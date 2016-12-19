RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:54

Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

Шановні модератори. Ви напевно бачите, що на форумі є кілька персонажів , які завжди розміщують інформацію лише негативного контексту про державу Україна. При цьому вони часто самі є такі, які виїхали з України повністю, і мета їх діяльності викликає багато питань.
Можливо вам важко розібратись в основних цілях, які вони переслідують, тому вам така памʼятка, щоб грамотно вибудовувати напрямки форуму, якщо він себе позиціонує українським.

1. Негативний інформаційний bias (negativity bias)

Людина навмисне або несвідомо вибирає й поширює лише негативні факти.
Це найбазовіша назва — фокусування на поганому, навіть коли повна картина ширша.

🔹 2. “Doomscrolling production” / генерація катастрофічного контенту

Якщо користувачі буквально постійно шукають і поширюють матеріали про невдачі, програші, «зраду».
Це не просто споживання — а створення потоку катастрофічного контенту для інших.

🔹 3. “Токсичний песимізм” (toxic pessimism)

Коли людина постійно демонструє переконання, що «все погано й буде ще гірше».
При цьому під соусом «чесності» вона фактично підживлює тривожність інших.

🔹 4. “Песимістичний селективний наратив” (selective pessimistic framing)

Вони селекційно обирають тільки негатив, а потім подають це як «баланс».
В реальності це не баланс, а спотворення структури інформації.

🔹 5. “Тривожна інфляція” (anxiety inflation)

Термін у психології медіа — коли хтось систематично збільшує рівень тривоги в аудиторії, навіть не усвідомлюючи цього.

🔹 6. “Негативний інфлюенсмент / негативне інфо-підсилення”

Коли люди свідомо чи несвідомо стають ретрансляторами всього поганого.
У професійних дослідженнях це називають negative amplification.

🔹 7. І якщо за цим ховається політичний мотив — це вже “information laundering / soft propaganda”

Коли негатив подається під виглядом «я просто чесний/реалістичний».
У науці це визначають як інформаційна маніпуляція через вибірковість.



🧠 Який вплив це має на пересічного читача?
1. Підвищення тривожності та відчуття загальної безнадії.
2. Спотворення реальної картини: здається, ніби погане відбувається постійно і тотально.
3. Емоційне виснаження, цинізм, апатія.
4. Десенсибілізація — люди починають менше реагувати на реальні проблеми.
5. Падіння довіри до всіх джерел, бо створюється відчуття, що «усюди обман».



Будь ласка, не давайте проросійським тролям паразитувати на цьому форумі
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17620
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:44

Шановні Форумчани, ця гілка має назву відповідну її призначенню. Будь ласка, дотримуйтеся правил та розміщуйте тут повідомлення відповідно темі, без переходу на особистості. Завчасно дякуємо!
Дякуємо, пане Hotab, за фідбек, приймемо до уваги.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6368
З нами з: 25.01.06
Подякував: 82 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:15

Hotab Ваша пропозиція нагадує "1984" Дж. Оруела. Давайте публікувати тільки хороші новини, як в "Телемарафоні" чи в РФ/КНДР.
BIGor
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 10458
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:27

  BIGor написав:Hotab Ваша пропозиція нагадує "1984" Дж. Оруела. Давайте публікувати тільки хороші новини, як в "Телемарафоні" чи в РФ/КНДР.

новини мають бути об'єктивні. а коли постійно накидають одне лайно, дуже часто перекручене - це не об'єктивність. це база - погано постійно трапляється, але якщо акцентувати лише на поганому - то складеться враження, що кругом лише погане. акценти ще неправильно розставити.

й дуже цікава тема - інша точка зору. як не дивно, за цим гаслом ховаються й свідомі брехуни - як приклад ті ж руські, які під виглядом іншої точки зору поширюють пропаганду та дезінформацію. як на мене, різницю помітно - але далеко не всім. а коли хтось свідомо заперечує - то формально досить важко довести. це ж видно по дискусіях на форумі.

тому - під час війни обмежена цензура - це звичайне явище. й пропозиція просто здатися - це не інша точка зору, це карний злочин...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11361
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:11

  BIGor написав:Hotab Ваша пропозиція нагадує "1984" Дж. Оруела. Давайте публікувати тільки хороші новини, як в "Телемарафоні" чи в РФ/КНДР.

Незрозуміло чому ви вирішили в цій гілці мені пояснювати що ….



. Я не модератор, на щастя багатьох тутешніх дописувачів :lol:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17620
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:18

  Hotab написав:
  BIGor написав:Hotab Ваша пропозиція нагадує "1984" Дж. Оруела. Давайте публікувати тільки хороші новини, як в "Телемарафоні" чи в РФ/КНДР.

Незрозуміло чому ви вирішили в цій гілці мені пояснювати що …

Що що?
BIGor
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 10458
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 13:04

Re: FAQ Запитання учасників форуму про модерацію: Чому...?

Вчора воно мріяло когось бити нунчаками, сьогодні бажає «здохнути».
Навіщо ця агресивна (звичайно лише вербально, по факту воно слабке і безвольне , і на пропозицію на ділі реалізувати свої мрії - зливається) свиня на форумі??
В кошарі під замком хіба йому не зручніше, ізольованому від людей?
Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17620
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 14:51

  Hotab написав:Вчора воно мріяло когось бити нунчаками, сьогодні бажає «здохнути».
Навіщо ця агресивна (звичайно лише вербально, по факту воно слабке і безвольне , і на пропозицію на ділі реалізувати свої мрії - зливається) свиня на форумі??
В кошарі під замком хіба йому не зручніше, ізольованому від людей?
Зображення

не звертайте уваги - це вже клініка. навіть дивно, що це так явно проявляється, бо він такий не один. як місцеві дурники, які ходять й щось голосно волають, хворі люди. що з ними зробиш? автократії мають різні рецепти, й жодного гуманного. ми в іншому таборі - тому можемо хіба пожаліти. ви ж самі кажете - вони можуть лише анонімно на форумі накидати. а те, що побажання повертаються - вони самі переконаються ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11361
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
