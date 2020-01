Как получить SWIFT от юр лица?

Додано: Вів 03 лют, 2015 13:44

Sultan19

Для физлица при оплате обязательно попросите указать "Payment purposes: Gonorary". И будет Вам счастье.



С 2.02.15 банк отправителя может запросить у отправителя доп информацию по Вам: домашний адрес и подтверждение, что платеж не связан прямо или косвенно с Крымом - это в рамках Executive Order 13685 entitled “Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine”