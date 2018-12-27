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Ціни на нерухомість в
містах і селах України

Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:43

  andrijk777 написав:
  Frant написав:Повно таких :mrgreen: було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))

До чого тут 2007-2008??
Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість.
І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).


Ще раз пояснюю трошки недорозвинутому хлопу
Будинки зразка 2007-2008 продаються зараз дешевше, ніж була їхня собівартість в той час. Наприклад, витрачено в 2008 на будівництво Х доларів, зараз в 2019 будинок реально коштує 0,5*Х.
Якщо пан погано вчив арифметику в школі і не може того осягнути, тоді - вибачайте!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:25

  Frant написав:
  andrijk777 написав:До чого тут 2007-2008??
Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість.
І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).


Ще раз пояснюю трошки недорозвинутому хлопу
Будинки зразка 2007-2008 продаються зараз дешевше, ніж була їхня собівартість в той час. Наприклад, витрачено в 2008 на будівництво Х доларів, зараз в 2019 будинок реально коштує 0,5*Х.
Якщо пан погано вчив арифметику в школі і не може того осягнути, тоді - вибачайте!)))

Ще раз поясню для тугого, не вельми розумного пана, до якого слабо доходить написане.
На ринку дуже мало будинків ціна яких менша ніж собівартість такого ж будинку. Тобто будинку аналогічному даному, якщо його будувати зараз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:17

  Frant написав:
  budivelnik написав:
  Frant написав:Повно таких :mrgreen: було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
Ну-ну....
Будинок в 200 м2 в 2008 по собівартості коштував
0,1 млн доларів=0,5 млн грн=15 річних середіх зарплат
Зараз такий будинок коштує
0,08 млн доларів=2млн грн =17 річних зарплат
Так де подешевшало?
Пан Будівельник не може зрозуміти, що більше 100 000 чи 80 000 доларів? І 20 000 доларів - то не прибуток))) Бідолашний)))
Пан рахуючий в доларах - не в стані зрозуміти
Найкращою реперною точкою є річний дохід... і пофіг скільки він у доларах
Тому якщо вартість будинку в річних доходах збільшилась-то будинок став дорожчий.а що при цьому відбулось в доларах-для будинку не важливо.
Нерухомість тому й називається нерухомістю,що її важко перемістити з місця на місце(можна,але переміщення коштує дорожче ніж сама нерухомість) ..
Тому
Яка різниця скільки коштує нерухомість в єнах(доларах/євро) якщо ні в Японію,ні в Європу ні в США її не перемістиш.

Тому ще раз
Найсправедливішим розрахунком - є розрахунок в річному доході. а не в гривнях чи доларах.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:08

  shapo написав:
  tobias написав:Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k

Серьезно?
В какой зоне,10км, 30км или 60км от Киева?

15 км від Києва.
В райцентрах 150-250 км від Києва квартири 45-60 м2 з радянським ремонтом по $4-10 тисяч!
З сучасним до 10 років ремонтом $9-20 тисяч.
Коростень
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