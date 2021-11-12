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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1032103310341035 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 63 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 12 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 5% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 7 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 35% 22 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 19 Всього голосів : 63 Додано: Суб 13 лис, 2021 16:13 lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав: Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє. Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє.

Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу). Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу).

Тут ще є нюанс шо на ті контори через які СоСо схемив США наклали санкції.

І НБУ має бути солідарним зі своїм стратегічним партнером.

Не завидую КЕШу в прийнятті рішення по СоСо...може побоятися мзду взяти щоб не попасти в немилість до дядечка Джо.

Але є і інша сторона.

Он тітоньці Го хату спалили і ноги переламали. Тут ще є нюанс шо на ті контори через які СоСо схемив США наклали санкції.І НБУ має бути солідарним зі своїм стратегічним партнером.Не завидую КЕШу в прийнятті рішення по СоСо...може побоятися мзду взяти щоб не попасти в немилість до дядечка Джо.Але є і інша сторона.Он тітоньці Го хату спалили і ноги переламали. Квесторе_поверніться Повідомлень: 38035 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 16:25 lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав: Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє. Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє.

Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу). Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу).

Держать депо тут пропал смысл прежде всего из-за ставок. И уже довольно давно. А репутация то вже таке... Держать депо тут пропал смысл прежде всего из-за ставок. И уже довольно давно. А репутация то вже таке... Flamingo 1

Повідомлень: 7318 З нами з: 20.03.15 Подякував: 112 раз. Подякували: 2031 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 16:29 Re: Конкорд Flamingo написав: Держать депо тут пропал смысл прежде всего из-за ставок. И уже довольно давно. А репутация то вже таке... Держать депо тут пропал смысл прежде всего из-за ставок. И уже довольно давно. А репутация то вже таке...

Ага...і по Вані 1% в американцях це неповага до маленького Українця. Ага...і по Вані 1% в американцях це неповага до маленького Українця. Квесторе_поверніться Повідомлень: 38035 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 16:31 klug написав: Flamingo написав: Большинство внутренних документов подписывается наложением ЕЦП (с недавних пор КЭП) непосредственно на электронный носитель Большинство внутренних документов подписывается наложением ЕЦП (с недавних пор КЭП) непосредственно на электронный носитель

Тобто НБУ зливає внутрішні документи у москальскі провладні ЗМІ? І найцікавіший з них стосується банки на три відділення? Тобто НБУ зливає внутрішні документи у москальскі провладні ЗМІ? І найцікавіший з них стосується банки на три відділення?

Наложение на файл КЭП никак не означает что его копию каким либо СМИ слил именно НБУ. В НБУ тоже работают обычные люди и они тоже могут выносить из своего заведения самую разную инфу и делится нею с самыми разными людьми или СМИ. Зачем они это делают - этот вопрос надо задавать непосредственно им, но думаю что сам НБУ эту инфу точно никаким СМИ не сливал Наложение на файл КЭП никак не означает что его копию каким либо СМИ слил именно НБУ. В НБУ тоже работают обычные люди и они тоже могут выносить из своего заведения самую разную инфу и делится нею с самыми разными людьми или СМИ. Зачем они это делают - этот вопрос надо задавать непосредственно им, но думаю что сам НБУ эту инфу точно никаким СМИ не сливал Flamingo 1

Повідомлень: 7318 З нами з: 20.03.15 Подякував: 112 раз. Подякували: 2031 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 17:10



https://lenta.ru/articles/2021/11/12/concord/ вот оригинал публикации на ленте.ру IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38179 З нами з: 06.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 6081 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 18:47 хорошо в курсе этих операций и решил срубить бабла, шантажируя банку. Санкции америкосов к сопричастным лицам, как нельзя, оказались, кстати - есть тема для трёпа. Канал в телеге BadBank, словно по отмашке, начал кошмарить банку при всяком удобном случае. Канальчег, конечно, порой несет мракобесие в стиле общей риторики провластных РФ-СМИ об Украине, да и вообще не в курсе об элементарных понятиях, как, например, о кол-ве банков в Украине, и т.п., но то такое...

А СоСо-банка попала в крайне затруднительное положение. Вариантов немного - решать с регулятором, и при успешном решении вопроса, всех вымогателей можно послать подальше. Либо решать и с регулятором и с попрошайками ИМХО, банка по уши завязла в сомнительном интернет-эквайринге и схематозе. Велики риски, но и велики прибыли. И никакого головняка с розницей, можно иметь одно отделение на страну!!! Кто-тохорошо в курсе этих операций и решил срубить бабла, шантажируя банку. Санкции америкосов к сопричастным лицам, как нельзя, оказались, кстати - есть тема для трёпа. Канал в телеге BadBank, словно по отмашке, начал кошмарить банку при всяком удобном случае. Канальчег, конечно, порой несет мракобесие в стиле общей риторики провластных РФ-СМИ об Украине, да и вообще не в курсе об элементарных понятиях, как, например, о кол-ве банков в Украине, и т.п., но то такое...А СоСо-банка попала в крайне затруднительное положение. Вариантов немного - решать с регулятором, и при успешном решении вопроса, всех вымогателей можно послать подальше. Либо решать и с регулятором и с попрошайками la9 Повідомлень: 2096 З нами з: 02.07.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 18:57 la9 написав: ИМХО, банка по уши завязла в сомнительном интернет-эквайринге и схематозе. Велики риски, но и велики прибыли. И никакого головняка с розницей, можно иметь одно отделение на страну!!! Кто-то хорошо в курсе этих операций и решил срубить бабла, шантажируя банку. Санкции америкосов к сопричастным лицам, как нельзя, оказались, кстати - есть тема для трёпа. Канал в телеге BadBank, словно по отмашке, начал кошмарить банку при всяком удобном случае. Канальчег, конечно, порой несет мракобесие в стиле общей риторики провластных РФ-СМИ об Украине, да и вообще не в курсе об элементарных понятиях, как, например, о кол-ве банков в Украине, и т.п., но то такое...

А СоСо-банка попала в крайне затруднительное положение. Вариантов немного - решать с регулятором, и при успешном решении вопроса, всех вымогателей можно послать подальше. Либо решать и с регулятором и с попрошайками ИМХО, банка по уши завязла в сомнительном интернет-эквайринге и схематозе. Велики риски, но и велики прибыли. И никакого головняка с розницей, можно иметь одно отделение на страну!!! Кто-тохорошо в курсе этих операций и решил срубить бабла, шантажируя банку. Санкции америкосов к сопричастным лицам, как нельзя, оказались, кстати - есть тема для трёпа. Канал в телеге BadBank, словно по отмашке, начал кошмарить банку при всяком удобном случае. Канальчег, конечно, порой несет мракобесие в стиле общей риторики провластных РФ-СМИ об Украине, да и вообще не в курсе об элементарных понятиях, как, например, о кол-ве банков в Украине, и т.п., но то такое...А СоСо-банка попала в крайне затруднительное положение. Вариантов немного - решать с регулятором, и при успешном решении вопроса, всех вымогателей можно послать подальше. Либо решать и с регулятором и с попрошайками



Лента,ру - это уже качественно-новый уровень )

Это уже не ТГ-канал ...



так что, делаем ставки ? Лента,ру - это уже качественно-новый уровень )Это уже не ТГ-канал ...так что, делаем ставки ? IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38179 З нами з: 06.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 6081 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1032103310341035 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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