Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве

cuprum
Вы плиз ссылочку вашего сообщения поправьте. Я такого не говорил ( то что в самом начале вашего сообщения), это слова желтого автобуса под ником Икарус. Который кстати куда то вот уже как месяца 3 как пропал.
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Додано: Пон 19 вер, 2016 20:32
cuprum
Вы плиз ссылочку вашего сообщения поправьте. Я такого не говорил ( то что в самом начале вашего сообщения), это слова желтого автобуса под ником Икарус. Который кстати куда то вот уже как месяца 3 как пропал.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 22 вер, 2016 15:20
...тут такое дело...
Кстати, вывести наличное бабло сейчас гораздо дороже. За б/н уже доплачивают....Кто в теме тот поймет...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 07 жов, 2016 20:37
Дело в том, что граждане цивилизованных стран, даже если они банковские служащие или таможенники, представить себе не могут, что где-то может быть такое, что таскать с собой 2 десятка кирпичей денег безопасней, чем держать их в украинском банке.
Додано: Суб 08 жов, 2016 14:14
І ти будеш в такий спосіб бла-бла-бла перевозити 10000?
Хоч думай про елементарну безпеку,а не дурниці пиши flyman .
Сідаєте в авто сім"я чи друзі і перевозите 4 чоловіка 40000. Яка проблема -переїхав в Перемишль і положив в банк.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:51
А если держатель текущего счета периодически приходит и снимает часть денег наличными на жизнь то вопросов я так понимаю не будет ?
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:40
Re: Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Кие
Через наличку, что там сложного? главное соблюдать таможенные правила не более 10к долларов.
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