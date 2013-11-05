ні кінця, ні краю цій історії
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:38
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:25
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1684 від 04 липня 2019 року погоджено початок процедури задоволення вимог кредиторів, включених до третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.
Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладу фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв’язку).
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: (044) 536-97-27, (044) 536-97-95.
Джерело:
Додано: Вів 24 вер, 2019 06:09
шансы у 4й невелики
никому не верю
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:14
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
На то был и расчет, в лучшем случае бросят кость со стола виде 10%
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:15
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