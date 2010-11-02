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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:15
Все узнал. Если депозит заканчивается до 01.03.18 то лучше дождаться окончания срока и получить нормальные проценты по депозиту. Если не терпится то в банк и заяву на досрочку. Но тогда проценты пересчитают. Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес. Так что и там все ок. По карточкам - не будет работать только сами карточки. Счет и деньги на нем останутся. Только надо в банк приехать в кассе забрать и счет закрыть. И да работают только через головную контору на Гагарина 17в.
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:19
Re: Вернум Банк
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:33
Там были депозиты на полтора года. Так вот с даты начала депозита 6 месяцев проходит и Вы можете прийти и забрать депозит с той ставкой которая была в договоре на конец срока. По факту проценты у них не пересчитываются. После этих 6 мес. можно забирать в любое время. И процент рассчитывают за фактический срок нахождения денег. В какой день забираете за тот период и проценты дают.
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:03
Вклады, срок которых не истек до 1 марта 2019, можно будет получить после 1 марта, не дожидаясь окончания срока депозита.
При этом процентная ставка будет не как у разрывных депозитов 0,5%, а останется в том размере, что указана в депозитном договоре.
Проценты выплачиваются за все дни, с момента открытия депозита и по дату досрочного расторжения.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:40
Re: Вернум Банк
Був я сьогодні в Банку на пр. Гагаріна. Здивувала абсолютна відсутність клієнтів, які хочуть забрати депозит. Мабудь більшість як і я вже з досвідом і не панікують.
Так от.
Дівчата навіть мене вмовляли забрати депозит раніше без перерахунку процентів. Їх керівництво хоче якнайскоріше повернути всім вкладникам кошти.
Умови повернення коштів такі:
- всі депозити зі строком повернення після 1 березня 2019 р.повертаються достроково без перерахунку процентів. У мене вклад Пенсійний по 4 липня 2019. Скоріше за все заберу ближче до лютого (ставка гарна)
- по депозитах до 1 березня 2019 р. при достроковому поверненні будуть перераховувати % під 0,5%. У мене також є депозит Строковий (якось так він називався) у грудні закінчується. Думаю потримаю його, жалко проценти втрачати.
Все рівно в мене депозитів до 200 - досвід!!!
А, ще сказали, хто до 1 березня 2019 кошти не забере відправлять на депозит нотаріусу. Що це таке, як його їсти не знаю.
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:27
Ці гарні ставки якою цифіррю виражаються...якщо не секрет?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:27
Re: Вернум Банк
Нет, неправильно. 1 марта банк уже полностью закрывается. Поэтому до 1 марта ВСЕ должны забрать депозиты. Но будет две категории вкладчиков. Те, у кого по договору заканчивается до 1 марта, досрочно НЕ забирают -- ждут окончания срока и забирают, как обычно. (Ну, а если досрочно, то с потерей процентов). А те, у кого после 1 марта, имеют преимущество -- они могут забрать в любое время. Кажется, процедура такая: приехать на Гагарина, написать заявление о закрытии, и через 14 дней выдадут деньги.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:40
Забирав так в одній банці що йшла з ринку банківського.
Передзвонили щоб зайшов і зразу ж тіло депо з % видали.
До речі, та банка не змогла всім видати депо...і НБУ ввів ТА адміністрацію.
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