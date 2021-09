Додано: Пон 06 вер, 2021 19:03

Никогда не открывайте валютные счета в этом банке!



Вы почитайте эту дичь и не тратьте свое время и деньги на работу с ними, они требуют, внимание: - документи, що підтверджують найм персоналу от компании контрагента из Европы!!!! Это вообще из какого века? Застряли в СССР?



Был их клиентом более 10 лет..



> Добрий день!



> За результатами аналізу документів, наданих Вами для здійснення валютної операці

> ї за договором, укладеним з XXX (Республіка Кіпр) просимо на

> дати додаткову інформацію/документи.



> Відповідно до вимог Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 02.01.20

> 19 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установ

> ами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», оскільки

> учасник операції має реєстрацію в державі, що відноситься до ризикових держав (

> Республіка Кіпр), просимо надати в наступні документи по компанії-нерезиденту ZZZ (Республіка Кіпр), що є акціонером XXX (Республіка Кіпр), а саме:



> - витяг з торгового/комерційного/судового реєстру, установчі документи з відмітк

> ою/повідомленням про прийняття контролюючим органом (Memorandum or Articles of a

> ssociation/By Law), сертифікати акцій (Share certificates), копії трастових декл

> арацій від номінального акціонера (Deed of Trust) тощо, що підтверджують кінцеви

> х бенефіціарних власників YYY. По кінцевим бенефіціарним

> власникам просимо надати документи, що містять: прізвище, ім'я та (за наявності)

> по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народженн

> я.





> Також, враховуючи відсутність інформації про діяльність компанії XXX у відкритих джерелах, з метою виконання вимог діючого законодавства (зо

> крема, Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 19.05.2020 № 65 "Про

> затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу") просимо

> надати наступну інформацію:



> - пояснення щодо суті діяльності з наданням наступної інформації: офіційний сайт

> компанії; кількість працівників; мета заснування компанії; вид діяльності; хара

> ктеристика товарів (послуг); країни ведення діяльності (ринок збуту товарів/посл

> уг); схема ведення бізнесу; перелік основних контрагентів; перелік основних засо

> бів компанії; перелік осіб, до посадових обов’язків яких належить організація та

> забезпечення здійснення господарської діяльності компанії, перелік пов’язаних к

> омпаній з посиланням на офіційні сайти (за наявності) та інша інформація, яка м

> ає відношення до ведення господарської діяльності;



> - договори компанії з основними контрагентами, рахунки, на підставі яких здійсн

> юються розрахунки з контрагентами;



> - розгорнуту фінансову звітність та виписку руху коштів по рахунках компанії, ві

> дкритих банках, за останні 6-12 місяців;



> - документ (наприклад: Тax clearance certificate), який підтверджує сплату подат

> ку на прибуток (доходи);



> - правовстановлюючий документ або договір оренди приміщень за фактичною адресою

> ведення діяльності (офісу) компанії;



> - документи, що підтверджують найм персоналу;



> - лист роз'яснення чому реєстраційна адреса компанії знаходиться за адресою масо

> вої реєстрації.





> З повагою,



> ПроКредит Банк