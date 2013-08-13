Инвестиции на рынках США. ETF.

once_upon_a_time Я стремлюсь дать клиенту 35% среднегодовых чистыми, то есть после НДФЛ и платы за управление. Грязная доходность получается порядка 50%, при тех же просадках что и пассивный портфель: Шарп 1, МахДД 20% В марте деривативы у клиента просели на 14,97%, но у него была половина плановой загрузки. То есть полноценная загрузка дала бы под 30%, это много. Но с марта он вырос на 72%, годовой тем 85% получается.
В качестве пояснения. В феврале 2020 года я смотрел на график VIX который ключевой для меня вот как. На уровне 30 - "обычная" паника На уровне 40 - "редкая" паника На уровне 60+ - уникальная, единичная ситуация. И в правду, за 30 лет истории индекса страха, только 1 раз вылетали за 60. Потому на уровне 35, я принял решение забрать прибыль хэжда (long call vix), и слегка увеличил позицию, это было 2 марта, просадка на конец дня -2% Но по факту получилось так. Оказывается VIX 80 может быть 2 раза за 12 лет. И это уже не уникальное, а просто редкое явление. Потому принято решение хэдж больше никогда не отключать. Это уменьшит доходность, но сильно снизить просадку.
По устойчивости стратегии. У нее корреляция -0.8 с etf TVIX Если TVIX падает на средние 66%, то стратегия приносит 50% грязной прибыли. В 2020 получилось меньше, со всеми злоключениями вышли бы на +40%, если бы работали с 1 января.
EvgeniyL написав:Т.е. продаются опционы с небольшим сроком жизни и 10-й дельтой?
Это уже творчество. Одну и туже задачу можно решить очень разными опционными с разным объемом. Почитайте статью PIMCO. Еще хороший цикл лекций Кирилла Ильинского есть на youtube. Там он разбирает очень близкий пример. И я не самый умный, может что-то лучше придумаете.
P.S. Не покрытые продажи очень не любят брокеры, и влепят такое ГО, что ничего не заработать. Потому надо всегда делать хэдж.
EvgeniyL написав:Т.е. продаются опционы с небольшим сроком жизни и 10-й дельтой?
Это уже творчество. Одну и туже задачу можно решить очень разными опционными с разным объемом. Почитайте статью PIMCO. Еще хороший цикл лекций Кирилла Ильинского есть на youtube. Там он разбирает очень близкий пример. И я не самый умный, может что-то лучше придумаете.
P.S. Не покрытые продажи очень не любят брокеры, и влепят такое ГО, что ничего не заработать. Потому надо всегда делать хэдж.
Если не трудно, подскажите что за статья PIMCO. А то нахожу только описание компании и разные новости, связанные с ней.
St/2 написав:По устойчивости стратегии. У нее корреляция -0.8 с etf TVIX
Еще пара вопросов, если позволите. 1. Какие годы на графике - backtest, а какие - out of sample? 2. Если это стабильная и проверенная стратегия, то есть понимание, как бы она пережила 2000-2003 и 2008-2009 годы? 3. Исключительный 2018, как я понимаю, был обусловлен попыткой FED ставку повысить? Как портфели пережили такой выброс?
Я почему спрашиваю, что как-то следил за одним товарищем на pamm alpari, был там некий Иван Петров. Знатный был управляющий - несколько лет показывал феноменальные результаты, а потом (к моему неудивлению), история закончилась просадкой на 50% (не знаю, связано ли, но как раз с началом боевых действий на Донбассе начался его закат). Лучше, конечно, чем усыхание на 100% (как это принято в alpari), но все равно не весело для его инвесторов. https://tinyurl.com/y53s5xut
Да и Грэм, насколько я помню его биографию, вроде 70% потерял в годы краха фондового рынка (после этого от левериджа отказался). Потом более пяти лет ушло у него, работая без прибыли, чтобы своих инвесторов в ноль вернуть.
Потому мне, например, интересна сейчас не столько доходность, сколько именно готовность к unthinkable / black swans (ну типа vix с гораздо более толстым хвостом, чем казалось).
Ибо ну совсем мне не нравится происходящее. Что-то мне кажется, что в марте 2020 мы все ОЧЕНЬ легко отделались, в следующий раз может бабахнуть по-настоящему. В общем, после прочтения нескольких книг по истории рынков чудятся мне большие сюрпризы, не хотелось бы всё потерять, когда они придут. Почему и смотрю на низкую волатильность, низкие риски и моментум как потенциальную защиту (в общем, что-то простое и понятное обычному смертному).
Я там, конечно, половину слов не понял, но суть прикола вроде уловил: чем сложнее инструмент, тем более высока выроятность обнаружить, что "на заборе тоже написано" (или, как говаривал один товарищ, things are not always what they seem).
Ну примерно как в апреле 2020 те, кто торговали нефтяными фьючерсами, обнаружили себя в глубоком минусе, даже если без плеча работали. Нежданчик офигенный получился: https://tinyurl.com/yxqn39hm