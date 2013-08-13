Инвестиции на рынках США. ETF.

once_upon_a_time Я стремлюсь дать клиенту 35% среднегодовых чистыми, то есть после НДФЛ и платы за управление. Грязная доходность получается порядка 50%, при тех же просадках что и пассивный портфель: Шарп 1, МахДД 20% В марте деривативы у клиента просели на 14,97%, но у него была половина плановой загрузки. То есть полноценная загрузка дала бы под 30%, это много. Но с марта он вырос на 72%, годовой тем 85% получается.
В качестве пояснения. В феврале 2020 года я смотрел на график VIX который ключевой для меня вот как. На уровне 30 - "обычная" паника На уровне 40 - "редкая" паника На уровне 60+ - уникальная, единичная ситуация. И в правду, за 30 лет истории индекса страха, только 1 раз вылетали за 60. Потому на уровне 35, я принял решение забрать прибыль хэжда (long call vix), и слегка увеличил позицию, это было 2 марта, просадка на конец дня -2% Но по факту получилось так. Оказывается VIX 80 может быть 2 раза за 12 лет. И это уже не уникальное, а просто редкое явление. Потому принято решение хэдж больше никогда не отключать. Это уменьшит доходность, но сильно снизить просадку.
По устойчивости стратегии. У нее корреляция -0.8 с etf TVIX Если TVIX падает на средние 66%, то стратегия приносит 50% грязной прибыли. В 2020 получилось меньше, со всеми злоключениями вышли бы на +40%, если бы работали с 1 января.
EvgeniyL написав:Т.е. продаются опционы с небольшим сроком жизни и 10-й дельтой?
Это уже творчество. Одну и туже задачу можно решить очень разными опционными с разным объемом. Почитайте статью PIMCO. Еще хороший цикл лекций Кирилла Ильинского есть на youtube. Там он разбирает очень близкий пример. И я не самый умный, может что-то лучше придумаете.
P.S. Не покрытые продажи очень не любят брокеры, и влепят такое ГО, что ничего не заработать. Потому надо всегда делать хэдж.
EvgeniyL написав:Т.е. продаются опционы с небольшим сроком жизни и 10-й дельтой?
Это уже творчество. Одну и туже задачу можно решить очень разными опционными с разным объемом. Почитайте статью PIMCO. Еще хороший цикл лекций Кирилла Ильинского есть на youtube. Там он разбирает очень близкий пример. И я не самый умный, может что-то лучше придумаете.
P.S. Не покрытые продажи очень не любят брокеры, и влепят такое ГО, что ничего не заработать. Потому надо всегда делать хэдж.
Если не трудно, подскажите что за статья PIMCO. А то нахожу только описание компании и разные новости, связанные с ней.
St/2 написав:По устойчивости стратегии. У нее корреляция -0.8 с etf TVIX
Еще пара вопросов, если позволите. 1. Какие годы на графике - backtest, а какие - out of sample? 2. Если это стабильная и проверенная стратегия, то есть понимание, как бы она пережила 2000-2003 и 2008-2009 годы? 3. Исключительный 2018, как я понимаю, был обусловлен попыткой FED ставку повысить? Как портфели пережили такой выброс?
Я почему спрашиваю, что как-то следил за одним товарищем на pamm alpari, был там некий Иван Петров. Знатный был управляющий - несколько лет показывал феноменальные результаты, а потом (к моему неудивлению), история закончилась просадкой на 50% (не знаю, связано ли, но как раз с началом боевых действий на Донбассе начался его закат). Лучше, конечно, чем усыхание на 100% (как это принято в alpari), но все равно не весело для его инвесторов. https://tinyurl.com/y53s5xut
Да и Грэм, насколько я помню его биографию, вроде 70% потерял в годы краха фондового рынка (после этого от левериджа отказался). Потом более пяти лет ушло у него, работая без прибыли, чтобы своих инвесторов в ноль вернуть.
Потому мне, например, интересна сейчас не столько доходность, сколько именно готовность к unthinkable / black swans (ну типа vix с гораздо более толстым хвостом, чем казалось).
Ибо ну совсем мне не нравится происходящее. Что-то мне кажется, что в марте 2020 мы все ОЧЕНЬ легко отделались, в следующий раз может бабахнуть по-настоящему. В общем, после прочтения нескольких книг по истории рынков чудятся мне большие сюрпризы, не хотелось бы всё потерять, когда они придут. Почему и смотрю на низкую волатильность, низкие риски и моментум как потенциальную защиту (в общем, что-то простое и понятное обычному смертному).
