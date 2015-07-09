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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 12 гру, 2017 09:52
Родинний клуб - выкачка денег. Решила попробовать на свою голову. Зарегистрировалась, заказала первую посылку. С первой посылкой пришли уже призовые документы, где было написано, что я являюсь главным победителем. Звоню, спрашиваю, что делать с документами. Ответ- вам надо заказать еще одну посылку, чтобы увеличить шансы на победу. С каждым новым регистрационным номером увеличиваются шансы на победу. С каждым последующим заказом товара ( новым регистрационным номером), увеличивается его стоимость . Первый заказ у меня был на 220 грн, второй заказ уже надо было заплатить 260 грн. Я могу 10 раз регистрироваться, но это не факт, что при розыгрыше мои номера выпадут. Спрашивается, какого хрена вы мне прислали документы, что я являюсь уже главным победителем. Все понятно - "бесплатный сыр только в мышеловке". Отзывов больше отрицательных, чем положительных.
Додано: Вів 12 гру, 2017 10:38
Re: Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд"
Родинний клуб- настоящий обман. Повелась на свою голову. Зарегистрировалась, заказала первую посылку. Пришла первая посылка, в которой были уже призовые документы, где было указано, что я главный победитель.Звоню, спрашиваю, что мне делать с документами. Ответ- вам надо заказать еще товар, чтобы у вас увеличились шансы на победу. С каждым последующим заказом товара ( регистрацией нового номера), стоимость заказа увеличивается на n-сумму и больше шансов победить. Я могу 10 раз заказать товар, но это не факт, что я стану победителем при розыгрыше. Спрашивается, какого хрена, вы прислали мне документы, что я уже победитель.Наверное, всем такие письма шлют. Вобщем, "бесплатный сыр в мышеловке".
Додано: Пон 29 січ, 2018 12:25
Афера от" родинний клуб"
Мне тоже "посчастливилось" выиграть 370000 грн,. Как все было: неделю назад пришло сообщение от Startmoney "Заберите 370000 наличными Звоните 0800394300бесплатно. Потом не помню я или мне перезвонила девушка и сказала что я выиграл, я сказал что перезвоню, перезвонил но вроде деньги на месте на счету,сказали для того что бы получить приз нужно заказать товар постельное или для душа или что то такое минимум на 300 грн, так вот подумал и решил закажу гель для душа, для бритья, и вот сегодня от пришла СМС от родиного клуба что посылка пришла а типо в ней документы на оформление приза и гель мой срочно заберите, посылка от ИП Лисенко О Д, я пересмотрел интернет и всё стало ясно,решение пришло само собой,хотите совет если вам пришлют такое смс, закажите подороже набор потяжелее, и просто не забирайте ,во- первых они попадут на доставку ,а ещё и за хранение товара (оно платное). Хоть так накажу ( все смс сохранил) надо было ещё записать разговор
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:03
Родинний клуб
WiN_NeR В 2000 году мне пощастливилось быть в похожемположении Евродирект назывался может кто-то и получал большие деньги,но я нет и заказывал товары.
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:30
Ирина
А у нас беда! Мама мужа уже который год "выигрывает" эти миллионы, при этом покупая всю эту чепуху. Увещевания не помогают. Уже просто устали. И этих фирм тьма.
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:00
Получила лист счастья.
Мне интерестно чем закончится этот лист мне его прислали 3ри раза и написали что я победитель,а в третем написали обомне ФИО и типо хотят чтоб я забрала выигрыш,но надо купить хоть что то незнаю может это лохотрон. Но без лохов и мир скучен.
Додано: Вів 04 чер, 2019 17:08
Сегодня пришло
Рахунок №380985052186 поповнено на 370000грн!0800305020.Назвіть 17365
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:55
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