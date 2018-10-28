Вернум Банк

Прибутковий строковий в Сіми 15,7% від 276 днів до року. Можна і на 10 років але кожний рік % ставка змінюється. Виплата щомісячно. Якщо % на карту +0,2% - умова лояльності. Якщо Зарплатна картка +0,2% - умова лояльності. Умови лояльності сумуються. Ітого 16,1% від 276 днів до року в гривні. Ось такі розклади. Мінімальна сума депо 30000 грн.
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та мона и не разжёвывать, эт чо сравниваем то, Симу и Вермут? Чот Вермут совсем сдаёт позиции Я вот их клиент уже лет 5 и такого болота ранее не замечал Даёшь движняк к Покрова, ВОСР НГ... просто день клиента выдумайте на эти выходные и поставьте аквариум со скречами +2% Ну пипец же
Киевская местная прокуратура № 6 осуществляет процессуальное руководство по материалам уголовного производства касательно докапитализации Вернум Банка на 40,5 млн грн. https://minfin.com.ua/2018/10/08/35187331/
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югин написав:Киевская местная прокуратура № 6 осуществляет процессуальное руководство по материалам уголовного производства касательно докапитализации Вернум Банка на 40,5 млн грн. https://minfin.com.ua/2018/10/08/35187331/
продал собственник квартиру , за деньги которые одолжил в банке , при этом кредитными деньгами провели в уставник Михайловский отдыхает
Вернум внёс кардинальные изменения в свою депозитную программу. Теперь в гривне по всем срокам, кроме 7 и 14 дней ставка для вкладов Пенсионный и Элитный составляет 13%, а для остальных - 12%. Ставки в долларах США и евро практически во всех вкладах и сроках теперь составляют 2% и 1% соответственно. ... см. viewtopic.php?p=4482666#p4482666
clientage написав:Отето дупа нарисовалась Ждемс абонки по картам
Вернум внёс кардинальные изменения в свою депозитную программу. Теперь в гривне по всем срокам, кроме 7 и 14 дней ставка для вкладов Пенсионный и Элитный составляет 13%, а для остальных - 12%. Ставки в долларах США и евро практически во всех вкладах и сроках теперь составляют 2% и 1% соответственно. ... см. viewtopic.php?p=4482666#p4482666
ПС. Эт его шоли Бибипко хочет прикупить?
Може НБУ заборонив депо залучати в звязку з підозрою про шахрайство при докапітілізації. Для імяреків банка стала нецікава.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.