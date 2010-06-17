Хрещатик Банк - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:54
Хороший вопрос. Когда я спросил нечто подобное при корректировке кредиторских требований в бывшем офисе на Прорезной (там уже все было напутано, и на мою долю претендовала какая-то женщина), то мне дали понять, что верить в справедливость в таком возрасте просто наивно.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:34
Fentos Я подавав до суду на КМДА, Іванова та Солдатенка, але суддя винесла рішення, що КМДА не відповідає за банк "Хрещатик", а Іванова та Солдатенка не вдалося викликати на суд. Апеляцію я не став подавати. Тепер може тільки з якогось дива років через 20 хтось з вкладників отримає якусь "юліну чи пєтіну" тисячу
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:28
tk86
какая сума была у вас?
Это депозит?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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