Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:46

St/2 написав: По устойчивости стратегии.

У нее корреляция -0.8 с etf TVIX По устойчивости стратегии.У нее корреляция -0.8 с etf TVIX

Еще пара вопросов, если позволите.1. Какие годы на графике - backtest, а какие - out of sample?2. Если это стабильная и проверенная стратегия, то есть понимание, как бы она пережила 2000-2003 и 2008-2009 годы?3. Исключительный 2018, как я понимаю, был обусловлен попыткой FED ставку повысить? Как портфели пережили такой выброс?Я почему спрашиваю, что как-то следил за одним товарищем на pamm alpari, был там некий Иван Петров. Знатный был управляющий - несколько лет показывал феноменальные результаты, а потом (к моему неудивлению), история закончилась просадкой на 50% (не знаю, связано ли, но как раз с началом боевых действий на Донбассе начался его закат). Лучше, конечно, чем усыхание на 100% (как это принято в alpari), но все равно не весело для его инвесторов.Да и Грэм, насколько я помню его биографию, вроде 70% потерял в годы краха фондового рынка (после этого от левериджа отказался). Потом более пяти лет ушло у него, работая без прибыли, чтобы своих инвесторов в ноль вернуть.Потому мне, например, интересна сейчас не столько доходность, сколько именно готовность к unthinkable / black swans (ну типа vix с гораздо более толстым хвостом, чем казалось).Ибо ну совсем мне не нравится происходящее. Что-то мне кажется, что в марте 2020 мы все ОЧЕНЬ легко отделались, в следующий раз может бабахнуть по-настоящему. В общем, после прочтения нескольких книг по истории рынков чудятся мне большие сюрпризы, не хотелось бы всё потерять, когда они придут. Почему и смотрю на низкую волатильность, низкие риски и моментум как потенциальную защиту (в общем, что-то простое и понятное обычному смертному).