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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:25
Re: ПроКредит
Раньше было лучше
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:12
Re: ПроКредит
Зато FAST PASS in KBP
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:43
Re: ПроКредит
По 3 карточкам 5 человек пройдет?
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:42
Re: ПроКредит
Почему платно?
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:43
Re: ПроКредит
Безкоштовно користуйтесь послугою Fast Track в аеропорту Бориспіль!
З 01.12.2021 по 01.03.2022 всі клієнти ПроКредит Банку безкоштовно можуть скористатись окремою лінією Fast Track для пришвидшеного проходження авіаційної безпеки та перевірки документів.
Щоб скористатись послугою, шукайте FAST TRACK за яскравою вивіскою, після чого прикладіть картку Visa до турнікету.
Послуга FAST TRACK працює як на виліт, так і на приліт.
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