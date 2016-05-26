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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:12

sens я правильно понимаю, что условия пополнения ограничены только сроком, но не суммой? Хотя столб жирновато получается забивать :)
Mathias
 
Повідомлень: 39
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 07:32

  Mathias написав:sens я правильно понимаю, что условия пополнения ограничены только сроком, но не суммой? Хотя столб жирновато получается забивать :)

Не пенсионерам - да
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:31

Сегодня забрал гривну в пределах фонда. Всё прошло без сучка и задоринки. Позвонили, предупредили, заказали, выдали одним махом. Сильно не уговаривали. Ставки просели! Остался акционный на 123 дня под 14,5% или же пенсионные: 16% и 5% в $ с пополнением. Можно вложиться до лета или перевложиться...
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:18

Повысили депозитные ставки. Пришла СМС.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:41

  TDK написав:Повысили депозитные ставки. Пришла СМС.

предпочел оставить % по гривне и открыть под 4% в евро с пополнением
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:38

Получил СМС: увеличены депозитные ставки с 8.05.18.
По интересующему меня депозиту в гривне ставка увеличилась на 0,2%.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:57

Коллеги, а что там слышно касательно последствий задержания главы наблюдательного совета «Вернум банка» Наталья Игнатченко, которое было еще в январе? Я один пропустил развязку? Ил ничё не ясно? Заканчивается зимняя сказка... И встает извечный вопрос русской интеллигенции - Что делать :?: :wink:
la9
 
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Был там. Перекинул со сказки на песню. Все спокойно.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:47

Re: Вернум Банк

А ИБ у них можно открыть депо?
Бо что-то пункт меню не активный. (
Aps
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Aps, низзя
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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