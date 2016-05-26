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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:15

Все узнал. Если депозит заканчивается до 01.03.18 то лучше дождаться окончания срока и получить нормальные проценты по депозиту. Если не терпится то в банк и заяву на досрочку. Но тогда проценты пересчитают. Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес. Так что и там все ок. По карточкам - не будет работать только сами карточки. Счет и деньги на нем останутся. Только надо в банк приехать в кассе забрать и счет закрыть. И да работают только через головную контору на Гагарина 17в.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:19

Re: Вернум Банк

  Molchyn написав:Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес.

Прошу объяснить эту фразу. Что за 6 месяцев? Если депотизт заканчивается в июне 2019, то когда можно забирать - в январе 2020? Или имеется в виду "6 месяцев с 14 ноября", т.е. можно идти забирать после 14.05?
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:33

Там были депозиты на полтора года. Так вот с даты начала депозита 6 месяцев проходит и Вы можете прийти и забрать депозит с той ставкой которая была в договоре на конец срока. По факту проценты у них не пересчитываются. После этих 6 мес. можно забирать в любое время. И процент рассчитывают за фактический срок нахождения денег. В какой день забираете за тот период и проценты дают.
Molchyn
 
Повідомлень: 339
З нами з: 01.02.18
Подякував: 69 раз.
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  #<1 ... 31323334
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