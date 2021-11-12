lloydbanksua написав:
Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу).
Тут ще є нюанс шо на ті контори через які СоСо схемив США наклали санкції.
І НБУ має бути солідарним зі своїм стратегічним партнером.
Не завидую КЕШу в прийнятті рішення по СоСо...може побоятися мзду взяти щоб не попасти в немилість до дядечка Джо.
Але є і інша сторона.
Он тітоньці Го хату спалили і ноги переламали.