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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:54
Додано: Вів 09 лис, 2021 09:59
Re: ПроКредит
Кто пользуется набором фин. услуг у Прокредита с ежемесячной оплатой? Подскажите, что в нем хорошего/полезного, есть смысл вообще оформлять?
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:21
разве что платежи зарубеж дешевые, но они у и других такие же, если знать
в остальном бесполезное, даже больше 400к изза рубежа своего не может принять без бумаг - правильные сильно
ну может кому девушки нравятся - хз где их видели, на Победы не старые, но и не что-то из ряда вон
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:44
Re: ПроКредит
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