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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:53
У жовтні-листопаді намагався додзвонитись за телефонами ліквідаторів. Вже ніхто не відмовідає - номери не обслуговуються. Звернувся в НБУ - у них лише та інформація, яку пише ФГВФО.
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:41
tk86 Да, был, наивно полагал, что банк, в котором КГГА отмывает бабло, рухнуть не может.
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:05
RuslanKyiv Я теж. Особливо, якщо під час війни банки окупанта не банкротились навіть після бойових атак. Тепер в українських банках жодних депозитів.
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:26
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:46
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:37
Факти в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:28
Квесторе_поверніться
Факти в студію.[/quote]
Облом искать. Но можете почитать слегка усопшие ветки банков вонючек карманных там это есть.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:14
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
попадали на блокировки и манипуляции по срокам выплат Ви ж помните , Вы ж не старый - Приват активно пылесосил погорельцев своими безналоговыми и прочими заманухами. Пылесос еще "завели" на Юлькиной тысяче" , когда по выписке с ОшАДа накидывали +1% к депоставке.
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