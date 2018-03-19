Где в Украине «донецких» ненавидят сильнее всего

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"Два года Крым, в лице его оккупационных властей, гордо стоял на коленях напрямую перед венценосным кремлевским фаллосом. "Господин назначил меня любимой женой",- исступленно орал новый крымский истеблишмент. Вот так вот сразу в дамки: не просто аннексирован, но оделён к тому же своим федеральным округом.
Но хозяин - существо взыскательное и пресыщенное. Ему быстро надоела новая сосалка, которая, к тому же, стала финансовой дырой.
Вчерашнюю фаворитку отослали обслуживать одного из управляющих, со всеми её претензиями и особыми статусами. Теперь приложиться напрямую к царским чреслам ей не светит никогда. Но какие обещались перспективы два года тому назад!
Смотри, ватный чирей, как относится твой обожествлённый сутенер к донбассу - как к гундону. Использовал, скрутил, и выбросил в окошко.
"На Донбассе существовал и существует по сей день крупный бизнес и крупная промышленность. И продукция, которую она производит, на фиг не нужна на Донбассе. Она и в России, честно говоря, не очень нужна. Потому что в РФ существует своя промышленность,такая же. Где эту продукцию можно продать? Она вся экспортная. Ее можно продать только в капиталистическом мире. Как вы это сделаете без тех людей, которые обозначены в этом мире, как законные владельцы этих предприятий". (с) Бородай, создатель днр.
И если крым хозяину нужен, как статусная шалава, которую он увёл из семьи, то ты, хобопоц, для него лишь безмолвный латекс.
Смотри, мариупольский ватник, куда ты нас чуть не втравил: в Донецке закрылся завод "Норд". Этот завод присягнул на верность фейковому государству, перерегистрировался в днр, платил днр налоги - и только поэтому его не порезали на металл в первые же месяцы существования ноВОРоссии. Если когда-нибудь ты, коллективный дурачок, случайно подхватишь вирус интеллекта, то ты возблагодаришь солдата ВСУ, который в последний момент рубанул тебя в георгиевский грудак и отбросил от этого инферно.
Я знаю, что я обращаюсь в никуда. Условный ватник, адепт идеи хобопоции и русского мира, слишком давно всматривался в бездну. И теперь он сам стал её кластером.
Но, тем не менее, смотри, мыдор, смотри и ужасайся!"
"ВСУ на востоке дают агрессору в морду. Каждый день. А внутри страны сепары и агенты Кремля чувствуют себя отлично - государство против них бессильно. А теперь сам вопрос - когда народ окончательно потеряет веру в СБУ и начнет сам расправляться с явными врагами на улицах? Честно сказать, конкретный срок меня не очень интересует. Важнее безальтернативность этого сценария...
Мы по Донецку и Луганску слишком хорошо помним, к чему приводит пассивность и отсутствие резкой реакции людей на любителей Путина и России. Это заканчивается войной. И глупо обвинять в неуважении к европейским ценностям людей, которых ведет инстинкт самосохранения и желание не пустить русский мир в свой дом..."
Не хотелось бы, чтоб мое мнение оказалось предвзятым, но как-то так получилось, что стыкаясь с "донецкими" оставалась каждый раз под неприятным впечатлением. Хамовитые и наглые, и ведут себя наплевательски, зная, что их тут никто не знает и надеясь, что скоро вернутся.
mafffri написав:Не хотелось бы, чтоб мое мнение оказалось предвзятым, но как-то так получилось, что стыкаясь с "донецкими" оставалась каждый раз под неприятным впечатлением. Хамовитые и наглые, и ведут себя наплевательски, зная, что их тут никто не знает и надеясь, что скоро вернутся.
Специфічна публіка. Представники сировинного регіону)))
Деякі з них достойно воюють проти ватніків і расеян на Донбасі. Проте більшість донецької "еліти" - різні там ландики, януковичі, колєсники, ахмєтки, єфремови - шваль і гниль.
mafffri написав:Не хотелось бы, чтоб мое мнение оказалось предвзятым, но как-то так получилось, что стыкаясь с "донецкими" оставалась каждый раз под неприятным впечатлением. Хамовитые и наглые, и ведут себя наплевательски, зная, что их тут никто не знает и надеясь, что скоро вернутся.
Специфічна публіка. Представники сировинного регіону)))
Деякі з них достойно воюють проти ватніків і расеян на Донбасі. Проте більшість донецької "еліти" - різні там ландики, януковичі, колєсники, ахмєтки, єфремови - шваль і гниль.
А можете для рівноваги достойників з сучасної вінницької чи будь-якої еліти для прикладу привести?
mafffri написав:Не хотелось бы, чтоб мое мнение оказалось предвзятым, но как-то так получилось, что стыкаясь с "донецкими" оставалась каждый раз под неприятным впечатлением. Хамовитые и наглые, и ведут себя наплевательски, зная, что их тут никто не знает и надеясь, что скоро вернутся.
Специфічна публіка. Представники сировинного регіону)))
Деякі з них достойно воюють проти ватніків і расеян на Донбасі. Проте більшість донецької "еліти" - різні там ландики, януковичі, колєсники, ахмєтки, єфремови - шваль і гниль.
А можете для рівноваги достойників з сучасної вінницької чи будь-якої еліти для прикладу привести?
Достойники з Вінниці чи з Львова чи з Житомира чомусь не кричали під міськрадами "Расея, уведі війська!" чи "Рєхверендум"!
Frant Ні, це не відповідь. Ми ж про еліту. Добре я почну, для прикладу Плотніцький. Не "донецький". Якби ви були в темі про донеччину, мабуть здивувались би, що "рехверендум" разом з "понаєхавшими" колись з рязаней та всяких тамбовів вигукували і вихідці с заходу України, які масово приїжджали будувати шахти і працювати в них в 70-80х роках. В Донбасі більшість населення українці і завжди були в більшості згідно переписів. Люди там не гірші за київських, або львівських.
vak написав:Frant Ні, це не відповідь. Ми ж про еліту. Добре я почну, для прикладу Плотніцький. Не "донецький". Якби ви були в темі про донеччину, мабуть здивувались би, що "рехверендум" разом з "понаєхавшими" колись з рязаней та всяких тамбовів вигукували і вихідці с заходу України, які масово приїжджали будувати шахти і працювати в них в 70-80х роках. В Донбасі більшість населення українці і завжди були в більшості згідно переписів. Люди там не гірші за київських, або львівських.
Українці надто лояльно ставились до своїх ворогів в довоєнні часи. Зараз також, до речі. Ті, хто ненавидить Україну - повинні або виїхати звідси, або вмерти. Донецькі, як і росіяни - розуміють лише силу.
"Но тогда нас встречали как врагов. Народ был настолько настроен против нас, что нам даже не разрешали набирать воду из колодцев. А когда мы заходили в магазины – продавщицы просто отворачивались, отказывались нам хоть что-то продавать… Это было очень неприятно. Честно говоря, я был даже поражен – слишком уж резкий перепад по сравнению с отношением со стороны людей в той же Херсонской области…"