь вирус интеллекта, то ты возблагодаришь солдата ВСУ, который в последний момент рубанул тебя в георгиевский грудак и отбросил от этого инферно.Я знаю, что я обращаюсь в никуда. Условный ватник, адепт идеи хобопоции и русского мира, слишком давно всматривался в бездну. И теперь он сам стал её кластером.Но, тем не менее, смотри, мыдор, смотри и ужасайся!"