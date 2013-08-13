Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:11

St/2 написав: Лучшие как раз моментум и малые компании. Их обогнать будет совсем тяжело.

И не забываем, у фонда НДФЛ и косты на транзакции вычитаются из результата, а физик в конце года их будет отминусовывать. Лучшие как раз моментум и малые компании. Их обогнать будет совсем тяжело.И не забываем, у фонда НДФЛ и косты на транзакции вычитаются из результата, а физик в конце года их будет отминусовывать.

Да, мне тоже кажется, что налоги как раз съедят ту прибавку в доходности над среднерыночной, которую дает (теоретически) моментум.Грубо говоря, отщипывай по 20% от прибыли при каждом выходе / ребалансировке.Например, тот же MTUM себя, вроде, неплохо показал, но, во-первых, мы не знаем, как бы он прошел через негаразды 2000 и 2008, а, во-вторых, если отнять 20% от доходности (чтобы симулировать вариант DIY), то получится тот же SPY:Потому на моментум скорее смотрю как на способ улучшения качества сна, а не способ заработать...Хотя тот же Меб Фабер в своей бумаге говорит, что влияние налогов на доходность стратегии минимально. Детали, как он пришел к такому выводу, он не раскрывает, просто итоговые цифры дает, потому хз, приложимо ли к нам это.Ну и да, реальные его фонды от рынка отстают, насколько я помню. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...Ах, да. Нужно помнить еще одну засаду. Как предупреждают знающие люди, в условиях trendless market моментум может хорошо поминусовать портфель (whipsaw)...