Я там, конечно, половину слов не понял, но суть прикола вроде уловил: чем сложнее инструмент, тем более высока выроятность обнаружить, что "на заборе тоже написано" (или, как говаривал один товарищ, things are not always what they seem).
Ну примерно как в апреле 2020 те, кто торговали нефтяными фьючерсами, обнаружили себя в глубоком минусе, даже если без плеча работали. Нежданчик офигенный получился: https://tinyurl.com/yxqn39hm
once_upon_a_time написав:Еще пара вопросов, если позволите. 1. Какие годы на графике - backtest, а какие - out of sample? 2. Если это стабильная и проверенная стратегия, то есть понимание, как бы она пережила 2000-2003 и 2008-2009 годы? 3. Исключительный 2018, как я понимаю, был обусловлен попыткой FED ставку повысить? Как портфели пережили такой выброс?
Начну с лирики. Размер капитала в индустрии последние десятилетия стремительно растет. Туда проникают как мелкие физики, так и не финансовый круняк. В результате фонды стали такого размера, что им не то что переложится, ребалансироваться тяжело. Потому все эти разговоры о накоплении и распределение сказки для приезжих. Как и главное куда может выйти Баффет, Рей Далио или триллионный фонд от Блекрок? Но так как просаживатся в место с рынком на -55% не удобненько, все думают о так как захэджироваться риск. А есть спрос, появляется предложение. Не хочу углубляться в ценообразование, но и так понятно, что все риски продавцы страховки закладывают в цену. Собственно управляющего пенсионным или страховым фонд как бы и не важно сколько стоит, им по мандату надо иметь хедж, а он стоит 0,4 или 0,7% особо без разницы. И чем дороже будут активы, тем тяжелее перекладываться, тем больше будет спрос на инструменты хэджа.
Теперь ответы. 1. Реально работает стратегия с октября 2019. Но так как практика выявляет скрытые трудности. На пример запрет брокера на шорт TVIX. То приходится вносить изменения. Устоявшийся вид имеет с 23 марта 2020 года. Последние изменения внесены в начале сентября. Бэкс тест с 1 января 2018. Остальное уже пропорционально, до 2010 года. До этого брать уже особо не получится, так как инструментарий только появился. 2. 2008/09 было бы нечто похожее на март 2020. А в 2000 не было инструментов, а если бы были, то и кризис 2000 мог быть совсем другим. 3. Да, причина в ставке. Результат порядка +10%, там совпало падение рынка с концом года. За неделю до и в январе результат был бы другой.
По поводу рисков. Как не прискорбно признать, но все сливы это ошибка управляющий, а не стратегий. Я от чтения графиков и новостей отошел в 2014 году, после чего это были вариации на пассивный портфель + хедж. И всегда я руками отрабатывал хуже чем было по стратегии. Всегда казалось - стратегия же работает по средним, а я в ситуации, мне с близка виднее, сделаю чуть по другому. И почти всегда было хуже.
Сейчас мне комфортно, 5-10 сделок в год. Вполне приличная доходность. Уже приличный собран капитал. Отсутствие какой либо другой занятости. Просто исполняю план по стратегии.
St/2 написав:Но так как просаживатся в место с рынком на -55% не удобненько, все думают о так как захэджироваться риск. А есть спрос, появляется предложение. Не хочу углубляться в ценообразование, но и так понятно, что все риски продавцы страховки закладывают в цену. Собственно управляющего пенсионным или страховым фонд как бы и не важно сколько стоит, им по мандату надо иметь хедж, а он стоит 0,4 или 0,7% особо без разницы. И чем дороже будут активы, тем тяжелее перекладываться, тем больше будет спрос на инструменты хэджа.
Спасибо за ответы. Т.е., я правильно понимаю, что, если не вдаваться в детали, то стратегия зарабатывает на продаже институциональным инвесторам деривативов - страховки от падения рынка? Если что, я не претендую на раскрытие секретов и ноу-хау, просто хочу понять high level, где собака порылась. Я не шибко разбираюсь во всех этих производных финансовых инструментах (и не собираюсь разбираться по религиозным соображениям, имея перед глазами опыт LTCM), просто хочу простым языком для себя переложить для понимания сути