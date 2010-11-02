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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:43

  sens написав:Вернули с момента подачи заявления через 2 недели вклад и проценты в валюте вклада - респект . БМбанк на ВТБ даже полгода в ВТБ не смог продержаться )

Вернули по сроку?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:02

  lubopytnaya написав:
  sens написав:Вернули с момента подачи заявления через 2 недели вклад и проценты в валюте вклада - респект . БМбанк на ВТБ даже полгода в ВТБ не смог продержаться )

Вернули по сроку?
досрочно
никому не верю
sens
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