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Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:43
sens написав:
Вернули с момента подачи заявления через 2 недели вклад и проценты в валюте вклада - респект . БМбанк на ВТБ даже полгода в ВТБ не смог продержаться )
Вернули по сроку?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:02
lubopytnaya написав: sens написав:
Вернули с момента подачи заявления через 2 недели вклад и проценты в валюте вклада - респект . БМбанк на ВТБ даже полгода в ВТБ не смог продержаться )
Вернули по сроку?
досрочно
никому не верю
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sens
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