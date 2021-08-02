Підвищено ставки по депозитам у гривні:
з 02.08.21 – 9% на 6 міс., 10% на 12 міс.;
з 16.08.21 – 5,5% за ощадним рахунком FlexSave.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:24
Re: ПроКредит
Да это просто праздник какой-то:
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27
Re: ПроКредит
Слава моєму німецькому банку!
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:00
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:49
Додано: Чет 29 лип, 2021 22:52
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:03
Re: ПроКредит
Никогда не открывайте валютные счета в этом банке!
Вы почитайте эту дичь и не тратьте свое время и деньги на работу с ними, они требуют, внимание: - документи, що підтверджують найм персоналу от компании контрагента из Европы!!!! Это вообще из какого века? Застряли в СССР?
Был их клиентом более 10 лет..
> Добрий день!
> За результатами аналізу документів, наданих Вами для здійснення валютної операці
> ї за договором, укладеним з XXX (Республіка Кіпр) просимо на
> дати додаткову інформацію/документи.
> Відповідно до вимог Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 02.01.20
> 19 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установ
> ами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», оскільки
> учасник операції має реєстрацію в державі, що відноситься до ризикових держав (
> Республіка Кіпр), просимо надати в наступні документи по компанії-нерезиденту ZZZ (Республіка Кіпр), що є акціонером XXX (Республіка Кіпр), а саме:
> - витяг з торгового/комерційного/судового реєстру, установчі документи з відмітк
> ою/повідомленням про прийняття контролюючим органом (Memorandum or Articles of a
> ssociation/By Law), сертифікати акцій (Share certificates), копії трастових декл
> арацій від номінального акціонера (Deed of Trust) тощо, що підтверджують кінцеви
> х бенефіціарних власників YYY. По кінцевим бенефіціарним
> власникам просимо надати документи, що містять: прізвище, ім'я та (за наявності)
> по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народженн
> я.
> Також, враховуючи відсутність інформації про діяльність компанії XXX у відкритих джерелах, з метою виконання вимог діючого законодавства (зо
> крема, Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 19.05.2020 № 65 "Про
> затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу") просимо
> надати наступну інформацію:
> - пояснення щодо суті діяльності з наданням наступної інформації: офіційний сайт
> компанії; кількість працівників; мета заснування компанії; вид діяльності; хара
> ктеристика товарів (послуг); країни ведення діяльності (ринок збуту товарів/посл
> уг); схема ведення бізнесу; перелік основних контрагентів; перелік основних засо
> бів компанії; перелік осіб, до посадових обов’язків яких належить організація та
> забезпечення здійснення господарської діяльності компанії, перелік пов’язаних к
> омпаній з посиланням на офіційні сайти (за наявності) та інша інформація, яка м
> ає відношення до ведення господарської діяльності;
> - договори компанії з основними контрагентами, рахунки, на підставі яких здійсн
> юються розрахунки з контрагентами;
> - розгорнуту фінансову звітність та виписку руху коштів по рахунках компанії, ві
> дкритих банках, за останні 6-12 місяців;
> - документ (наприклад: Тax clearance certificate), який підтверджує сплату подат
> ку на прибуток (доходи);
> - правовстановлюючий документ або договір оренди приміщень за фактичною адресою
> ведення діяльності (офісу) компанії;
> - документи, що підтверджують найм персоналу;
> - лист роз'яснення чому реєстраційна адреса компанії знаходиться за адресою масо
> вої реєстрації.
> З повагою,
> ПроКредит Банк
Додано: Вів 21 вер, 2021 12:45
Re: ПроКредит
И к чему этот одноразовый пук?
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