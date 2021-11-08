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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:54

  Investor_K написав:
  cohan написав:не нужны


А рваная 1 грн?


коллекционная
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:59

Re: ПроКредит

Кто пользуется набором фин. услуг у Прокредита с ежемесячной оплатой? Подскажите, что в нем хорошего/полезного, есть смысл вообще оформлять?
Alexandr A
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:21

  Alexandr A написав:Кто пользуется набором фин. услуг у Прокредита с ежемесячной оплатой? Подскажите, что в нем хорошего/полезного, есть смысл вообще оформлять?


разве что платежи зарубеж дешевые, но они у и других такие же, если знать
в остальном бесполезное, даже больше 400к изза рубежа своего не может принять без бумаг - правильные сильно

ну может кому девушки нравятся - хз где их видели, на Победы не старые, но и не что-то из ряда вон :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:44

Re: ПроКредит

  cohan написав:может кому девушки нравятся

да, на Победе девахи ничо так :mrgreen:
но абонка дурная
Amethyst
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