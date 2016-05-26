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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:15
Все узнал. Если депозит заканчивается до 01.03.18 то лучше дождаться окончания срока и получить нормальные проценты по депозиту. Если не терпится то в банк и заяву на досрочку. Но тогда проценты пересчитают. Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес. Так что и там все ок. По карточкам - не будет работать только сами карточки. Счет и деньги на нем останутся. Только надо в банк приехать в кассе забрать и счет закрыть. И да работают только через головную контору на Гагарина 17в.
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:19
Re: Вернум Банк
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:33
Там были депозиты на полтора года. Так вот с даты начала депозита 6 месяцев проходит и Вы можете прийти и забрать депозит с той ставкой которая была в договоре на конец срока. По факту проценты у них не пересчитываются. После этих 6 мес. можно забирать в любое время. И процент рассчитывают за фактический срок нахождения денег. В какой день забираете за тот период и проценты дают.
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:03
Вклады, срок которых не истек до 1 марта 2019, можно будет получить после 1 марта, не дожидаясь окончания срока депозита.
При этом процентная ставка будет не как у разрывных депозитов 0,5%, а останется в том размере, что указана в депозитном договоре.
Проценты выплачиваются за все дни, с момента открытия депозита и по дату досрочного расторжения.
Жадность и Отвага!
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