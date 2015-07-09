Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд"

Додано: Пон 29 січ, 2018 12:25

Мне тоже "посчастливилось" выиграть 370000 грн,. Как все было: неделю назад пришло сообщение от Startmoney "Заберите 370000 наличными Звоните 0800394300бесплатно. Потом не помню я или мне перезвонила девушка и сказала что я выиграл, я сказал что перезвоню, перезвонил но вроде деньги на месте на счету,сказали для того что бы получить приз нужно заказать товар постельное или для душа или что то такое минимум на 300 грн, так вот подумал и решил закажу гель для душа, для бритья, и вот сегодня от пришла СМС от родиного клуба что посылка пришла а типо в ней документы на оформление приза и гель мой срочно заберите, посылка от ИП Лисенко О Д, я пересмотрел интернет и всё стало ясно,решение пришло само собой,хотите совет если вам пришлют такое смс, закажите подороже набор потяжелее, и просто не забирайте ,во- первых они попадут на доставку ,а ещё и за хранение товара (оно платное). Хоть так накажу ( все смс сохранил) надо было ещё записать разговор