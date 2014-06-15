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Как заработать
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Как заработать на валюте сегодня
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2015 17:27

vadmakar Все же позволю себе высказаться относительно Ваших слов. Первое, что хочется отметить, так это неточность вашего утверждения про "пересiчних граждан". То, что обычные люди зарабатывают на валюте - это детский лепет по сравнению со "схемами" через которые миллионы "ворочают" и деструктивными процессами запущенными в нашей с Вами стране.
Но для людей у которых есть хоть какая-то сумма в нынешнее время - неплохой выход из положения.
gurza01
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2015 15:55

  gurza01 написав:vadmakar Все же позволю себе высказаться относительно Ваших слов. Первое, что хочется отметить, так это неточность вашего утверждения про "пересiчних граждан". То, что обычные люди зарабатывают на валюте - это детский лепет по сравнению со "схемами" через которые миллионы "ворочают" и деструктивными процессами запущенными в нашей с Вами стране.


это понятно, что детский лепет по сравнению с ними, но для обычного гражданина это очень даже неплохоой вид заработка
violla
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2015 16:45

  violla написав:
  gurza01 написав:vadmakar Все же позволю себе высказаться относительно Ваших слов. Первое, что хочется отметить, так это неточность вашего утверждения про "пересiчних граждан". То, что обычные люди зарабатывают на валюте - это детский лепет по сравнению со "схемами" через которые миллионы "ворочают" и деструктивными процессами запущенными в нашей с Вами стране.


это понятно, что детский лепет по сравнению с ними, но для обычного гражданина это очень даже неплохоой вид заработка


неплохой он когда человек умеет торговать, имеет здоровые амбиции, холодный ум....
зачастую люди не имея всего этого сливают депозит
Arhip
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2015 10:37

  vadmakar написав:И еще позволю себе добавить: те, кто действительно зарабатывает на валюте, имея для этого ресурсы, работают совсем иначе и работают с другими суммами. А эти все советы для обычных граждан, желающих лишь как-то обезопасить себя от настроений рынка и потому мечущихся со своими сбережениями из одной стороны в другую (читай судорожно переводя свои сбережения из одной валюты в другую), скорее не принесут практической пользы. А в долгосрочной перспективе, то и вовсе запустят негативные процессы, как мы это уже наблюдали ранее.


очень разумны комментарий, Вы работаете в области финансов?
violla
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2015 20:29

Re: Как заработать на валюте сегодня

Пользуюсь сервисом купить-доллар.укр, ежедневно с оборотных 300$ пару сотен грн зарабатываю
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2016 01:39

Re: Как заработать на валюте сегодня

Распространять информацию о данном виде заработка (таком обмене валют) - есть большая глупость. Потому что опосредованно вы ставите в опасное положение тех людей, которые таким образом зарабатывают.
Не забывайте, люди, которые узнают о данном способе от вас, не всегда являются порядочными. Тот кто когда-нибудь видел "шмон" автобуса с челноками из Турции, уверен, поймет о чем я.
Что касается этого заработка - он выгоден, но только если вы сможете обеспечить сохранность своих фондов... это, к сожалению, в наших реалиях, нереально((
afina
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afina Кроме того, правоохранители у любого пешехода на вокзале могут забрать все его деньги.
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У брокера Амаркетс есть отличные возможности для торговли на форекс и криптовалютой.
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