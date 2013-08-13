Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2
Да, я думаю многим будет интересна именно отдельно Альфа (tail-risk стратегия?) без пассивных фондов. Какой тут порог входа?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:37
St/2
Да, я думаю многим будет интересна именно отдельно Альфа (tail-risk стратегия?) без пассивных фондов. Какой тут порог входа?
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:46
Makepeace
Альфа на счете клиента от $50к.
Кроме расходов времени на сопровождение клиента, там лотность такая, что на меньшей сумме не взлетает.
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