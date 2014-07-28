Додано: Пон 24 гру, 2018 14:25

Ничего страшного, если мы не сходимся во взглядах...на спиртное.У меня очень противоположная т з.Все прикрасы о спиртном - это обман и заблуждение.оно по определению не может быть не вкусным не полезным.И не помогает ни в чём и никогда.Человек сам всё себе внушает.Ну и многотысячелетняя история бухла подкрепляет тягу к нему.Это зависимость, кабала.Никого не хочу оскорбить, но пьющий это как свалившийся в мусорную яму и пытающийся выбраться из неё.Можно много было бы на эту тему говорить, но не стоит.тут как и с совком, у каждого своё мнение и не стоит цель его изменить.Для всех пьющих - погуглите о заблуждениях о спиртном, и вы прозреете.Оказывается оно(спиртное) ни фига не лечит, не согревает, не храбрит и много ещё не не неНе травите себя и не убивайте нейроны мозга