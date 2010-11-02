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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:15

Все узнал. Если депозит заканчивается до 01.03.18 то лучше дождаться окончания срока и получить нормальные проценты по депозиту. Если не терпится то в банк и заяву на досрочку. Но тогда проценты пересчитают. Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес. Так что и там все ок. По карточкам - не будет работать только сами карточки. Счет и деньги на нем останутся. Только надо в банк приехать в кассе забрать и счет закрыть. И да работают только через головную контору на Гагарина 17в.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:19

Re: Вернум Банк

  Molchyn написав:Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес.

Прошу объяснить эту фразу. Что за 6 месяцев? Если депотизт заканчивается в июне 2019, то когда можно забирать - в январе 2020? Или имеется в виду "6 месяцев с 14 ноября", т.е. можно идти забирать после 14.05?
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:33

Там были депозиты на полтора года. Так вот с даты начала депозита 6 месяцев проходит и Вы можете прийти и забрать депозит с той ставкой которая была в договоре на конец срока. По факту проценты у них не пересчитываются. После этих 6 мес. можно забирать в любое время. И процент рассчитывают за фактический срок нахождения денег. В какой день забираете за тот период и проценты дают.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:03

  Вкладник-21 написав:
  Molchyn написав:Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес.

Прошу объяснить эту фразу. Что за 6 месяцев? Если депотизт заканчивается в июне 2019, то когда можно забирать - в январе 2020? Или имеется в виду "6 месяцев с 14 ноября", т.е. можно идти забирать после 14.05?

Вклады, срок которых не истек до 1 марта 2019, можно будет получить после 1 марта, не дожидаясь окончания срока депозита.
При этом процентная ставка будет не как у разрывных депозитов 0,5%, а останется в том размере, что указана в депозитном договоре.
Проценты выплачиваются за все дни, с момента открытия депозита и по дату досрочного расторжения.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:40

Re: Вернум Банк

Був я сьогодні в Банку на пр. Гагаріна. Здивувала абсолютна відсутність клієнтів, які хочуть забрати депозит. Мабудь більшість як і я вже з досвідом і не панікують.
Так от.
Дівчата навіть мене вмовляли забрати депозит раніше без перерахунку процентів. Їх керівництво хоче якнайскоріше повернути всім вкладникам кошти.
Умови повернення коштів такі:
- всі депозити зі строком повернення після 1 березня 2019 р.повертаються достроково без перерахунку процентів. У мене вклад Пенсійний по 4 липня 2019. Скоріше за все заберу ближче до лютого (ставка гарна)
- по депозитах до 1 березня 2019 р. при достроковому поверненні будуть перераховувати % під 0,5%. У мене також є депозит Строковий (якось так він називався) у грудні закінчується. Думаю потримаю його, жалко проценти втрачати.
Все рівно в мене депозитів до 200 - досвід!!!

А, ще сказали, хто до 1 березня 2019 кошти не забере відправлять на депозит нотаріусу. Що це таке, як його їсти не знаю.
ssav
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:27

  ssav написав:Був я сьогодні в Банку на пр. Гагаріна. Здивувала абсолютна відсутність клієнтів, які хочуть забрати депозит. Мабудь більшість як і я вже з досвідом і не панікують.
Так от.
Дівчата навіть мене вмовляли забрати депозит раніше без перерахунку процентів. Їх керівництво хоче якнайскоріше повернути всім вкладникам кошти.
Умови повернення коштів такі:
- всі депозити зі строком повернення після 1 березня 2019 р.повертаються достроково без перерахунку процентів. У мене вклад Пенсійний по 4 липня 2019. Скоріше за все заберу ближче до лютого (ставка гарна)
- по депозитах до 1 березня 2019 р. при достроковому поверненні будуть перераховувати % під 0,5%. У мене також є депозит Строковий (якось так він називався) у грудні закінчується. Думаю потримаю його, жалко проценти втрачати.
Все рівно в мене депозитів до 200 - досвід!!!

А, ще сказали, хто до 1 березня 2019 кошти не забере відправлять на депозит нотаріусу. Що це таке, як його їсти не знаю.

Ці гарні ставки якою цифіррю виражаються...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:27

Re: Вернум Банк

  lubopytnaya написав:Вклады, срок которых не истек до 1 марта 2019, можно будет получить после 1 марта, не дожидаясь окончания срока депозита.

Нет, неправильно. 1 марта банк уже полностью закрывается. Поэтому до 1 марта ВСЕ должны забрать депозиты. Но будет две категории вкладчиков. Те, у кого по договору заканчивается до 1 марта, досрочно НЕ забирают -- ждут окончания срока и забирают, как обычно. (Ну, а если досрочно, то с потерей процентов). А те, у кого после 1 марта, имеют преимущество -- они могут забрать в любое время. Кажется, процедура такая: приехать на Гагарина, написать заявление о закрытии, и через 14 дней выдадут деньги.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:40

  Вкладник-21 написав:
  lubopytnaya написав:Вклады, срок которых не истек до 1 марта 2019, можно будет получить после 1 марта, не дожидаясь окончания срока депозита.

Нет, неправильно. 1 марта банк уже полностью закрывается. Поэтому до 1 марта ВСЕ должны забрать депозиты. Но будет две категории вкладчиков. Те, у кого по договору заканчивается до 1 марта, досрочно НЕ забирают -- ждут окончания срока и забирают, как обычно. (Ну, а если досрочно, то с потерей процентов). А те, у кого после 1 марта, имеют преимущество -- они могут забрать в любое время. Кажется, процедура такая: приехать на Гагарина, написать заявление о закрытии, и через 14 дней выдадут деньги.

Забирав так в одній банці що йшла з ринку банківського.
Передзвонили щоб зайшов і зразу ж тіло депо з % видали.
До речі, та банка не змогла всім видати депо...і НБУ ввів ТА адміністрацію. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:12

  Вкладник-21 написав:
  lubopytnaya написав:Вклады, срок которых не истек до 1 марта 2019, можно будет получить после 1 марта, не дожидаясь окончания срока депозита.

Нет, неправильно. 1 марта банк уже полностью закрывается. Поэтому до 1 марта ВСЕ должны забрать депозиты.

Ага, значит я неправильно поняла менеджера.
Всем большое спасибо и "плюсики", что подробно растолковали.
А то пришлось бы мне после 1 марта к нотариусу идти :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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