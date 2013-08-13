Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2
Да, я думаю многим будет интересна именно отдельно Альфа (tail-risk стратегия?) без пассивных фондов. Какой тут порог входа?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:37
St/2
Да, я думаю многим будет интересна именно отдельно Альфа (tail-risk стратегия?) без пассивных фондов. Какой тут порог входа?
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:46
Makepeace
Альфа на счете клиента от $50к.
Кроме расходов времени на сопровождение клиента, там лотность такая, что на меньшей сумме не взлетает.
Додано: Нед 10 січ, 2021 03:43
Ну хорошо, допустим, скрипя сердцем, я готов рискнуть годовой зарплатой ради возможности зарабатывать по 35% в год.
Вдруг Вы окажетесь очередным Баффетом (который озолотил своих начальных долгосрочных инвесторов).
Как Вы упомянули в одном из предыдущих комментариев, главный вопрос - насколько надежно защищен downside?
Например, сделав портфель из 60% BIL, 20% TQQQ и 20% TMF (ну условно, т.к. инструменты более рискованные, чем трехкратный леверидж, затрудняюсь привести), я знаю, что, при любых раскладах (ну кроме дефолта США и гиперинфляции) я не потеряю более 40%.
В производных, насколько я понимаю, надежно downside нельзя так же просто просчитать, как в моем примере.
Попадалось несколько статеек, уже не помню деталей, но там показывалось, что опционы ведут себя периодически ну совсем не так, как рассчитывалось (потому, собственно, их и прячут от нас, розничных инвесторов, за семью печатями). Апрельские минусы по нефтяным фьючерсам без левериджа - ну тоже из этой оперы.
Да, Вы приводили примеры защиты от просадок через арбитраж между опционами с разными параметрами (сорри если некорректную лексику использую). Но мне они не шибко понятны, можно по-простому?
Насколько железобетонна целевая максимальная просадка в 25%?
Настолько же, как в моем примере, или же всё более shaky и основано лишь на бэктестах и теоретических расчетах (как в LTCM)?
Я почему так упираю на защиту даунсайда, что, насколько я знаю, с толстыми хвостами просто нереально сложно работать / прогнозировать. То ли недостаток математического аппарата, то ли еще что-то, не совсем понял. А тут как раз толстые хвосты являются центральной части стратегии.
Встроенная защита от даунсайда в стратегии сработает в случае падения рынка акций или бондов на 75% за месяц?
Внезапного повышения ставки с нуля до 10% (или введения отрицательной ставки)?
Отключения России или Китая от SWIFT и закрытия бирж на месяц?
Если я все правильно понимаю, все вышеуказанные варианты мой пример переживет с потерями не более 40%.
А Ваша стратегия?
Я не против просадок или риска потерь части портфеля, но не готов к риску просадки более, чем максимально допускаемый стратегией. Для меня это будет значить, что стратегия просчитана неверно и из нее нужно выходить немедленно.
Ну или если в стратегии нет максимально определенной просадки - в такие игры я тоже не готов играть.
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