|
|
|
Как заработать на валюте сегодня
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 бер, 2015 17:27
vadmakar Все же позволю себе высказаться относительно Ваших слов. Первое, что хочется отметить, так это неточность вашего утверждения про "пересiчних граждан". То, что обычные люди зарабатывают на валюте - это детский лепет по сравнению со "схемами" через которые миллионы "ворочают" и деструктивными процессами запущенными в нашей с Вами стране.
Но для людей у которых есть хоть какая-то сумма в нынешнее время - неплохой выход из положения.
-
gurza01
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2015 15:55
gurza01 написав:vadmakar
Все же позволю себе высказаться относительно Ваших слов. Первое, что хочется отметить, так это неточность вашего утверждения про "пересiчних граждан". То, что обычные люди зарабатывают на валюте - это детский лепет по сравнению со "схемами" через которые миллионы "ворочают" и деструктивными процессами запущенными в нашей с Вами стране.
это понятно, что детский лепет по сравнению с ними, но для обычного гражданина это очень даже неплохоой вид заработка
-
violla
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 26.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2015 16:45
violla написав: gurza01 написав:vadmakar
Все же позволю себе высказаться относительно Ваших слов. Первое, что хочется отметить, так это неточность вашего утверждения про "пересiчних граждан". То, что обычные люди зарабатывают на валюте - это детский лепет по сравнению со "схемами" через которые миллионы "ворочают" и деструктивными процессами запущенными в нашей с Вами стране.
это понятно, что детский лепет по сравнению с ними, но для обычного гражданина это очень даже неплохоой вид заработка
неплохой он когда человек умеет торговать, имеет здоровые амбиции, холодный ум....
зачастую люди не имея всего этого сливают депозит
-
Arhip
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 17.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2015 10:37
vadmakar написав:
И еще позволю себе добавить: те, кто действительно зарабатывает на валюте, имея для этого ресурсы, работают совсем иначе и работают с другими суммами. А эти все советы для обычных граждан, желающих лишь как-то обезопасить себя от настроений рынка и потому мечущихся со своими сбережениями из одной стороны в другую (читай судорожно переводя свои сбережения из одной валюты в другую), скорее не принесут практической пользы. А в долгосрочной перспективе, то и вовсе запустят негативные процессы, как мы это уже наблюдали ранее.
очень разумны комментарий, Вы работаете в области финансов?
-
violla
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 26.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 кві, 2015 20:29
Пользуюсь сервисом купить-доллар.укр, ежедневно с оборотных 300$ пару сотен грн зарабатываю
-
mediapays
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.04.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 вер, 2016 01:39
Распространять информацию о данном виде заработка (таком обмене валют) - есть большая глупость. Потому что опосредованно вы ставите в опасное положение тех людей, которые таким образом зарабатывают.
Не забывайте, люди, которые узнают о данном способе от вас, не всегда являются порядочными. Тот кто когда-нибудь видел "шмон" автобуса с челноками из Турции, уверен, поймет о чем я.
Что касается этого заработка - он выгоден, но только если вы сможете обеспечить сохранность своих фондов... это, к сожалению, в наших реалиях, нереально((
-
afina
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 10.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 лис, 2016 02:01
afina Кроме того, правоохранители у любого пешехода на вокзале могут забрать все его деньги.
-
Dr_English
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 22.03.14
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:44
У брокера Амаркетс есть отличные возможности для торговли на форекс и криптовалютой.
-
fefelova
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 31.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55
|35087
|
|
|4
|6160
|
|
|4
|6248
|
|