|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 14:42
cohan написав: Investor_K написав:
Почему банка нет отделения и банкоматов в Ужгороде?
то вотчина ОТП
Ни одного не видео.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6678
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:47
Investor_K
Вот будут они в каждом селе отделения открывать, там до Львова рукой подать если сильно нужно, а банкомат любой сойдет.
-
rorandak
-
-
- Повідомлень: 357
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:21
Investor_K написав: cohan написав: Investor_K написав:
Почему банка нет отделения и банкоматов в Ужгороде?
то вотчина ОТП
Ни одного не видео.
коминвестбанк вам в помощь
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12609
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:52
спамеры шлют смс от ProCredit про кредитоналивайки, вумный Андроид добьавляет их в ту же ветку что и смс баланса от банка
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2171
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:01
Я такого не получаю
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6678
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:18
не знаю, глюк или исключение, но на Политехе сегодня было впечталение что банк провел анальное огораживание своих банкоматов от карт других банков - вме мелкие депозитные были посланы, Альфу Аваль поленился вставлять для проверки
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2171
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:13
Так что уже можно второй валютный открывать в рамках существующих пакетов?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6678
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:00
Investor_K написав:
Так что уже можно второй валютный открывать в рамках существующих пакетов?
давно пора, тем более что снижение платы нет и не предвидится
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2171
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:20
cohan написав:
давно пора, тем более что снижение платы нет и не предвидится
Дешевше не буде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6678
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:08
Investor_K написав: cohan написав:
давно пора, тем более что снижение платы нет и не предвидится
Дешевше не буде?
девки говорят - нет
банк для начинающих элитариев
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2171
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: malinin007
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|