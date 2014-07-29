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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1734173517361737
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

Оставлю так же, 27.93 на конец месяца
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

даёшь 28,75
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:08

  Shaman написав:
  orest написав:Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?

азарт - красное, черное... :D

повторим, 28,20

А я повторювати не буду. Спробую 28,07 :D
orest
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

27.98
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

На кінець лютого - 28.28
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:30

Мабуть півгодини на 17.02 - це пізно, однак спробую залишити по "європейському" часу - 27.85
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

Всем привет

Давно хотел зайти, как-то не находил времени. Скучал по вам, форумчанам. Для меня прогнозы на месяц-два не интересны, т.к. все колебания, даже если их угадывать, часто укладываются в спред купли-продажи. Это финансово не интересно. Более долгосрочные прогнозы делать трудно в связи с нестабильной обстановкой.

Если смотреть на курс хотя бы в горизонте года, я по прежнему не вижу причин для существенных колебаний с точки зрения экономики. Торговый баланс пока еще профицитный, хоть и быстро ухудшается в связи с глобальным ростом цен на сырье и энергоносители. Но, к сожалению, есть большие риски военной эскалации и это, конечно, может привести к глубокому падению гривны. Особенно это актуально в случае утраты морских коммуникаций или крупных городов.

Но и сидеть на зеленом матраце "на всякий случай" годами тоже не выход, учитывая скорость роста цен на все вокруг в валюте. Отсюда и идеи по недвиге. В случае эскалации, она может упасть в районах, близких к ведению боевых действий. Поэтому как вариант, можно рассматривать западную Украину, в частности, Львов. Тут в случае эскалации, цены могут вырасти.

В целом, в недвижимости, как и в других рынках, наблюдается сильная валютная инфляция, что позволяет сохранить покупательную способность денег. В долларе цены, конечно, растут очень быстро, но я не считаю это прибылью. Ожидаю, что глобальная валютная инфляция будет ускоряться и дальше, поэтому считать прибыль в валюте становится как-то не правильно.
ulanusa1
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:32

  ulanusa1 написав:Всем привет

Давно хотел зайти, как-то не находил времени. Скучал по вам, форумчанам. Для меня прогнозы на месяц-два не интересны, т.к. все колебания, даже если их угадывать, часто укладываются в спред купли-продажи. Это финансово не интересно. Более долгосрочные прогнозы делать трудно в связи с нестабильной обстановкой.

Если смотреть на курс хотя бы в горизонте года, я по прежнему не вижу причин для существенных колебаний с точки зрения экономики. Торговый баланс пока еще профицитный, хоть и быстро ухудшается в связи с глобальным ростом цен на сырье и энергоносители. Но, к сожалению, есть большие риски военной эскалации и это, конечно, может привести к глубокому падению гривны. Особенно это актуально в случае утраты морских коммуникаций или крупных городов.

Но и сидеть на зеленом матраце "на всякий случай" годами тоже не выход, учитывая скорость роста цен на все вокруг в валюте. Отсюда и идеи по недвиге. В случае эскалации, она может упасть в районах, близких к ведению боевых действий. Поэтому как вариант, можно рассматривать западную Украину, в частности, Львов. Тут в случае эскалации, цены могут вырасти.

В целом, в недвижимости, как и в других рынках, наблюдается сильная валютная инфляция, что позволяет сохранить покупательную способность денег. В долларе цены, конечно, растут очень быстро, но я не считаю это прибылью. Ожидаю, что глобальная валютная инфляция будет ускоряться и дальше, поэтому считать прибыль в валюте становится как-то не правильно.

Хо-хо, вітаю. Скільки літ, скільки зим. Радий читати.
В останніх своїх дописах в Контексті... я багато написав про своє бачення курсу (навіть на рік виклав), актуальних фундаментальних чинників, які впливають-будуть впливати на курс, ситуації з геополітичним протистоянням і можливими варіантами розвитку подій як у війні так і в економіці. Повторювати не буду і тягнути сюди цитати також не стану. Якщо цікаво і є час, їх не важко знайти.
Напишу трохи про Львів і нерухомість в місті, якщо мова зайшла про такий метод збереження :shock:
У Львові зараз неймовірно багато людей, багато машин з усіх регіонів країни. Очевидно, що багато хто вже перебрався сюди, на всякий випадок. Відділення банків, де є банківські скриньки, в шоці. Зайнято все, кажуть люди з величезними валізами ходили, ледь ногами не трамбували чесно зароблене. Ажіотаж в місті відчувається. Нерухомість теж в ціні, попит великий. Ціни на нерухомість виросли дуже сильно. Є на "багаторічних піках".
Щодо самої нерухомості, кілька разів уже писав раніше: все будується з страшними порушеннями технологій і безпеки, якість більшості житла дуже сумнівна; більшість житла будується з неймовірними порушеннями законодавства, в санітарно-захисних зонах, на місці колись дуже шкідливих виробництв, часто в місцях колишніх промислових районів; інфраструктура, транспортний звязок, комунікації відсутні; стоянок чи паркінгів немає. На Сихів уже у вечері треба більше години заїжджати а зранку стільки ж часу виїжджати і тд і тп. "Елітні котеджі" будують в болотянистих ярах де в день немає сонця тільки комарі. Це практично про все нове житло. Те що зараз розпочинають будувати в районі Стрийської-Наукової Козловський, Мельник і решта поважних забудовників має теж дозволи з багатьма порушеннями... як тільки в Львівській області НАРЕШТІ ЗАПРАЦЮЄ профільний регулятор, роботу якого блокують може бути сотні судових справ...
В купі з неймовірно високими цінами... Не знаю чи це добра інвестиція. А коли все заспокоїться, а воно швидше всього заспокоїться і ті "резервні помешкання" почнуть продавати? Всі готові до падіння цін в два рази?
Хоча, може я і помиляюся :wink:
orest
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 02:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:В купі з неймовірно високими цінами... Не знаю чи це добра інвестиція. А коли все заспокоїться, а воно швидше всього заспокоїться і ті "резервні помешкання" почнуть продавати? Всі готові до падіння цін в два рази?


ну подорожало все и везде во всем мире.

при стабильной гривне и без шоковых обвалов вряд ли сильно подешевеет - что во Львове, что в Киеве, что в других городах (при условии отсутствия оккупации и военных действий в регионе).

а так да - инвестиция крайне неоднозначная в виду низкой ликвидности (особенно когда нужно срочно продать) и прочего геморра (например, всякие инициативы гетьманцовых) - нужно очень хорошо в этой теме вариться, чтоб сохранить и заработать на бетоне.

п.с. а вообще, конечно, цены на бетон по моему скромному мнению вообще давно не соответствуют какой либо адекватности в нашей стране.
Как и до конца непонятны мотивы людей, которые при современном развитии технологий и бесчисленных вариантов инвестиций рассматривают бетон, бетон и только бетон. :mrgreen:
Alex2007
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