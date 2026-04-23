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Доплати до пенсії за «зайві» роки стажу: коли потрібно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2026 23:40
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви працювали довше, ніж вимагає закон (понад 30 років для жінок та 35 для чоловіків. — Ред.), за кожен «понаднормовий» рік вам нараховується доплата у розмірі 1% від мінімальної пенсії за віком.
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