Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Нед 10 січ, 2021 03:43

St/2 написав: Альфа на счете клиента от $50к.

Кроме расходов времени на сопровождение клиента, там лотность такая, что на меньшей сумме не взлетает. Альфа на счете клиента от $50к.Кроме расходов времени на сопровождение клиента, там лотность такая, что на меньшей сумме не взлетает.

Ну хорошо, допустим, скрипя сердцем, я готов рискнуть годовой зарплатой ради возможности зарабатывать по 35% в год.Вдруг Вы окажетесь очередным Баффетом (который озолотил своих начальных долгосрочных инвесторов).Как Вы упомянули в одном из предыдущих комментариев, главный вопрос - насколько надежно защищен downside?Например, сделав портфель из 60% BIL, 20% TQQQ и 20% TMF (ну условно, т.к. инструменты более рискованные, чем трехкратный леверидж, затрудняюсь привести), я знаю, что, при любых раскладах (ну кроме дефолта США и гиперинфляции) я не потеряю более 40%.В производных, насколько я понимаю, надежно downside нельзя так же просто просчитать, как в моем примере.Попадалось несколько статеек, уже не помню деталей, но там показывалось, что опционы ведут себя периодически ну совсем не так, как рассчитывалось (потому, собственно, их и прячут от нас, розничных инвесторов, за семью печатями). Апрельские минусы по нефтяным фьючерсам без левериджа - ну тоже из этой оперы.Да, Вы приводили примеры защиты от просадок через арбитраж между опционами с разными параметрами (сорри если некорректную лексику использую). Но мне они не шибко понятны, можно по-простому?Насколько железобетонна целевая максимальная просадка в 25%?Настолько же, как в моем примере, или же всё более shaky и основано лишь на бэктестах и теоретических расчетах (как в LTCM)?Я почему так упираю на защиту даунсайда, что, насколько я знаю, с толстыми хвостами просто нереально сложно работать / прогнозировать. То ли недостаток математического аппарата, то ли еще что-то, не совсем понял. А тут как раз толстые хвосты являются центральной части стратегии.Встроенная защита от даунсайда в стратегии сработает в случае падения рынка акций или бондов на 75% за месяц?Внезапного повышения ставки с нуля до 10% (или введения отрицательной ставки)?Отключения России или Китая от SWIFT и закрытия бирж на месяц?Если я все правильно понимаю, все вышеуказанные варианты мой пример переживет с потерями не более 40%.А Ваша стратегия?Я не против просадок или риска потерь части портфеля, но не готов к риску просадки более, чем максимально допускаемый стратегией. Для меня это будет значить, что стратегия просчитана неверно и из нее нужно выходить немедленно.Ну или если в стратегии нет максимально определенной просадки - в такие игры я тоже не готов играть.