Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:40

once_upon_a_time написав: Еще пара вопросов, если позволите.

1. Какие годы на графике - backtest, а какие - out of sample?

2. Если это стабильная и проверенная стратегия, то есть понимание, как бы она пережила 2000-2003 и 2008-2009 годы?

3. Исключительный 2018, как я понимаю, был обусловлен попыткой FED ставку повысить? Как портфели пережили такой выброс?

Еще пара вопросов, если позволите.1. Какие годы на графике - backtest, а какие - out of sample?2. Если это стабильная и проверенная стратегия, то есть понимание, как бы она пережила 2000-2003 и 2008-2009 годы?3. Исключительный 2018, как я понимаю, был обусловлен попыткой FED ставку повысить? Как портфели пережили такой выброс?

Начну с лирики.Размер капитала в индустрии последние десятилетия стремительно растет. Туда проникают как мелкие физики, так и не финансовый круняк.В результате фонды стали такого размера, что им не то что переложится, ребалансироваться тяжело. Потому все эти разговоры о накоплении и распределение сказки для приезжих. Как и главное куда может выйти Баффет, Рей Далио или триллионный фонд от Блекрок?Но так как просаживатся в место с рынком на -55% не удобненько, все думают о так как захэджироваться риск.А есть спрос, появляется предложение. Не хочу углубляться в ценообразование, но и так понятно, что все риски продавцы страховки закладывают в цену.Собственно управляющего пенсионным или страховым фонд как бы и не важно сколько стоит, им по мандату надо иметь хедж, а он стоит 0,4 или 0,7% особо без разницы.И чем дороже будут активы, тем тяжелее перекладываться, тем больше будет спрос на инструменты хэджа.Теперь ответы.1. Реально работает стратегия с октября 2019. Но так как практика выявляет скрытые трудности. На пример запрет брокера на шорт TVIX. То приходится вносить изменения. Устоявшийся вид имеет с 23 марта 2020 года. Последние изменения внесены в начале сентября. Бэкс тест с 1 января 2018. Остальное уже пропорционально, до 2010 года. До этого брать уже особо не получится, так как инструментарий только появился.2. 2008/09 было бы нечто похожее на март 2020. А в 2000 не было инструментов, а если бы были, то и кризис 2000 мог быть совсем другим.3. Да, причина в ставке. Результат порядка +10%, там совпало падение рынка с концом года. За неделю до и в январе результат был бы другой.По поводу рисков.Как не прискорбно признать, но все сливы это ошибка управляющий, а не стратегий.Я от чтения графиков и новостей отошел в 2014 году, после чего это были вариации на пассивный портфель + хедж. И всегда я руками отрабатывал хуже чем было по стратегии. Всегда казалось - стратегия же работает по средним, а я в ситуации, мне с близка виднее, сделаю чуть по другому. И почти всегда было хуже.Сейчас мне комфортно, 5-10 сделок в год. Вполне приличная доходность. Уже приличный собран капитал. Отсутствие какой либо другой занятости. Просто исполняю план по стратегии.