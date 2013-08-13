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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:42

once_upon_a_time
Я стремлюсь дать клиенту 35% среднегодовых чистыми, то есть после НДФЛ и платы за управление. Грязная доходность получается порядка 50%, при тех же просадках что и пассивный портфель: Шарп 1, МахДД 20%
В марте деривативы у клиента просели на 14,97%, но у него была половина плановой загрузки. То есть полноценная загрузка дала бы под 30%, это много. Но с марта он вырос на 72%, годовой тем 85% получается.

В качестве пояснения.
В феврале 2020 года я смотрел на график VIX который ключевой для меня вот как.
Зображення
На уровне 30 - "обычная" паника
На уровне 40 - "редкая" паника
На уровне 60+ - уникальная, единичная ситуация.
И в правду, за 30 лет истории индекса страха, только 1 раз вылетали за 60.
Потому на уровне 35, я принял решение забрать прибыль хэжда (long call vix), и слегка увеличил позицию, это было 2 марта, просадка на конец дня -2%
Но по факту получилось так.
Зображення
Оказывается VIX 80 может быть 2 раза за 12 лет. И это уже не уникальное, а просто редкое явление.
Потому принято решение хэдж больше никогда не отключать. Это уменьшит доходность, но сильно снизить просадку.

По устойчивости стратегии.
У нее корреляция -0.8 с etf TVIX
Зображення
Если TVIX падает на средние 66%, то стратегия приносит 50% грязной прибыли.
В 2020 получилось меньше, со всеми злоключениями вышли бы на +40%, если бы работали с 1 января.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:48

  EvgeniyL написав:Т.е. продаются опционы с небольшим сроком жизни и 10-й дельтой?

Это уже творчество. Одну и туже задачу можно решить очень разными опционными с разным объемом. Почитайте статью PIMCO.
Еще хороший цикл лекций Кирилла Ильинского есть на youtube. Там он разбирает очень близкий пример. И я не самый умный, может что-то лучше придумаете.

P.S. Не покрытые продажи очень не любят брокеры, и влепят такое ГО, что ничего не заработать. Потому надо всегда делать хэдж.
St/2
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  #<1 ... 102103104105
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