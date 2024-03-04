Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:37
Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.
Додано: Пон 04 бер, 2024 21:21
Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Бідний Маслоу. Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
Про мраморну яловичину - найбільша продуктові мережа, АТБ, нею не торгує, а накрутила чимало
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:05
про АТБ вже виправили... якраз хотів спитати, скільки ж дискаунтер накручує?
upd про АТБ чия цитата? чи хтось редагує за дві обліківки відразу?
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