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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:20
А куда дели валютообмен из мобильного приложения?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23
vollena71 написав:
А куда дели валютообмен из мобильного приложения?
Сейчас он в платежах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:44
Вкладчик1234 написав: vollena71 написав:
А куда дели валютообмен из мобильного приложения?
Сейчас он в платежах
Не юзерфрендли стало
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:19
Представитель бросил форум окончательно?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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