Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:42

Я стремлюсь дать клиенту 35% среднегодовых чистыми, то есть после НДФЛ и платы за управление. Грязная доходность получается порядка 50%, при тех же просадках что и пассивный портфель: Шарп 1, МахДД 20%В марте деривативы у клиента просели на 14,97%, но у него была половина плановой загрузки. То есть полноценная загрузка дала бы под 30%, это много. Но с марта он вырос на 72%, годовой тем 85% получается.В качестве пояснения.В феврале 2020 года я смотрел на график VIX который ключевой для меня вот как.На уровне 30 - "обычная" паникаНа уровне 40 - "редкая" паникаНа уровне 60+ - уникальная, единичная ситуация.И в правду, за 30 лет истории индекса страха, только 1 раз вылетали за 60.Потому на уровне 35, я принял решение забрать прибыль хэжда (long call vix), и слегка увеличил позицию, это было 2 марта, просадка на конец дня -2%Но по факту получилось так.Оказывается VIX 80 может быть 2 раза за 12 лет. И это уже не уникальное, а просто редкое явление.Потому принято решение хэдж больше никогда не отключать. Это уменьшит доходность, но сильно снизить просадку.По устойчивости стратегии.У нее корреляция -0.8 с etf TVIXЕсли TVIX падает на средние 66%, то стратегия приносит 50% грязной прибыли.В 2020 получилось меньше, со всеми злоключениями вышли бы на +40%, если бы работали с 1 января.