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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1032103310341035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:13

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє.

Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу).

Тут ще є нюанс шо на ті контори через які СоСо схемив США наклали санкції.
І НБУ має бути солідарним зі своїм стратегічним партнером.
Не завидую КЕШу в прийнятті рішення по СоСо...може побоятися мзду взяти щоб не попасти в немилість до дядечка Джо.
Але є і інша сторона.
Он тітоньці Го хату спалили і ноги переламали.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:25

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє.

Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу).

Держать депо тут пропал смысл прежде всего из-за ставок. И уже довольно давно. А репутация то вже таке...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:29

Re: Конкорд

  Flamingo написав:Держать депо тут пропал смысл прежде всего из-за ставок. И уже довольно давно. А репутация то вже таке...

Ага...і по Вані 1% в американцях це неповага до маленького Українця.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:31

  klug написав:
  Flamingo написав:Большинство внутренних документов подписывается наложением ЕЦП (с недавних пор КЭП) непосредственно на электронный носитель

Тобто НБУ зливає внутрішні документи у москальскі провладні ЗМІ? І найцікавіший з них стосується банки на три відділення?

Наложение на файл КЭП никак не означает что его копию каким либо СМИ слил именно НБУ. В НБУ тоже работают обычные люди и они тоже могут выносить из своего заведения самую разную инфу и делится нею с самыми разными людьми или СМИ. Зачем они это делают - этот вопрос надо задавать непосредственно им, но думаю что сам НБУ эту инфу точно никаким СМИ не сливал
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:10

вот оригинал публикации на ленте.ру

https://lenta.ru/articles/2021/11/12/concord/
IMPRINTER
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Конкорд (10345)
13.11.2021 17:10
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