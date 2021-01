Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:11

К теме особо не относится, но погуглил для интереса, что за зверь этот твикс, и попалась занятная история:(последние две статьи)Я там, конечно, половину слов не понял, но суть прикола вроде уловил: чем сложнее инструмент, тем более высока выроятность обнаружить, что "на заборе тоже написано" (или, как говаривал один товарищ, things are not always what they seem).Ну примерно как в апреле 2020 те, кто торговали нефтяными фьючерсами, обнаружили себя в глубоком минусе, даже если без плеча работали. Нежданчик офигенный получился: