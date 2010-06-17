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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 826827828829

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Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 356
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
80
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:54

Хороший вопрос. Когда я спросил нечто подобное при корректировке кредиторских требований в бывшем офисе на Прорезной (там уже все было напутано, и на мою долю претендовала какая-то женщина), то мне дали понять, что верить в справедливость в таком возрасте просто наивно.
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:34

Fentos Я подавав до суду на КМДА, Іванова та Солдатенка, але суддя винесла рішення, що КМДА не відповідає за банк "Хрещатик", а Іванова та Солдатенка не вдалося викликати на суд. Апеляцію я не став подавати. Тепер може тільки з якогось дива років через 20 хтось з вкладників отримає якусь "юліну чи пєтіну" тисячу
tk86
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:28

tk86

какая сума была у вас?
Это депозит?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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