Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве

Додано: Пон 19 вер, 2016 20:32

cuprum



Вы плиз ссылочку вашего сообщения поправьте. Я такого не говорил ( то что в самом начале вашего сообщения), это слова желтого автобуса под ником Икарус. Который кстати куда то вот уже как месяца 3 как пропал.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------