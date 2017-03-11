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Додано: Чет 29 січ, 2015 15:54
Как получить SWIFT от юр лица?
Здравствуйте. Юр лицо из США должно мне перечислить деньги. Как я их могу получить? Насколько я знаю банки мне не выдадут их потому что нет договора. Посоветуйте мне как можно это совершить. Может быть какие то платежные системы есть для приема SWIFT.
Додано: Чет 29 січ, 2015 16:11
Sultan19
А почему не выдадут? Мне на картсчет юрлица деньги перечисляли, проблем не было.
договоров тоже не просили
Додано: Чет 29 січ, 2015 19:02
В банке в Украине могут спросить на каком основании Вы получаете банковский перевод из-за границы от юр.лица. И в этом случае нужно будет предъявить документы подтверждающие Ваши взаимоотношения с отправителем средств, например договор о предоставлении услуг или др.
Если отправителю нет разницы как слать Вам деньги, то пусть лучше делает денежный перевод по одной из платежных систем (Western Union, MoneyGram, Unistream, Ria и др.). Отправитель может сделать это онлайн, т.е. без посещения точки приема/выплаты переводов - в таком случае средства будут списаны с банковского счета или карточки.
Также преимуществом данного способа отправки денег является выплата средств в валюте - если отправлять деньги банковским переводом, то средства будут конвертированы в гривню (по не самому лучшему для получателя курсу).
Додано: Вів 03 лют, 2015 13:44
Sultan19
Для физлица при оплате обязательно попросите указать "Payment purposes: Gonorary". И будет Вам счастье.
С 2.02.15 банк отправителя может запросить у отправителя доп информацию по Вам: домашний адрес и подтверждение, что платеж не связан прямо или косвенно с Крымом - это в рамках Executive Order 13685 entitled “Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine”
Додано: Вів 03 лют, 2015 18:08
Re: Как получить SWIFT от юр лица?
Вопрос, а если юрлицо в Европе, сделает перевод в евро, на счет в евро физлица в Киеве, с описанием платежа "Payment purposes: Gonorary" сумма 2к евро, не будет ли проблем с зачисление денег на счет? Вопросы у налоговой?
Додано: Чет 05 лют, 2015 18:14
yoggik Дело в том, что вопросы у налоговой могут возникнуть рано или поздно... Сложно сказать наверняка как налоговая отреагирует. Скорее всего, что в данный момент с такой суммой Вы никому не интересны, но не факт, что спустя какое-то время после каких-нибудь законодательных изменений, Вы не будете интересны для налоговой.
Додано: П'ят 06 лют, 2015 21:07
Sultan19 карту приват долларовую заводите спрашиваете реквизиты для свифт и все дела, потом в кассе снимаете налом
Додано: Вів 10 лют, 2015 15:23
Re: Как получить SWIFT от юр лица?
А хто знає, які банки беруть мінімальну комісію за зарахування або зняття?
Додано: Вів 28 січ, 2020 03:58
Люди говорят что в Юнекс Банке выгодно и макс.оперативно совершают SWIFT-платежи. На сайте посмотрите unexbank.ua или еще проще: закажите
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