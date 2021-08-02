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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:24

Re: ПроКредит

Да это просто праздник какой-то:

Підвищено ставки по депозитам у гривні:
з 02.08.21 – 9% на 6 міс., 10% на 12 міс.;
з 16.08.21 – 5,5% за ощадним рахунком FlexSave.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27

Re: ПроКредит

Слава моєму німецькому банку!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:00

  Investor_K написав:Слава моєму німецькому банку!

Це за нещасних 10 прОцентів грязними? :shock:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Слава моєму німецькому банку!

Це за нещасних 10 прОцентів грязними? :shock:

Да. Я совсем на процентах в банках поиздержался. Привык ничего не делать и вкусно кушать. Как и Вы, собственно говоря.)
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:18

  Investor_K написав:Слава моєму німецькому банку!

ОВДП не?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:52

  sens написав:
  Investor_K написав:Слава моєму німецькому банку!

ОВДП не?


только по амнистии :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:03

Re: ПроКредит

Никогда не открывайте валютные счета в этом банке!

Вы почитайте эту дичь и не тратьте свое время и деньги на работу с ними, они требуют, внимание: - документи, що підтверджують найм персоналу от компании контрагента из Европы!!!! Это вообще из какого века? Застряли в СССР?

Был их клиентом более 10 лет..

> Добрий день!

> За результатами аналізу документів, наданих Вами для здійснення валютної операці
> ї за договором, укладеним з XXX (Республіка Кіпр) просимо на
> дати додаткову інформацію/документи.

> Відповідно до вимог Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 02.01.20
> 19 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установ
> ами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», оскільки
> учасник операції має реєстрацію в державі, що відноситься до ризикових держав (
> Республіка Кіпр), просимо надати в наступні документи по компанії-нерезиденту ZZZ (Республіка Кіпр), що є акціонером XXX (Республіка Кіпр), а саме:

> - витяг з торгового/комерційного/судового реєстру, установчі документи з відмітк
> ою/повідомленням про прийняття контролюючим органом (Memorandum or Articles of a
> ssociation/By Law), сертифікати акцій (Share certificates), копії трастових декл
> арацій від номінального акціонера (Deed of Trust) тощо, що підтверджують кінцеви
> х бенефіціарних власників YYY. По кінцевим бенефіціарним
> власникам просимо надати документи, що містять: прізвище, ім'я та (за наявності)
> по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народженн
> я.


> Також, враховуючи відсутність інформації про діяльність компанії XXX у відкритих джерелах, з метою виконання вимог діючого законодавства (зо
> крема, Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 19.05.2020 № 65 "Про
> затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу") просимо
> надати наступну інформацію:

> - пояснення щодо суті діяльності з наданням наступної інформації: офіційний сайт
> компанії; кількість працівників; мета заснування компанії; вид діяльності; хара
> ктеристика товарів (послуг); країни ведення діяльності (ринок збуту товарів/посл
> уг); схема ведення бізнесу; перелік основних контрагентів; перелік основних засо
> бів компанії; перелік осіб, до посадових обов’язків яких належить організація та
> забезпечення здійснення господарської діяльності компанії, перелік пов’язаних к
> омпаній з посиланням на офіційні сайти (за наявності) та інша інформація, яка м
> ає відношення до ведення господарської діяльності;

> - договори компанії з основними контрагентами, рахунки, на підставі яких здійсн
> юються розрахунки з контрагентами;

> - розгорнуту фінансову звітність та виписку руху коштів по рахунках компанії, ві
> дкритих банках, за останні 6-12 місяців;

> - документ (наприклад: Тax clearance certificate), який підтверджує сплату подат
> ку на прибуток (доходи);

> - правовстановлюючий документ або договір оренди приміщень за фактичною адресою
> ведення діяльності (офісу) компанії;

> - документи, що підтверджують найм персоналу;

> - лист роз'яснення чому реєстраційна адреса компанії знаходиться за адресою масо
> вої реєстрації.


> З повагою,

> ПроКредит Банк
yuriy_filatov
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:45

Re: ПроКредит

И к чему этот одноразовый пук?
Investor_K
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