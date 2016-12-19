FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39
vitaliiangel написав: Shaman написав:
треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
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Shaman
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:48
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
треба всім збавити оберти, бо оцей внутрішний срач загалом несе чималі ризики. це просто ознака певного розколу в суспільстві, на жаль
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:55
vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав:
то есть намотаем побольше бинта и сделаем вид, что перелома нет? конечно раскол. осознать бы его масштаб и глубину.
якщо є проблема, її треба вирішувати - а взаємні образи, це й є зайвий бінт, точніше ще більше шкодити...
боль дана человеку чтобы указать в каком месте проблема. Конфликт тоже самое. Да неприятно. Но загонять в себя ещё хуже. Конфликт, злоба, обида, ненависть должны быть контролируемыми. В идеале конечно что бы их не было. Но пока их только каждый день больше.
можеш потренуватися поконфліктувати з сусідами. розповіш про результати.
не зрозумів, до чого твій допис. якщо є конфлікт, його треба вирішувати та обговорювати. взаємні образи - це лише ескалація конфлікту, й нічого іншого
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Shaman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:10
В мене прохання/пропозиція до модераторів
1 В Україні війна
2 Наявність корисних ідіотів( особливо надання їм площадок для розповсюдження ідіотських ідей) -як на цих сторінках так і в Україні - шкідлива
3 Виникає питання
Як визначити людина корисний ідіот/чи ворог....
Може підемо по Хресному Батьку?
Скажи хто ворог? - ворог той хто перший піде домовлятись....
Тобто
Може без привязок до ніку -просто створіть рейтинг корисних ідіотів
Правила потрапляння в рейтинг - прості до опупіння.
Якщо нік пише ПРОТИ України - це зло
Я розумію що можемо звалитись в диктатуру...
але
Якщо програємо - то і так в ній опинимось
Якщо виграємо - будемо мати час розібратись куди хочемо прийти.
Тому
За паніку, воду на млин ворога - бан.
виключення тільки в тих випадках
Де паніка присутня..але в розмірі 10% від повідомлення, а 90% - способи розвінчування/знищування паніки.
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budivelnik
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:18
budivelnik пиши прямо кого надо забанить?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:30
vitaliiangel написав:budivelnik
пиши прямо кого надо забанить?
Обезьяний порноконтент безвреден. Ну кроме как для тебя, но то таке.
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Hotab
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:32
Hotab написав: vitaliiangel написав:budivelnik
пиши прямо кого надо забанить?
Обезьяний порноконтент безвреден. Ну кроме как для тебя, но то таке.
ты уже поехал на своём порно. других интересов вообще нет?
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vitaliiangel
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