RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:03

once_upon_a_time
Все три пункта верны в разной мере.
Нужно еще помнить.
1. Малая компания на сильном притоке быстро становится средней, уступая место новым малым. Дальнейшая её судьба индекс не волнует.
2. Малы компании больше чувствительны к ставке, а с 2000 года ставки активно снижались.

На графике фонд не только малых компаний, но и взвешенных про Growth. Так что чистых прирост там до 2% в год.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 02.09.08
Подякував: 666 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:11

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  St/2 написав:Лучшие как раз моментум и малые компании. Их обогнать будет совсем тяжело.
И не забываем, у фонда НДФЛ и косты на транзакции вычитаются из результата, а физик в конце года их будет отминусовывать.

Да, мне тоже кажется, что налоги как раз съедят ту прибавку в доходности над среднерыночной, которую дает (теоретически) моментум.
Грубо говоря, отщипывай по 20% от прибыли при каждом выходе / ребалансировке.
Например, тот же MTUM себя, вроде, неплохо показал, но, во-первых, мы не знаем, как бы он прошел через негаразды 2000 и 2008, а, во-вторых, если отнять 20% от доходности (чтобы симулировать вариант DIY), то получится тот же SPY: https://tinyurl.com/yyqghweq

Потому на моментум скорее смотрю как на способ улучшения качества сна, а не способ заработать...

Хотя тот же Меб Фабер в своей бумаге говорит, что влияние налогов на доходность стратегии минимально. Детали, как он пришел к такому выводу, он не раскрывает, просто итоговые цифры дает, потому хз, приложимо ли к нам это.

Ну и да, реальные его фонды от рынка отстают, насколько я помню. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...

Ах, да. Нужно помнить еще одну засаду. Как предупреждают знающие люди, в условиях trendless market моментум может хорошо поминусовать портфель (whipsaw)...
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 96
З нами з: 28.07.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:17

St/2
Что значит "Продавая страховку от падения рынка"?
Как я понимаю, это та же продажа путов. Или это не так?
EvgeniyL
 
Повідомлень: 40
З нами з: 25.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:17

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  St/2 написав:Я так всю презентацию опубликую

Дык это ж вроде проверенная стратегия привлечения клиентов.
Демонстрируешь бесплатно свой профессионализм в каких-то общих вещах, люди впечатляются и готовы платить уже за решение их частных, специфических вопросов.
Или на подобные форумы Ваши потенциальные клиенты не ходят?
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 96
З нами з: 28.07.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:44

  EvgeniyL написав:St/2
Что значит "Продавая страховку от падения рынка"?
Как я понимаю, это та же продажа путов. Или это не так?

Тут уже творческий процесс.
Опцион очень не линейный инструмент.
Я пытаюсь максимизировать влияние тэты и минимизировать дельту.
Но полностью выключить дельту увы нельзя, потому на обвалах конечно имеет место снижение.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 02.09.08
Подякував: 666 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:48

once_upon_a_time
Клиенты приходят по разному, и из форума.
По презентации, просто вопросы подняты прям по порядку слайдов. :)

На фоне битка и Теслы, целевая 30-40% на руки мало привлекает мелких клиентов, и это хорошо :lol:
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 02.09.08
Подякував: 666 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:04

  J написав:Конкорд отправляет Свифт за 20$ в IB ?

Спасибо за наводку, добрый человек.
Поддержка ответила, что таки да, за $20 готовы отправить любую сумму.
Тарифов на сайте, правда, нет, и за деталями отправили в отделение, как у нас принято...
Но сначала надо почитать, не болен ли он теми же болезнями, что и Аркада или Мистобанк.
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 96
З нами з: 28.07.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:15

  St/2 написав:once_upon_a_time
На фоне битка и Теслы, целевая 30-40% на руки мало привлекает мелких клиентов, и это хорошо :lol:

Ну да, мелкий клиент - это обычно убыточное дело, насколько я знаю.
Больше потратишь времени и нервов на образование, убеждение и объяснения, чем заработаешь, как я понимаю.
Не зря ICU поставили порог входа 50 тыс грн даже для самой мелкой розницы - чтобы тех, кто совсем уже робингуды, отсеять.

И как часто и как давно получается такую целевую доходность получать?
Какие при этом риски, просадки, волатильность, по сравнению с 60/40?

Я имею в виду не за год, даже такой непростой, а за более долгий период. Помню, как-то довольно продолжительное время Вы публиковали итоги своего портфеля периодически.
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 96
З нами з: 28.07.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:34

Робингудам на заметку

  St/2 написав:На фоне битка и Теслы, целевая 30-40% на руки мало привлекает мелких клиентов, и это хорошо

Возможно, что-то подобное надо давать почитать мелкому клиенту (и любителям деривативов и левериджа) вместо обычной скукоты типа "прошлые доходы не гарантируют доходов в будущем, а также см. 'Черный Лебедь'": https://tinyurl.com/y2bnmnqp
once_upon_a_time
 
Повідомлень: 96
З нами з: 28.07.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 101102103104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции: как выбрать брокера?
Ірина_ » П'ят 04 гру, 2020 14:14
0 443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 14:14
Ірина_
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 3644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.