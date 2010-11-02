Вернум Банк

Додано: Сер 14 лис, 2018 09:15

Все узнал. Если депозит заканчивается до 01.03.18 то лучше дождаться окончания срока и получить нормальные проценты по депозиту. Если не терпится то в банк и заяву на досрочку. Но тогда проценты пересчитают. Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес. Так что и там все ок. По карточкам - не будет работать только сами карточки. Счет и деньги на нем останутся. Только надо в банк приехать в кассе забрать и счет закрыть. И да работают только через головную контору на Гагарина 17в.