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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:37

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:21

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Banderlog написав:
  Faceless написав:Їжа, харчування - це найбазовіші потреби, і безґлуздо оцінювати якість життя суто з можливості харчуватися
харчування тут просто як доступний спосіб пояснення.
Якшо розмову розширити стопроцентів виявиться , що для велосипедиста й користувача громадського транспорту витрати на пересування не такі й великі. А щоб помитись достатньо півторалітрової пляшки води нагрітої на сонці.
Розваги це книги і мандри лісом.
Релігія - тегнріанство з деревом духів і поклонінням сходу сонця)
В піраміді маслоу заковика. Якщо б ставити базовим вгамування голоду то маслоу правий. Но апетит не має меж. Миска вівсяної каші це базова потреба. А рагу з язичків соловїв трудно впіхнуть в піраміду :lol: розмова про те, що на вівсянці , курячій грудці чи бєзимянному твердому сирі не зробиш великої накрутки. Накрутка завжди на мраморній говядині.
Бідний Маслоу. Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"

Про мраморну яловичину - найбільша продуктові мережа, АТБ, нею не торгує, а накрутила чимало
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:05

  feecold написав:Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.

про АТБ вже виправили... якраз хотів спитати, скільки ж дискаунтер накручує? :)

upd про АТБ чия цитата? чи хтось редагує за дві обліківки відразу? :D
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